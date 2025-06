Reseña de Nintendo Switch 2: más grande y mejor, pero a un precio más elevado

Durante los últimos ocho años, Nintendo ha cautivado a consumidores de todo el mundo con la Nintendo Switch, una consola que es básicamente dos dispositivos en uno: una consola que puedes tener en tu sala y un dispositivo portátil que puedes llevar contigo a cualquier parte.

¿Qué más se puede pedir?

Esta estrategia ayudó a Nintendo a vender más de 150 millones de Switches, lo que la convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. No es de extrañar que Nintendo vuelva con más de lo mismo.

La Nintendo Switch 2, que llegó a las tiendas este mes con un precio de 450 dólares, es simplemente una Switch más grande y mejorada. El diseño general del hardware y la interfaz del software son los mismos que los de su predecesora. Las desventajas también se mantienen: en comparación con las voluminosas consolas PlayStation y Xbox, que deben permanecer enchufadas, la Switch 2 es menos potente a fin de que pueda ser portátil. Sus gráficos y velocidad no están a la altura de la última y mejor tecnología en videojuegos.

Aun así, según mis pruebas de la semana pasada, la Switch 2 será otro éxito que satisfará a muchos jugadores, especialmente a las familias. Como dispositivo portátil con una pantalla amplia y brillante y una mayor velocidad de procesamiento, fue muy divertido recorrer el circuito del nuevo juego Mario Kart World mientras viajaba, hasta que se agotó la batería. Cuando se colocó la Switch 2 en su base para conectarla a una televisión, los gráficos se veían nítidos y vivos.

La principal diferencia ahora es cuánto más tenemos que pagar para jugar. Con un precio de 450 dólares, la Switch 2 supone un gran salto con respecto a la Switch original, que costaba 300 dólares. Es probable que los juegos futuros también sean más caros; Mario Kart World, que se lanzó junto con la Switch 2, cuesta 80 dólares, un fuerte aumento con respecto a los anteriores títulos de Nintendo Switch, que costaban 60 dólares. Los juegos para la PlayStation 5 de Sony, que cuesta 450 dólares, y la Xbox de Microsoft, que cuesta 600 dólares, han experimentado un aumento similar en los últimos años, en parte porque ahora su producción es más cara.

Los videojuegos se están convirtiendo en una inversión importante a largo plazo, lo que podría presionar a muchos hogares a elegir una sola consola. ¿Es la Switch 2 adecuada para ti? Esto es lo que debes saber.

Primeros pasos

La mejor manera de familiarizarse es jugando al Nintendo Switch 2 Welcome Tour, un minijuego que sirve de demostración para enseñar los controles básicos y las nuevas funciones del sistema de juego. Por desgracia, cuesta 10 dólares, aunque pienso que debería estar incluido.

El Welcome Tour muestra que los laterales de la Switch 2, que parecen tiras con botones físicos y un joystick en miniatura, son dos mandos inalámbricos conocidos como Joy-Cons. Se pegan a la consola mediante imanes. Para separarlos, hay que pulsar un pequeño gatillo y tirar de ellos.

Una novedad de los Joy-Cons son las cámaras en miniatura integradas en cada mando. Si colocas un mando con la cámara hacia abajo sobre una superficie, podrás utilizarlo como si fuera un ratón de la computadora para mover el cursor por la pantalla. Los propietarios de la Switch 2 podrán disfrutar de juegos que aprovechan esta nueva forma de control, como los típicos juegos de disparos y estrategia para PC, que requieren movimientos precisos.

Todo lo demás debería resultar familiar. Conectar una Switch 2 a una televisión sigue siendo muy sencillo: se usan dos cables para conectar la base a la televisión y a una toma de corriente. Luego, se coloca la Switch 2 en la base para que la imagen se vea en la televisión.

Una pantalla más grande y mayor velocidad

La pantalla de 7,9 pulgadas de la Switch 2 es significativamente más grande que la de 6,2 pulgadas de la Switch original, lo que aumenta el tamaño del sistema. No tuve ningún problema para llevar la Switch 2 en una mochila y no me pareció demasiado pesada para jugar en una cafetería. La calidad de la pantalla de la Switch 2, en términos de brillo y precisión del color, es notablemente mejor que la de la original.

Lo que hace que la Nintendo Switch 2 sea una actualización deseable es su aumento en velocidad y rendimiento gráfico. Todo, desde la navegación por los menús del sistema hasta los juegos, se siente más fluido y ágil. Una ventaja adicional es que la Nintendo Switch 2 todavía puede reproducir la mayoría de los juegos creados para la Switch anterior, y estos también funcionan mejor en el nuevo hardware.

En mis pruebas, algunos juegos antiguos de Switch, como Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Smash Bros. Ultimate, se cargaban mucho más rápido.

Nvidia, que fabricó el procesador gráfico de la Switch 2, afirma que su chip ofrece un rendimiento gráfico 10 veces superior al de la primera Switch. Probé Cyberpunk 2077, un juego de alta producción con gráficos intensos, y me impresionó lo bien que funcionaba. En el juego más antiguo para Switch, Super Mario Odyssey, los movimientos de Mario parecían menos entrecortados.

La duración de la batería sigue sin ser muy buena

Al igual que ocurre con muchos dispositivos portátiles, la duración de la batería deja mucho que desear. La Switch 2 tenía suficiente batería para aguantar unas dos horas de carreras de Mario Kart mientras esperaba en una lavandería, más o menos el mismo rendimiento que la original.

La duración de la batería no es terrible, pero es una decepción que no haya mejorado. Afortunadamente, la Switch 2 sigue utilizando un puerto USB-C, que se ha convertido en un estándar universal para los cables de alimentación, por lo que probablemente podrás usar el mismo cable que llevas para cargar tu teléfono.

Y hay más

También probé algunos accesorios opcionales para Switch 2, un mando y una cámara de video, que cuestan dinero extra.

El mando Switch 2 Pro, de 85 dólares, es más grande y ergonómico que los diminutos Joy-Cons. Recomiendo comprar al menos uno si piensas pasar mucho tiempo jugando delante de una televisión.

Nintendo también vende una cámara de 55 dólares para chatear por video con amigos mientras se juega. Funciona bien, pero el video me pareció superfluo. El micrófono integrado de la Switch 2 me permitió chatear con amigos mientras nos trolleábamos unos a otros en Mario Kart World. Nos lo pasamos genial.

Conclusión

Las consolas son difíciles de evaluar porque su valor a largo plazo depende de la calidad de sus juegos. Mario Kart World es uno de los pocos juegos nuevos que ya están disponibles para la Switch 2, por lo que los primeros en adquirirla harán muchas carreras.

Dado que la Switch 2 es tan similar a su predecesora, podemos apostar con seguridad que esta es la consola ideal para familias. Muchos de los juegos producidos por Nintendo, incluidos los títulos de Mario, Zelda y Donkey Kong, son aptos para niños. Los padres que quieran jugar solos también tendrán muchos más juegos para adultos de estudios externos.

Aunque el precio de la Switch 2 es mayor, los Joy-Cons incluidos significan que el sistema viene con dos mandos. Las consolas PlayStation y Xbox suelen incluir solo uno. En definitiva, la Switch 2 sigue siendo una opción relativamente buena.

¿Quién debería mejor comprar una PlayStation o una Xbox? En general, los entusiastas de los videojuegos que quieren jugar a los últimos títulos de gran presupuesto, como las nuevas entregas de The Witcher, Grand Theft Auto y Doom. Las consolas con conexión suelen ser las primeras en recibir los juegos más destacados, ya que su hardware más rápido es mejor para manejar gráficos avanzados. Muchos estudios reducen posteriormente sus juegos para la Switch.

Por mi parte, soy fan de PlayStation desde hace mucho tiempo porque siempre me gusta jugar a los últimos juegos de Final Fantasy, que llegan primero a la consola de Sony. Pero, como padre primerizo, preveo hacer pronto el cambio a la Switch 2.

Una Nintendo Switch 2 con el juego Mario Kart World en Renton, Washington, el 7 de junio de 2025. (Chona Kasinger/The New York Times)