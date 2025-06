En el juicio a Weinstein hubo tensiones entre miembros del jurado

Weinstein, Harvey Farber, Curtis Jury System Decisions and Verdicts

Harvey Weinstein dijo que las luchas internas del jurado no le permitían tener un juicio justo.

A los miembros del jurado que decidieron sobre el destino de Harvey Weinstein en su nuevo juicio en Nueva York se les ordenó que se tomaran un descanso y "se calmaran" temprano el miércoles, cuando sus deliberaciones parecían quebrarse entre gritos y amenazas.

La inusual amonestación se produjo tras una reunión privada entre un miembro del jurado y el juez que supervisaba el juicio --la tercera conversación de este tipo en un juicio marcado por problemas en el jurado-- y llevó a Weinstein a apelar directamente al juez en un intento fallido por anular el juicio.

La dramática situación se produjo apenas unas horas antes del veredicto del miércoles, cuando el presidente del jurado pidió hablar con el juez, Curtis Farber, y fue conducido a una sala trasera donde expuso al juez y a los abogados sus preocupaciones.

El presidente del jurado, quien llegó a Estados Unidos procedente de República Dominicana en 1996, dijo que había tomado una decisión sobre uno de los cargos contra Weinstein y que no cambiaría de postura, lo que llevó a otros miembros del jurado a gritarle, según la transcripción de la conversación.

Las deliberaciones se habían acalorado tanto que un miembro del jurado le dijo: "'Oh, nos veremos fuera'", declaró el presidente del jurado al juez Farber. "No dejan de atacarme".

"¿Intentan hacerte cambiar de opinión?", le preguntó Farber.

"Intentan hacerme cambiar de opinión" y le hablan de "mala manera", dijo el presidente del jurado. "Si me hablan con gritos, tengo que defenderme".

Weinstein estaba en el juzgado durante el insólito intercambio.

Pero después de que Farber saliera e informara sobre la conversación en audiencia pública, Weinstein preguntó si podía dirigirse directamente al tribunal. Las luchas internas entre el jurado de siete mujeres y cinco hombres estaban dando lugar a un juicio injusto, dijo Weinstein.

"Esto no es justo para mí, para mí, la persona que está siendo juzgada aquí", dijo. "Es mi vida la que está en juego y sabes qué, no es justo. Es muy sencillo. No es justo".

Pidió al juez que declarara nulo el juicio y "encontrara otro jurado que no se peleara".

Farber dio las gracias a Weinstein e intentó tranquilizarlo. "No voy a permitir que te ocurra alguna injusticia", dijo. El juez dijo a Weinstein que no era la primera vez que surgían problemas similares entre los miembros del jurado.

"Los jurados se pelean", dijo Farber. "A veces se comportan de forma infantil. Se molestan".

Durante la conversación a puerta cerrada, el presidente del jurado le dijo a Farber que sentía "miedo ahí dentro".

"No puedo estar ahí dentro", dijo el presidente, según la transcripción.

"¿Estás preocupado por tu seguridad?", preguntó el juez Farber.

El presidente dijo que sí y describió cómo un miembro del jurado regresó del baño y le miró fijamente. Otros dos miembros del jurado podrían respaldar sus afirmaciones, dijo el presidente.

"Hay personas que siguen atacando a otras personas", dijo el presidente del jurado.

El episodio proporcionó otro vistazo a las fricciones que a menudo pueden surgir entre los jurados en los juicios de alto perfil, desacuerdos que generalmente permanecen a puerta cerrada.

No fue la primera vez que el conflicto entre los jurados del nuevo juicio a Weinstein salió a la luz en audiencia pública en los cuatro días transcurridos desde que iniciaron sus deliberaciones. El miembro del jurado era el tercero que hablaba con el juez Farber desde el viernes.

El viernes, un miembro del jurado dijo que había oído por casualidad a otros miembros del jurado --en un ascensor y fuera del tribunal el jueves-- hablar de otro miembro del grupo. En su opinión, lo que había oído constituía una conducta indebida. Farber le dio las gracias y el jurado volvió a sus deliberaciones.

El lunes, el presidente se presentó por primera vez para decir que le preocupaban las discusiones en la sala del jurado. Los demás miembros del jurado, dijo al juez y a los abogados fuera del juzgado, también estaban hablando del pasado de Weinstein.

"No oigo hablar de su pasado", dijo el miembro del jurado, y añadió: "Estoy aquí para tomar yo mismo la decisión por lo que ocurrió en ese momento, en el momento".

Farber le pidió que volviera a las deliberaciones y dio a todo el panel de jurados instrucciones sobre las deliberaciones civiles.

Un tercer miembro del jurado, una mujer, pidió hablar con el juez más tarde ese mismo día para comunicarle que las deliberaciones habían ido bien.

Los roces llevaron al abogado de Weinstein, Arthur Aidala, a pedir repetida e infructuosamente la anulación del juicio. El miércoles, después de que el presidente del jurado volviera a quejarse, Aidala pidió otra anulación del juicio y acusó al juez de no proteger a los miembros del jurado.

"Está claramente intimidado", dijo Aidala refiriéndose al presidente del jurado. Farber denegó su solicitud de anulación del juicio, diciendo que los jurados se pelean todo el tiempo.

"Es un tipo grande", dijo Farber sobre el presidente del jurado. "No está especialmente asustado. Básicamente está diciendo: 'No voy a cambiar de opinión'. No se le está intimidando para que cambie de opinión".

Momentos después, el jurado volvió y emitió su veredicto parcial: culpable de cometer un delito de agresión sexual en primer grado a una acusadora, Miriam Haley, e inocente del mismo cargo para una segunda, Kaja Sokola, modelo. El jurado será convocado de nuevo el jueves para continuar las deliberaciones sobre el tercer cargo del juicio, de violación en tercer grado, relacionado con las acusaciones de que Weinstein agredió a Jessica Mann.

Weinstein fue declarado culpable de violación y delito de agresión sexual en un juicio celebrado en Manhattan en 2020. El veredicto, que dio lugar a una condena de 23 años de prisión, se consideró un momento decisivo para el movimiento #MeToo. Posteriormente fue declarado culpable de agresión sexual en otro caso en Los Ángeles y condenado allí a 16 años de prisión. Weinstein ha apelado la sentencia.

El año pasado, el tribunal supremo de Nueva York anuló la condena de Manhattan, y el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que su oficina volvería a juzgar a Weinstein.

En abril, tras añadirse al caso un nuevo cargo de delito de agresión sexual, comenzó la selección del jurado para el nuevo juicio.

Hurubie Meko es periodista del Times y cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la justicia penal en la región de Nueva York.

Maria Cramer es una reportera del Times que cubre el Departamento de Policía de Nueva York y la delincuencia en la ciudad y sus alrededores.