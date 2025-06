La prohibición de entrada de Trump trae nuevas dificultades a los países en guerra

Afghanistan Trump, Donald J Burundi Chad Cuba Equatorial Guinea Eritrea Haiti Venezuela Yemen Iran Laos Togo Sudan Turkmenistan Libya United States United States Politics and Government War and Armed Conflicts International Relations Foreign Aid

Para los habitantes de países como Afganistán y Birmania, la orden del presidente reduce las esperanzas de encontrar refugio en Estados Unidos.

En los últimos años, la población de Birmania ha sufrido un golpe militar, una guerra civil, reclutamiento forzoso, bombardeos aéreos y un terremoto devastador. El jueves por la mañana, el presidente Donald Trump ordenó una amplia prohibición de viajar que incluía a los ciudadanos de Birmania.

La medida es un esfuerzo por detener la migración procedente de naciones que Trump considera que tienen una "presencia a gran escala de terroristas", entre otras preocupaciones. La prohibición de viaje, anunciada por el presidente el miércoles por la noche en Washington, entrará en vigor el lunes. Se aplica a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Muchos de estos países se han visto asolados por conflictos, mientras que otros están gobernados por regímenes represivos. En ambos casos, la proclamación de Trump cierra la puerta a quienes esperan huir a Estados Unidos para construir una nueva vida.

A los ciudadanos de otros siete países --Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela-- se les prohibirá entrar en Estados Unidos con visas de turista y estudiante. Tampoco podrán establecerse permanentemente en Estados Unidos.

"No permitiremos que entren a nuestro país personas que quieran hacernos daño", dijo Trump en un mensaje en las redes sociales.

"En cuanto me desperté, ya me esperaban malas noticias", dijo Ko Min Nwe, contable de 35 años de Birmania que el mes pasado ganó la lotería de migración estadounidense, lo cual lo encaminó a obtener la green card o residencia el año que viene. "Ser ciudadano de Birmania significa que, vayamos donde vayamos, sufrimos discriminación y ahora, incluso se siente como si me hubieran robado este raro golpe de suerte".

Trump dijo que sus nuevas restricciones a los viajes también se aplican a países que carecen de mecanismos adecuados para verificar la identidad de los viajeros que ingresan a Estados Unidos, que tienen un historial de ciudadanos que exceden el plazo de sus visas estadounidenses y que no han aceptado fácilmente el regreso de sus ciudadanos. Pero las restricciones se dirigen abrumadoramente a países con poblaciones vulnerables deseosas de encontrar refugio en Estados Unidos.

"Esta política no tiene que ver con la seguridad nacional, sino con sembrar la división y denigrar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos", dijo Abby Maxman, presidenta de Oxfam America, organización benéfica dedicada a luchar contra la desigualdad y la pobreza en el mundo.

La prohibición prevé ciertas excepciones. Por ejemplo, los afganos aún pueden solicitar visas especiales destinadas a proteger a quienes trabajaron para el gobierno o el ejército estadounidense como traductores y otros ayudantes antes de la retirada estadounidense en 2021. Los residentes legales permanentes en Estados Unidos están exentos de la orden. También lo están los atletas y sus comitivas que visitan para asistir a grandes acontecimientos deportivos. Se permitirán las adopciones procedentes de las naciones restringidas.

Durante su primer mandato, Trump impuso una serie de prohibiciones de viaje a países de mayoría musulmana, algunas de las cuales fueron rebatidas por los tribunales. El expresidente Joe Biden revocó las restricciones de migración cuando asumió el cargo, y las calificó de "mancha en nuestra conciencia nacional".

Hashmat, periodista afgano, dijo que le habían concedido una visa para ir a Estados Unidos, tras soportar un mes en una prisión talibana por sus reportajes. Ahora está escondido. La nueva prohibición de viajar, que parece aplicarse al tipo de visa que recibió, lo ha dejado sin esperanzas, dijo Hashmat, quien solo usa un nombre.

"Dediqué 14 años de mi vida a trabajar con medios de comunicación respetados para promover la democracia, la libertad de expresión y los valores globales, valores que creía que Estados Unidos compartía", dijo. "Hoy, sufro a causa de esos mismos valores".

Algunos de los países afectados por la última orden de viaje de Trump reaccionaron rápidamente, y prometieron encarar los problemas. Somalia, según la proclamación de Trump, era un objetivo porque carece de una autoridad central que pueda examinar adecuadamente a los viajeros y es un "refugio seguro para terroristas".

"Somalia valora su larga relación con Estados Unidos y está dispuesta a entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas", dijo en un comunicado Dahir Hassan Abdi, embajador somalí en Estados Unidos.

Birmania estalló en una guerra civil total hace cuatro años, tras un golpe militar que derrocó a un gobierno electo. Las redes delictivas de las zonas fronterizas del país, mal gobernadas, han llenado los fondos de guerra e inundado el mundo con drogas sintéticas, ciberestafas y minerales de dudosa procedencia. Sin embargo, hay escasa evidencia de que Birmania esté exportando terrorismo, y mucho menos a Estados Unidos.

La mayoría de los migrantes procedentes de Birmania llegaron a Estados Unidos como refugiados que huían de la persecución. Las oleadas de migración a Estados Unidos de ciudadanos de Birmania han seguido a momentos de agitación política, como las medidas enérgicas contra los movimientos democráticos en 1988 y 2007.

Más recientemente, más de 3,5 millones de personas en Birmania, de una población de unos 55 millones, han sido desarraigadas de sus hogares a causa de la guerra civil. Millones más han buscado refugio en el extranjero, sobre todo en las vecinas Tailandia y Bangladés.

A partir del pasado julio, una iniciativa de reasentamiento llevó a Estados Unidos a refugiados de Birmania que vivían en campamentos en Tailandia. Pero ese programa se ha interrumpido en la práctica desde la segunda toma de posesión de Trump. También se ha recortado la ayuda estadounidense a los refugiados de Birmania en Tailandia y Bangladés; sin acceso a atención médica, han muerto bebés y pacientes ancianos, según los médicos.

De 2005 a 2015, unos 100.000 refugiados de los campamentos de Tailandia fueron reasentados en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, según la agencia de la ONU para los refugiados.

Birmania es ahora una nación fracturada. La mayor parte del centro del país está controlada por la junta militar, mientras que los grupos armados étnicos y las fuerzas prodemocráticas han acaparado territorio en las vastas zonas periféricas. Los ataques aéreos del ejército de Birmania han destruido cientos de pueblos. Miles de personas han sido encarceladas y torturadas por atreverse a oponerse a la junta militar y reclamar la democracia.

Desde el golpe de 2021, Estados Unidos ha impuesto sanciones a los altos funcionarios de la junta y a los empresarios que los apoyan. Pero algunos críticos afirman que las acciones de Washington no son lo suficientemente contundentes.

Ma Mya Thiri Lwin, de 24 años, fue aceptada en una universidad de Minnesota para estudiar Informática a partir de agosto. Como parte de un amplio boicot estudiantil a las instituciones gubernamentales, no había asistido a la universidad en Birmania. Ahora, dijo, sus sueños de trabajar algún día en Silicon Valley se han marchitado.

"Parece como si Birmania estuviera maldita", dijo al enterarse de que la prohibición de viaje impuesta por Trump incluía a su patria. "Incluso Estados Unidos, que dice ser un baluarte de los derechos humanos, cierra los ojos ante personas como nosotros, pobres, oprimidas y en peligro".

Safiullah Padshah y Mike Ives colaboraron con reportería.

Hannah Beech es periodista del Times radicada en Bangkok, y lleva más de 25 años cubriendo Asia. Se centra en reportajes en profundidad y de investigación.

