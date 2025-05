Un 'sherpa' veterano predice un futuro de montañas sin nieve

Sherpas (Himalayan People) Mountains Mountaineering Kathmandu (Nepal) Nepal

Kami Rita Sherpa escaló el martes el Everest por 31.ª vez. Hablamos con él sobre el futuro de la montaña.

Kami Rita Sherpa, reputado guía de montaña nepalí, completó el martes su 31.ª ascensión al Everest, batiendo su propio récord de más viajes con éxito a la cima de la montaña.

Durante más de 30 años, Rita, de 55 años, ha ayudado a escaladores de todo el mundo a alcanzar la cima de la montaña. The New York Times habló con él sobre su larga carrera el miércoles en Katmandú, horas después de la ascensión que superó el récord.

Habló del reciente aumento de las expediciones de lujo, del uso de gas xenón en las escaladas y de cómo el cambio climático está alterando radicalmente el futuro de la montaña. Esta conversación se ha condensado y editado para mayor claridad.

Felicitaciones por su 31.ª escalada. ¿Cómo se siente?

Estoy orgulloso de este logro. Como guía, he cumplido los sueños preciados desde hace tiempo de los escaladores de estar en la cima del punto más alto del mundo. Me alegra haber cumplido sus sueños también este año.

Este ascenso fue un poco difícil debido a las duras condiciones meteorológicas. Según mi experiencia, en los últimos dos o tres años, escalar la montaña se ha vuelto más difícil.

¿Por qué lo dice?

Los cambios son visibles en toda la región montañosa, no solo en el Everest. Se deben al cambio climático. La nieve se derrite más deprisa de lo esperado, y eso ha hecho que la escalada sea más difícil y arriesgada.

Hace tiempo, en el Campo II [una elevación superior en la montaña], podíamos caminar sobre el hielo hasta la primera semana de junio. Nunca vimos arroyos que bajaran de esa zona. Pero el martes, uno de nuestros compañeros guías se ahogó porque el deshielo creó un arroyo allí. Me llegaba a la cintura.

Lo que temo es que, si esto sigue al mismo ritmo, no habrá nieve en las montañas en los próximos 10 ó 15 años.

Debido al aumento de los riesgos, el número de sherpas que suben la montaña está disminuyendo. Es posible que los escaladores extranjeros no vengan si las expediciones se vuelven más arriesgadas. Si no vienen escaladores, los guías no tendrán trabajo, y tampoco habrá regalías para el gobierno de Nepal.

Creo que al final no habrá sherpas para guiar a los clientes y no existirá la nieve.

¿Cuáles son los otros grandes cambios que ha visto durante su carrera?

La escalada solía ser puramente un juego de aventureros. Hace décadas, utilizaban tiendas pequeñas. Hoy en día, algunos utilizan tiendas de lujo. Se utilizan enormes tiendas de campaña geodésicas para mantener calientes a los escaladores. Se utilizan generadores para la luz y para mantenerlos calientes.

Al principio, los escaladores solían subir incluso sin comida durante uno o dos días. O solíamos sobrevivir solo con el agua de las montañas. Hoy en día, los escaladores tienen la comida que quieran. Aun así, algunos se quejan de su sabor.

No creo que algunos escaladores estén aquí por la aventura. Algunos parecen estar aquí por entretenimiento o para hacer una fiesta en las montañas. No es bueno para el montañismo.

Este año, algunos utilizaron gas xenón para escalar el Everest en menos de una semana. ¿Qué opina de su uso para subir la montaña?

He oído hablar del uso del gas xenón, pero es bastante nuevo para todos nosotros.

Harán falta al menos unos años para investigar este gas. Solo entonces podremos comprender su impacto en la escalada.

¿Cuáles son las mayores lecciones que ha aprendido a lo largo de los años?

Debemos comprender el valor de la vida. Llevar a los clientes a la cumbre no es el éxito final; llevarlos sanos y salvos de vuelta a la base de la montaña es más importante. Reunir a los clientes con sus familias es el mayor logro.

¿Qué opina del futuro del montañismo en el Everest?

No veo futuro en la escalada. Por ejemplo, no voy a pedirle a mi hijo que trabaje como guía de montaña. Los hijos o nietos de otras familias de sherpas tampoco se están incorporando a la profesión.

Con el tiempo nos hemos enfrentado a mayores riesgos, y no queremos que nuestros hijos se dediquen a esta carrera. Las generaciones más jóvenes ya no están interesadas en trabajar como guías de escalada.

Por eso, creo que habrá una gran escasez de sherpas que trabajen como guías de escalada. Los montañistas extranjeros tendrán que subir sin sherpas.

¿Deberíamos dejarlos cerca de la cima de la montaña con helicópteros para que intenten llegar a la cumbre desde ese punto por su cuenta? Es un escenario posible. Cuando no tienes sherpas para dirigir las expediciones, esa es la alternativa.

Jonathan Wolfe es reportero del Times radicado en Londres. Cubre noticias de último minuto.