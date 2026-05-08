Soy infelizmente soltera. ¿Tengo que asistir a la boda de mi amiga?

Nuestra columnista de Pregúntale a la terapeuta, Lori Gottlieb, aconseja a una lectora que no quiere que le recuerden su soledad una vez más.

Una de mis amigas más queridas se casa el próximo verano. Será el segundo matrimonio tanto para mi amiga como para el novio, y todos tenemos más de 40 años. Es probable que la fecha coincida con mi escapada anual para ver a mi grupo de música favorito en una de mis ciudades favoritas, unas vacaciones que otra querida amiga y yo hemos hecho juntas durante años.

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Creo que debería ir a la boda, porque le dolería a mi amiga si no voy y me sentiría culpable por no ir. Pero también me sentiría culpable por herir a mi otra amiga al faltar a nuestro fin de semana de conciertos, y resentida por perderme mi fin de semana favorito del año por una boda, un acontecimiento cargado psicológicamente para mí.

Soy soltera, y la soledad y el desamor han sido casi constantes en mi vida adulta. El año pasado viví una pesadilla en una ceremonia de renovación de votos en grupo. Fue doloroso escuchar múltiples demostraciones de amor y compromiso cuando mi propio viaje ha sido en solitario. Después de esa experiencia, me dije a mí misma que nunca iría a otra boda.

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Sé que es mi problema y debo lidiar con él, y si la boda de mi amiga fuera cualquier otro fin de semana, me aguantaría y estaría allí. Pero en vista de que entra en conflicto con un fin de semana que espero con impaciencia todo el año, ¿cómo decido? ¿Y cómo se lo planteo a la novia, quien es comprensiva con mis vicisitudes de soltera?

De la terapeuta: Parece que estás lidiando con lo que significa estar presente para tu amiga que se va a casar, pero quiero que también consideres la otra cara de la moneda: lo que significa que ella se muestre a tu favor mientras luchas con la soltería.

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Veamos primero la parte de ella. Muchas personas no comprenden el dolor de la soltería crónica, especialmente cómo puede activarse tan fácilmente tanto en la vida cotidiana (ver a una pareja caminar por la calle cogida de la mano, rellenar un formulario en el que se pide el estado civil o la información de contacto en caso de emergencia) como en ocasiones concretas (celebraciones de aniversarios, bodas).

Curiosamente, a muchas personas les resulta más fácil ser compasivas con una mujer que lucha contra la infertilidad y decide no asistir al baby shower de una amiga que con una mujer que lucha contra su soltería y decide no asistir a la boda de una amiga. Esto puede deberse a que la primera parece más concreta y con un plazo definido: si se está intentando activamente tener un bebé, se piensa erróneamente, se trata de una fase de la vida que se "resolverá". (La pareja podría concebir con más intentos o con fecundación in vitro, o podrían adoptar).

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Sin embargo, lo que a algunas personas les cuesta comprender es la experiencia de décadas deseando encontrar pareja sin saber si alguna vez lo conseguirás. Podrían malinterpretar e incluso juzgar a alguien por faltar a la boda de un amigo cercano "solo porque está soltero". Pero temer ver a otras personas, incluso a las que aprecias profundamente, proclamar su amor no te hace egoísta. Te hace humana. Esa ceremonia de renovación de votos que presenciaste fue dolorosa no porque envidies a los demás el amor que han encontrado, sino porque ilumina tu propio anhelo.

Parece que tu amiga tiene cierta comprensión de este anhelo, lo que hará más fácil mantener una conversación con ella sobre lo que decidas. Pero primero, para ayudarte a resolverlo, intenta replantear el dilema: piensa en él menos como "¿Asisto a la boda (por ella) o al concierto (por mí)?", y más como "¿Qué tipo de presencia puedo ofrecer a mi amiga?".

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Por ejemplo, si vas a la boda, ¿irás como alguien que está realmente emocionada por celebrar la alegría de tu amiga, contenta de estar allí para presenciar este paso en su vida? Si es así, esa es una razón para ir. ¿O irías como alguien agobiado por el resentimiento y la pena, y asistirías por culpabilidad, físicamente presente pero emocionalmente ausente? En ese caso, puedes hacer todo lo correcto --hacer un brindis, aparecer en las fotos, incluso forzarte a entrar en la pista de baile en medio de lo que podría parecer un mar de parejas--, pero si lo estás pasando fatal, puede que ese no sea el tipo de presencia que honre a tu amiga.

En su lugar, considera cómo podrías celebrar la boda de tu amiga de un modo que resulte menos doloroso y más auténtico. Tal vez le escribas una carta hermosa y sincera que refleje su vínculo y elijas un regalo que te parezca personal y significativo. Tal vez la lleves a un almuerzo encantador o a una actividad que ambas disfruten y tengan una celebración privada sin todos los detonantes que te encontrarías en una boda. En otras palabras, hay diferentes formas de mostrarse y estar presente, y generalmente la que se sienta más genuina será la más deseada y apreciada.

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En cuanto a la culpa, es probable que aparezca sin importar lo que decidas, pero la culpa no indica maldad. Se te permite necesitar alegría, se te permite protegerte y también puedes querer a tu amiga. Recuerda, tu tarea consiste en responder a esta pregunta con la mayor sinceridad posible: ¿Qué tipo de presencia puedo ofrecer a mi amiga? Luego toma una decisión que la respete y reconozca las circunstancias emocionales tan reales a las que te enfrentas.

Si decides no ir, puedes decirle la verdad: "Me alegro mucho por ti y quiero que sepas lo importante que eres para mí. Al mismo tiempo, sabes cómo lucho contra la soledad y el no haber encontrado pareja, y necesito cuidarme en torno a esto". A continuación, explícale por qué este ritual anual de conciertos te parece tan importante para tu bienestar, cómo es para ti asistir a bodas y cómo te gustaría celebrar su matrimonio de una forma que te resulte significativa y más cómoda y auténtica.

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Al ser sincera, le das la oportunidad de estar ahí para ti también, que es en definitiva de lo que tratan las amistades fuertes: de descubrir lo que significa cuidar el uno del otro, incluso cuando es difícil o imperfecto. A largo plazo, ese tipo de presencia le importará mucho más a ella --y a ti-- que dónde se encuentre en un día concreto.

¿Quieres preguntar a la terapeuta? Si tienes una pregunta, envía un correo electrónico a askthetherapist@nytimes.com. Al enviar una consulta, aceptas nuestrascondiciones de envío a los lectores. Esta columna no sustituye al consejo médico profesional.

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Lori Gottlieb es psicoterapeuta y autora del superventas Deberías hablar con alguien. Ofrece a los lectores consejos sobre las preguntas difíciles de la vida en la columna Pregúntale a la terapeuta