Unos estudiantes de medicina almorzaban cuando el avión de Air India chocó contra su comedor

Los bomberos se apresuraron a apagar los edificios mientras los equipos de emergencia recuperaban cuerpos tras la colisión mortal de un avión de pasajeros en India.

Los estudiantes de medicina de la ciudad de Ahmedabad, en el oeste de India, estaban almorzando el jueves cuando un avión de pasajeros de Air India se estrelló contra su comedor.

"Solo oímos una explosión", dijo Mohit Chavda, un médico residente que iba por la mitad de su comida de lentejas, col y pan cuando se produjo la catástrofe. "Luego solo vimos el polvo y el humo que entraban con fuerza".

Tras la peor tragedia aérea de India en décadas, se podía ver la cola arrancada de un Boeing 787 Dreamliner que sobresalía del edificio, mientras los bomberos sofocaban las llamas. En el comedor, los platos del almuerzo se quedaron a medio terminar.

Aunque las autoridades policiales han elevado el número de víctimas mortales de la catástrofe en 269, han advertido que tomará tiempo determinar una cifra definitiva. Muchos de los cadáveres están carbonizados y se están identificando y contabilizando mediante pruebas de ADN.

Se ha confirmado la muerte de todos menos uno de los 242 pasajeros y tripulantes del avión, que se dirigía a Londres, dijo la compañía aérea. El personal de rescate que se encontraba en el lugar, así como médicos y funcionarios de seguridad, sugirieron que al menos otras tres decenas de personas habían muerto en tierra.

Entre los muertos había al menos cuatro estudiantes de medicina, dijo Minakshi Parikh, decana de la Facultad de Medicina B. J., cuyo campus está cerca del final de la pista del aeropuerto. Otras decenas de personas están recibiendo tratamiento en el principal hospital de la ciudad.

"La mayoría de los estudiantes escaparon, pero 10 o 12 quedaron atrapados en el fuego", dijo Parikh.

Un video verificado muestra el avión descendiendo, casi como si planease, y luego una bola de fuego se eleva en su lugar. Las fotos y los videos verificados del lugar del choque muestran una tragedia mortífera y se ven trabajadores médicos que llevaban los cuerpos de las víctimas en camillas a las ambulancias.

Las imágenes procedentes del lugar de los hechos muestran la maraña ennegrecida de los restos del avión. La aeronave parecía haberse roto en grandes pedazos y un ala estaba tendida sobre una calle. Se podía ver a los bomberos rociando los edificios en llamas y los árboles agrietados y llenos de hollín mientras caminaban con cuidado alrededor de los escombros.

Bharat Ahir, un doctor que llegó al lugar poco después de la colisión, dijo que temía que las bajas en un complejo residencial cercano, un bloque de varios pisos donde viven médicos y sus familias, pudieran superar en número a las del comedor.

"La parte trasera del avión quedó atascada en el comedor, y la delantera impactó contra el edificio residencial", dijo.

Chavda, el médico residente, dijo que la proximidad del edificio al aeropuerto hace que los residentes estén acostumbrados al ruido de alta intensidad, sobre todo de los motores de las fuerzas aéreas. Así que al principio pensaron que podría tratarse simplemente de un avión que volaba demasiado bajo.

Entonces todo se oscureció.

"No sabíamos qué hacer, fue como si nuestro cerebro dejara de funcionar", dijo. "Simplemente nos levantamos y empezamos a correr. No podíamos ver nada, pero existe la memoria muscular: sabíamos por dónde estaba la salida".

Fue después de escapar que comprendieron lo que había ocurrido.

"Solo nos dimos cuenta de que había habido un accidente aéreo cuando llegamos abajo y vimos la cola del avión", dijo Chavda.

Dijo que enseguida temió que el complejo residencial, separado del comedor solo por un estrecho camino, hubiera sufrido daños peores.

"Las paredes del cuarto piso estaban rotas", dijo. "Los médicos estaban de guardia en el hospital, y sus familias estaban en el edificio. Hay muchas bajas entre ellos".

Suhasini Raj, Monika Cvorak y Maud Bodoukian colaboraron con reportería.

Suhasini Raj es un reportero radicado en Nueva Delhi, que cubre India para el Times desde 2014.

Mujib Mashal es el jefe de la corresponsalía de The New York Times para el sur de Asia. Encabeza la cobertura en India y la diversa región que la rodea, incluyendo Bangladés, Sri Lanka, Nepal y Bután.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias de último momento para The New York Times en Londres y cubre noticias internacionales.

Hari Kumar cubre India y está radicado en Nueva Delhi. Ha sido periodista por más de dos décadas.

