Las bajas de soldados en la guerra en Ucrania se acercan a 1,4 millones, según un estudio

Russian Invasion of Ukraine (2022) Defense and Military Forces Center for Strategic and International Studies Putin, Vladimir V Trump, Donald J Russia Ukraine

Con las elevadas cifras de bajas y la lentitud de los avances territoriales de Rusia, el presidente Vladimir Putin podría enfrentarse durante años a una guerra de desgaste en Ucrania.

Casi un millón de soldados rusos han muerto o han resultado heridos en la guerra de su país contra Ucrania, según un nuevo estudio, una cifra sorprendente de la agresión de tres años de duración de Rusia a su vecino.

El estudio, publicado el martes por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS, por su sigla en inglés), dice que cerca de 400.000 soldados ucranianos también han muerto o resultado heridos desde que comenzó la guerra. Eso situaría la cifra total de bajas de soldados rusos y ucranianos combinados en casi 1,4 millones.

Los funcionarios advirtieron que las cifras de bajas eran difíciles de calcular porque se cree que Moscú sistemáticamente da cifras incompletas de sus muertos y heridos de guerra, y Kiev no divulga las cifras oficiales. El estudio publicado el martes se basaba en cifras de bajas procedentes de estimaciones de los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, entre otras fuentes.

Las cifras presentan un panorama general del lento progreso de Rusia en Ucrania, que en algunos lugares avanza a unos 50 metros al día, más despacio incluso que el empantanado y costoso avance de las tropas británicas y francesas en el Somme durante la Primera Guerra Mundial. Desde enero de 2024, Rusia se ha apoderado de menos del 1 por ciento del territorio ucraniano, según el CSIS, aunque sigue avanzando en el país. En total, Rusia ocupa alrededor del 20 por ciento de Ucrania.

"La campaña militar de Rusia en Ucrania va camino de ser una de las campañas ofensivas más lentas de la guerra moderna", dijo Seth G. Jones, uno de los autores del estudio. "Han sufrido más de un millón de bajas, han tomado una cantidad ínfima de territorio y han perdido cantidades enormes de material".

El centro estimó en cerca de 250.000 el número de soldados rusos muertos desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión en febrero de 2022. "Ninguna guerra soviética o rusa desde la Segunda Guerra Mundial se ha acercado siquiera a Ucrania en cuanto al índice de víctimas mortales", dijo el estudio.

Se calcula que la Unión Soviética perdió 8,7 millones de soldados en la Segunda Guerra Mundial.

El estudio señaló que entre 60.000 y 100.000 soldados ucranianos han sido asesinados.

Los rusos superan en número a los ucranianos en el campo de batalla en una proporción de casi tres a uno, y Rusia tiene una población mayor para reponer sus filas. Ucrania está perdiendo una proporción mayor de su pequeño ejército. Se cree que más de 400.000 rusos se enfrentan a unos 250.000 ucranianos en el frente, según los analistas militares.

A pesar de las bajas, Rusia ha mantenido el nivel de sus tropas imponiendo su primer servicio militar obligatorio desde la Segunda Guerra Mundial y alistando a delincuentes y deudores, entre otras tácticas. Putin ha pagado recompensas a los nuevos reclutas y ha presionado a personas acusadas de delitos para que se alisten a cambio de desestimar los cargos.

Además, Corea del Norte envió más de 10.000 soldados para ayudar a Rusia a recuperar su región occidental de Kursk, donde Ucrania capturó territorio el verano pasado.

Aun así, con las elevadas cifras de bajas y la lentitud de las ganancias territoriales rusas, Putin podría enfrentarse durante años más a una guerra de desgaste en Ucrania, especialmente si Estados Unidos y Europa siguen proporcionando ayuda militar e inteligencia a Ucrania.

La capacidad de Ucrania para resistir tanto tiempo como lo ha hecho --y lanzar operaciones ofensivas en Rusia, como hizo el pasado fin de semana en una audaz serie de ataques contra aeródromos rusos-- ha dañado la imagen global de la fuerza militar rusa, dijeron funcionarios estadounidenses y europeos y analistas militares.

"El ejército ruso ha tenido dificultades para llevar a cabo operaciones de fuerza terrestre a gran escala, superar las defensas ucranianas preparadas o atravesar las líneas ucranianas para lograr avances significativos desde el punto de vista operativo", decía el estudio del martes.

Para que Rusia gane la guerra en un futuro próximo, según Jones, coautor del estudio, Estados Unidos tendría que retirar su apoyo a Ucrania.

"Los rusos mantendrían el equilibrio de poder a largo plazo si el presidente Trump se retira", dijo Jones. "Si Estados Unidos no se marcha, Putin tendrá graves problemas".

Sin embargo, tras afirmar inicialmente que podría alcanzar rápidamente un acuerdo de paz, Trump se ha resistido a los llamamientos de Ucrania y de los líderes europeos para que encuentre formas de presionar a Putin para que ponga fin a la guerra.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.