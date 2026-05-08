El Pentágono publica archivos sobre ovnis

Los primeros archivos incluyen imágenes fijas borrosas que muestran lo que podría ser cualquier cosa. El gobierno estadounidense dijo que publicarán más de forma continua.

El Pentágono publicó el viernes lo que denominó archivos "nuevos y nunca vistos" sobre ovnis, y calificó la medida de ejemplo del compromiso del departamento, el cual echó a los periodistas a principios de año, con la transparencia.

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"Ningún otro presidente o gobierno en la historia ha alcanzado este nivel de transparencia sobre los U.A.P.", dijo el Pentágono en un comunicado de prensa, en referencia, por su sigla en inglés, a lo que el Departamento de Defensa denomina fenómenos anómalos no identificados, pero que la mayoría de la gente llama ovnis u objetos voladores no identificados.

La colección se "aloja", decía el comunicado, en war.gov/ufo. Los archivos se publicarán de forma gradual.

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Los primeros archivos incluyen imágenes fijas borrosas que muestran lo que podría ser cualquier cosa. En una, aparece un grupo de puntos en la pantalla. En otra, aparecen objetos de forma extraña.

En 2017, The New York Times informó que el Pentágono tenía un programa secreto y clasificado, que comenzó en 2007, que investigaba los episodios que le presentaban miembros del servicio que habían informado de encuentros con lo que parecían ser objetos espaciales. Desde entonces, los legisladores han presionado para que el gobierno desclasifique su trabajo sobre los ovnis.

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Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente, fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.