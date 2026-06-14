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Denuncian crueldad animal y graves faltas a normatividad en Rastro Municipal de Pachuca: desangran cerdos sin estar aturdidos

La organización Igualdad Animal presentó formalmente una denuncia por actos reiterados de maltrato animal por videos difundidos

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La organización Igualdad Animal México presentó una denuncia formal por presuntos actos reiterados de maltrato animal en el Rastro Municipal de Pachuca, luego de que diversos medios de comunicación difundieran imágenes que muestran presuntas irregularidades durante el proceso de matanza de cerdos.

De acuerdo con la organización, los hechos exhibidos evidencian graves incumplimientos a la NOM-033-SAG/ZOO-2014, normativa que establece los métodos para dar muerte a animales domésticos y silvestres bajo criterios de bienestar animal.

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Entre las prácticas denunciadas destacan cerdos colgados y transportados de una sola extremidad, animales conscientes durante el corte de garganta y ejemplares que continúan retorciéndose mientras son desangrados, situaciones que, según Igualdad Animal, prolongan innecesariamente el sufrimiento.

¿Qué irregularidades fueron denunciadas en el Rastro Municipal de Pachuca?

Las imágenes difundidas muestran, según la organización, varias conductas contrarias a la normatividad vigente.

Entre ellas se encuentran:

  • Cerdos suspendidos de una sola pata durante su traslado, una práctica que puede generar intenso dolor e incluso dislocaciones debido al peso del animal.
  • Animales conscientes antes, durante y después del corte de garganta, lo que indicaría que no fueron aturdidos correctamente antes de la matanza.
  • Cerdos retorciéndose mientras se desangran, prolongando el sufrimiento durante el proceso.

Igualdad Animal señaló que estas condiciones permiten presumir que el personal encargado de la matanza podría no contar con la capacitación requerida o no estar operando bajo la supervisión adecuada de un médico veterinario.

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Rastro de Pachuca ya había sido denunciado por maltrato animal

La organización recordó que no es la primera vez que presenta recursos legales contra el establecimiento.

El 26 de agosto de 2025 interpuso una primera denuncia ante diversas autoridades por presuntas faltas al bienestar animal. Según explicó, la única instancia que respondió fue la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH).

La dependencia informó que previamente había realizado una inspección el 11 de julio de 2025, en la que solicitó al Municipio cumplir con lo establecido en la NOM-033-SAG/ZOO-2014, lo que evidenciaba la existencia de incumplimientos relacionados con la matanza de animales.

Posteriormente, COPRISEH otorgó un plazo para corregir las irregularidades y programó una nueva inspección para el 3 de septiembre de ese año. Sin embargo, de acuerdo con Igualdad Animal, los resultados de esa revisión no fueron dados a conocer pese a las solicitudes realizadas por la organización.

Polémica por declaraciones de funcionario municipal

En diciembre de 2025, el secretario de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, Gilberto López Islas, aseguró públicamente que el rastro cumplía con los estándares establecidos por la ley.

Incluso, realizó un llamado para incrementar la actividad del establecimiento al declarar: “vengan a matar a Pachuca”.

Según información obtenida por Igualdad Animal mediante solicitudes de transparencia, el rastro sacrifica en promedio 150 cerdos por día. No obstante, López Islas declaró a medios de comunicación que la cifra oscilaba entre 200 y 320 animales diarios.

La organización también señaló que para entonces el establecimiento contaba únicamente con un pistolete de aturdimiento para cerdos y que no existían registros de mantenimiento del equipo.

La legislación establece que los rastros deben disponer de al menos un dispositivo de respaldo para garantizar que el proceso de insensibilización pueda realizarse correctamente en caso de fallas. Fue hasta diciembre de 2025 cuando el Municipio licitó la adquisición de un segundo pistolete de aturdimiento.

Igualdad Animal exige una Ley General de Bienestar Animal

La organización sostuvo que situaciones como las documentadas en Pachuca reflejan la falta de vigilancia efectiva y de un marco jurídico sólido para proteger a los animales destinados al consumo humano.

Según sus estimaciones, cada año son sacrificados más de 2 mil millones de animales en México para la producción de alimentos.

Por ello, recordó que en 2024 la Constitución fue reformada para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal, la cual deberá incluir disposiciones específicas para los animales explotados en granjas.

No obstante, denunció que, a casi un año de que concluya el plazo establecido para emitir dicha legislación, el Congreso aún no ha aprobado la norma correspondiente.

Igualdad Animal señaló particularmente a la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, a quien acusa de retrasar la dictaminación de la iniciativa sin justificación.

De acuerdo con la organización, la aprobación de esta ley permitiría distribuir responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno y fortalecer la supervisión de las condiciones en que viven y son sacrificados los animales destinados al consumo humano, con el objetivo de prevenir casos de maltrato como los denunciados en el Rastro Municipal de Pachuca.

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