Las deslumbrantes imágenes del observatorio Vera Rubin ya están aquí

El lunes, los curiosos cósmicos pueden dar un primer vistazo completo a las imágenes del universo que revelan las capacidades del nuevo Observatorio Vera Rubin.

Una de ellas muestra una vista de color rosa intenso de las nebulosas Trífida y Laguna.

Estas dos extensas nubes de polvo y gas, situadas a miles de años luz de la Tierra en la constelación de Sagitario, han sido fotografiadas a menudo tanto por aficionados como por astrónomos profesionales. Instrumentos más potentes han tomado fotos más detalladas, pero con su estrecho campo de visión, solo ven una pequeña porción de la escena.

"No se ha visto el conjunto completo, todo captado a la vez a esta profundidad con tantos objetos allí", dijo Steven Ritz, físico de la Universidad de California en Santa Cruz y científico del proyecto de construcción del Vera Rubin. "Eso, señalaría, es nuevo. Y lo bonito que es".

Ritz espera que esta imagen de adelanto despierte la curiosidad de la gente lo suficiente como para sintonizar una conferencia de prensa el lunes 23 de junio, a las 11:30 a. m., hora del Este, en la que los responsables del observatorio revelarán lo que denominan las imágenes del "Primer vistazo" de Rubin.

El Observatorio Rubin, una empresa conjunta del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Fundación Nacional para la Ciencia, proporcionará una visión completa del cielo nocturno como nunca antes habían visto los astrónomos.

El observatorio se encuentra en el norte de Chile, en una montaña a los pies de los Andes, al borde del desierto de Atacama. La ubicación, alta y seca, proporciona cielos despejados para observar el cosmos.

Lleva el nombre de Vera Rubin, astrónoma más conocida por descubrir pruebas de la existencia de materia oscura en el cosmos.

Gracias a su diseño único, el telescopio puede observar tanto en profundidad como en amplitud. Al escanear todo el cielo cada tres o cuatro días durante 10 años, descubrirá millones de estrellas que explotan, rocas espaciales que pasan volando y manchas de espacio-tiempo deformado que producen vistas distorsionadas y surrealistas de galaxias lejanas.

Este tesoro de datos permitirá a los astrónomos investigar la energía oscura, una fuerza que empuja al universo a expandirse cada vez más deprisa, así como la materia oscura, una misteriosa sustancia que se comporta en cierto modo como pegamento galáctico. Más cerca de la Tierra, identificará asteroides que podrían estar en curso de colisión con el planeta.

La imagen de las nebulosas Trífida y Laguna es un compuesto de 650 imágenes tomadas a través de cuatro filtros de color diferentes. Cubre un área del cielo equivalente a unas 60 lunas llenas.

"Se trata de viveros estelares", dijo Clare Higgs, especialista en divulgación que trabaja para Rubin. Dentro de la imagen hay "estrellas muy jóvenes y calientes que se están formando y, a medida que lo hacen, esculpen, dan forma y estructuran el gas y el polvo que hay a su alrededor para crear estas asombrosas nebulosas", dijo.

Las regiones azules están iluminadas por la luz de estrellas jóvenes y calientes y dispersadas por el polvo, dijo. Los colores rosáceos proceden probablemente de emisiones de átomos de hidrógeno excitados, y los zarcillos oscuros son líneas de polvo.

Otras dos imágenes muestran fragmentos del Cúmulo de Virgo, un grupo de galaxias situado a unos 55 millones de años luz. Las dos imágenes se recortaron de una imagen mucho mayor tomada en el transcurso de cuatro noches a principios de mayo.

"Cada vez que amplías la imagen, encuentras un nuevo detalle interesante", dijo Higgs.

En primer plano hay estrellas brillantes que se encuentran dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En el fondo hay muchas galaxias extremadamente lejanas, con un tono rojizo, porque en un universo en expansión, los objetos lejanos se alejan a gran velocidad. En el centro hay galaxias del cúmulo de Virgo. Los puntos azules dentro de las galaxias son regiones de formación estelar con estrellas más jóvenes y calientes.

"Se me puso la piel de gallina", dijo Ritz al describir su reacción al ver las imágenes. "Fue tanto emocional como intelectual", dijo.

Tras una década de construcción, el telescopio completado registró sus primeros fotones --trozos de luz-- el 15 de abril.

La primera imagen no era perfecta. En lugar de puntos de luz, las estrellas se veían como rosquillas. Pero ver rosquillas en lugar de manchas borrosas significaba que los espejos no estaban muy desalineados.

Tras unos cuantos ajustes, las rosquillas se convirtieron en puntos.

"El periodo de tiempo transcurrido entre esa primera imagen y esta imagen tan nítida que ves aquí mismo fue inferior a unos pocos minutos", dijo Alysha Shugart, subdirectora del equipo de especialistas en observación, durante una presentación a la prensa en el observatorio en mayo. "Y esta fue nuestra noche del primer fotón".

Desde entonces, los ingenieros y científicos del Rubin han trabajado para calibrar y poner a punto el complejo telescopio. Las operaciones científicas y el estudio de 10 años comenzarán en serio hacia octubre, dijo Ritz.

El Rubin dista mucho de ser el mayor telescopio del mundo, pero es una maravilla tecnológica. La estructura principal del telescopio, con un espejo primario de ocho metros de ancho, un espejo secundario de tres metros de ancho y la cámara digital más grande del mundo, flota sobre una fina capa de aceite. Los motores magnéticos hacen girar la estructura de 272 toneladas; a toda velocidad, podría completar una rotación completa en poco más de medio minuto.

Este funcionamiento a alta velocidad permite a Rubin desplazarse rápidamente por el cielo, y tomar unas 1000 fotos por noche.

Kenneth Chang , periodista científico del Times, cubre la NASA y el sistema solar, así como la investigación más cercana a la Tierra.

Katrina Miller es periodista científica del Times, con sede en Chicago. Se doctoró en física por la Universidad de Chicago.