El médico que administró ketamina a Matthew Perry se declarará culpable, según documentos judiciales

Salvador Plasencia, operador de una clínica de atención urgente en la zona de Los Ángeles, podría enfrentarse a una pena de hasta 40 años de prisión en relación con la muerte del actor en 2023.

Un médico que suministró ilegalmente al actor de Friends Matthew Perry la droga ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry en 2023 --desplazándose a su casa y a un estacionamiento para inyectársela-- ha aceptado declararse culpable, según documentos judiciales.

El médico, Salvador Plasencia, podría enfrentarse a hasta 40 años de prisión y a una multa de 2 millones de dólares por cuatro cargos penales de distribución de ketamina, un potente anestésico, según el acuerdo, presentado el lunes en un tribunal federal de Los Ángeles.

Plasencia, de 43 años, operador de una clínica de atención urgente de Calabasas, California, se convertirá en la cuarta persona que se declara culpable en relación con la muerte de Perry, que la oficina del forense del condado de Los Ángeles determinó que fue causada por los "efectos agudos" de la ketamina. No se ha fijado fecha para el juicio.

Perry, que luchó públicamente contra la bebida y el consumo de drogas durante décadas, fue encontrado flotando boca abajo en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.

La autopsia dijo que el ahogamiento, la enfermedad coronaria y los efectos de un opiáceo, la buprenorfina, habían contribuido a su muerte.

La ketamina, que tiene propiedades psicodélicas, se ha convertido en una terapia alternativa cada vez más popular para la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental. También se utiliza con fines recreativos.

Entre finales de septiembre y mediados de octubre de 2023, Plasencia suministró a Perry 20 viales de ketamina, un paquete parcialmente usado de pastillas de ketamina y jeringuillas, según los fiscales federales.

Otra acusada, Jasveen Sangha, suministró a Perry la ketamina que lo mató, dijeron los investigadores.

Sangha, quien según los fiscales era conocida por sus clientes como la "reina de la ketamina", se ha declarado no culpable y está a la espera de juicio en agosto. Un abogado de Sangha no hizo comentarios inmediatamente el lunes.

Un abogado de Plasencia, a quien también estaba previsto juzgar en agosto, no respondió inmediatamente el lunes a una solicitud de comentarios.

Los fiscales federales, que acusaron a un total de cinco personas por la muerte de Perry, se negaron a hacer comentarios más allá del acuerdo de culpabilidad presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles en el caso de Plasencia.

Tres de los cinco se declararon culpables el año pasado, entre ellos el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien, según los investigadores, había conseguido decenas de miles de dólares de ketamina con la ayuda de dos médicos y un traficante de drogas.

Iwamasa se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte. Su sentencia está prevista para noviembre.

Mark Chavez, quien admitió haber vendido ketamina a Plasencia, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Su sentencia está prevista para septiembre.

Y Erik Fleming, conocido de Perry, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina y otro de distribución de ketamina con resultado de muerte. Su sentencia está prevista para noviembre.

Perry, quien era más conocido por interpretar a Chandler Bing en la comedia Friends, había estado recibiendo infusiones de ketamina en las semanas previas a su muerte.

Pero cuando los médicos de otra clínica local se negaron a aumentarle la dosis de la droga, empezó a procurársela ilegalmente.

Según los documentos judiciales, Plasencia dejó viales y pastillas de ketamina al ayudante de Perry para que se las administrara, a sabiendas de que no tenía formación médica.

Plasencia visitó varias veces la casa de Perry para inyectarle la droga, dijeron los fiscales. También se reunió en un estacionamiento público de un acuario de la zona de Los Ángeles, donde administró la droga a Perry mientras estaba sentado en el asiento trasero del vehículo del actor.

Neil Vigdor es un reportero de noticias de última hora del Times, y se enfoca en política.