Las señales intermitentes que acabo de ver en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 21 de mayo de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Acabo de pasar una semana en Israel y, aunque parezca que no ha cambiado mucho —la durísima guerra en Gaza sigue durísima—, sentí algo nuevo allí por primera vez desde el 7 de octubre de 2023. Es prematuro llamarlo un movimiento antibélico de base amplia, algo que solo podrá suceder cuando se devuelvan todos los rehenes israelíes. Pero sí vi indicios de que cada vez más israelíes, desde la izquierda hasta el centro e incluso sectores de la derecha, están concluyendo que continuar esta guerra es un desastre para Israel: moral, diplomática y estratégicamente.

Desde el centro político, el ex primer ministro Ehud Olmert escribió un ensayo en el periódico Haaretz en el que criticaba duramente al primer ministro Benjamin Netanyahu y su coalición. «El gobierno de Israel está librando una guerra sin propósito, sin objetivos ni planificación clara y sin posibilidades de éxito», argumentó Olmert. «Lo que estamos haciendo en Gaza ahora es una guerra de exterminio: matanza indiscriminada, ilimitada, cruel y criminal de civiles». Su conclusión: “Sí, Israel está cometiendo crímenes de guerra”.

Desde la derecha, tenemos a figuras como Amit Halevi, miembro del partido derechista Likud de Netanyahu, quien es un firme defensor de la guerra, pero cree que su ejecución ha sido un fracaso. Halevi fue suspendido como miembro del comité de asuntos exteriores y defensa de la Knéset por la coalición de Netanyahu tras votar en contra de una propuesta para ampliar la facultad del gobierno para emitir órdenes de reclutamiento de emergencia para los reservistas israelíes. En una entrevista con el periódico Yediot Ahronot tras su destitución, Halevi declaró: “Esta guerra es un engaño. Nos mintieron sobre sus logros”. Israel lleva “20 meses librando una guerra con planes fallidos” y “no está logrando destruir a Hamás”. Y desde la izquierda, Yair Golan, líder de la alianza liberal israelí, los Demócratas, declaró en una entrevista con Radio Israel: «Israel va camino de convertirse en un estado paria, como lo fue Sudáfrica, si no volvemos a comportarnos como un país sensato. Un país sensato no lucha contra civiles, no mata bebés por afición y no se propone expulsar poblaciones».

Tras el clamor popular que generó el comentario sobre el “pasatiempo”, Golan, héroe de la guerra de Gaza, aclaró que no culpaba a los militares, sino a los políticos que prolongaban la guerra por razones que ya no tienen nada que ver con la seguridad nacional de Israel.

Si bien Golan probablemente debería haber usado otra palabra para no darle a la derecha israelí una vía fácil para desacreditarlo, la verdad es esta: prácticamente ningún periodista extranjero independiente ha tenido permiso para informar de primera mano desde Gaza. Cuando esta guerra termine y Gaza esté saturada de reporteros y fotógrafos internacionales con libertad de movimiento, el nivel de muerte y destrucción será reportado y fotografiado en su totalidad, y ese será un momento muy malo para Israel y el judaísmo mundial.

Por lo tanto, Golan tenía razón al advertir a su nación, sin rodeos, que se detuviera ahora, forjara un alto el fuego, recuperara a los rehenes, enviara una fuerza internacional y árabe a Gaza y se ocupara de los restos de Hamás más tarde. Cuando estés en un hoyo, deja de cavar.

Desafortunadamente, Netanyahu ha insistido en seguir excavando, alegando que puede bombardear a Hamás para que entregue a los aproximadamente 20 rehenes israelíes que le quedan vivos, y porque los miembros nacionalistas religiosos de su coalición básicamente le han dicho que si detiene la guerra, lo derrocarán. Por lo tanto, el ejército israelí persigue cada vez más objetivos secundarios, y el resultado es la muerte de civiles gazatíes a diario.

Amos Harel, analista militar de Haaretz, explicó el motivo: «Muchos bombardeos son en realidad intentos de asesinato contra líderes de Hamás, a menudo cuando están con sus familias. Y estos funcionarios ya no viven en casas particulares ni en edificios de apartamentos, sino que suelen estar en campamentos de tiendas abarrotados con miles de civiles. Incluso cuando el ejército declara múltiples medidas de precaución, estos ataques resultan en muertes masivas».

No es solo, ni siquiera principalmente, el aumento de las bajas civiles en Gaza lo que está poniendo a cada vez más israelíes en contra de la guerra. Es simplemente que la guerra ha desgastado a toda la sociedad. Las señales, señala Harel, abarcan desde «un número creciente de suicidios (que el ejército no informa) hasta familias que se separan y negocios que se derrumban. El gobierno ignora convenientemente estos acontecimientos y, en cambio, dispersa promesas de victoria».

Y no son solo las voces de políticos adultos las que dicen que Israel lleva demasiado tiempo en guerra. También lo son las acciones inocentes de niños de 4 años. Durante mi viaje, escuché una historia de la popular presentadora israelí Lucy Aharish, la primera presentadora de noticias israelí árabe musulmana en la televisión convencional en hebreo. Ella y yo llegamos a un diálogo que mantuvimos juntas en Tel Aviv con los ojos algo cansados ​​porque alrededor de las 3 de la madrugada nos despertó el aullido de las sirenas antiaéreas que nos advertían de un ataque con misiles hutíes. Hay algo distintivo y particularmente estremecedor en esta sirena antiaérea, pero hay que ser adulto para detectarla.

¿Por qué digo esto? Bueno, cada año Israel conmemora a los soldados y civiles caídos en sus guerras con el aullido de dos minutos de una sirena. Dondequiera que estén, los israelíes se detienen, se apartan de la carretera y guardan silencio ante esta sirena, que es un sonido constante, no el que se usa para advertir ataques aéreos. En la conmemoración de este año, Aharish me contó que la sirena nacional sonó a la hora indicada, y “mi hijo de 4 años, Adam, que estaba jugando en el suelo, entró en pánico e inmediatamente empezó a recoger sus juguetes para ir a la habitación segura de nuestra casa”.

“Le dije: ‘No, no tienes que hacerlo. Esta es una sirena diferente. Con esta sirena, rendimos homenaje a los superhéroes que nos mantuvieron a salvo y ya no están con nosotros’”.

Palestinos desplazados por la ofensiva militar israelí se refugian en tiendas de campaña en la ciudad de Gaza el 26 de mayo de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Cuando los niños de cuatro años deben aprender a distinguir la diferencia entre los lamentos de las sirenas (aquellos que uno respeta y aquellos que les hacen juntar sus juguetes y correr a una habitación sin ventanas), ya han estado en guerra durante demasiado tiempo.

Si muchos israelíes se sienten atrapados por sus propios líderes, muchos gazatíes sienten lo mismo. En Gaza, las encuestas son obviamente difíciles, pero el movimiento contra la guerra también parece estar cobrando impulso, aunque allí Hamás puede matarte por protestar. Una encuesta realizada por el Centro Palestino para la Investigación Política y de Encuestas, una organización independiente con sede en Ramala, a habitantes de toda la Franja de Gaza, reveló que el 48 % apoyó las manifestaciones contra Hamás que estallaron en varios lugares en las últimas semanas.

De hecho, tengan la seguridad de que no solo algunos líderes israelíes tendrán que rendir cuentas cuando las armas de Gaza finalmente se callen. Los líderes de Hamás vivirán en la infamia. Atacaron comunidades fronterizas israelíes el 7 de octubre de 2023 y, cuando Israel, como era previsible, tomó represalias, básicamente ofrecieron a los civiles de Gaza como sacrificio humano colectivo para ganarse la compasión mundial por su causa, mientras que los líderes de Hamás se escondieron en túneles y en el extranjero. Hamás sigue operando, pero ahora Gaza es inhabitable. Y, sin embargo, los líderes de Hamás siguen tercamente afirmando que no entregarán a todos los rehenes vivos que quedan a menos que Israel acepte abandonar Gaza y volver a un alto el fuego indefinido.

¿En serio? ¿Israel debería abandonar toda Gaza y aceptar un alto el fuego? ¡Qué gran idea! Si Hamás lograra esa “victoria”, significaría que libró toda esta guerra —perdiendo decenas de miles de combatientes y civiles y dejando pocos edificios intactos en Gaza— para volver a lo que Hamás tenía el 6 de octubre de 2023: un alto el fuego e Israel fuera de Gaza.

Solo por esto, la historia recordará a los líderes de Hamás como unos mentirosos e ingenuos. Creyeron que estaban desatando un apocalipsis sobre Israel y, en cambio, desataron un apocalipsis sobre su propio pueblo, lo que también terminó dando licencia a Netanyahu para destruir a su aliado, Hezbollah, en Líbano y Siria. Esto debilitó el control de Irán sobre ambas naciones, así como sobre Irak, y contribuyó a expulsar a Rusia de Siria. Fue una derrota aplastante para la “red de resistencia” liderada por Irán.

Pero aquí está el quid de la cuestión. Como resultado de las operaciones militares de Netanyahu, Líbano, Siria, Irak y la Autoridad Palestina en Ramala —por no mencionar Arabia Saudita— ahora tienen mucha más libertad para unirse a los Acuerdos de Abraham y normalizar las relaciones con Israel a un nivel que nunca tuvieron cuando la red regional de mercenarios iraníes era tan poderosa.

¡Sí, Netanyahu lo hizo posible! Pero tampoco desaprovecha la oportunidad de lograr la paz. Hoy, Netanyahu se niega rotundamente a cosechar lo que ha sembrado. No hará lo único que desbloquearía la política de toda la región: abrir un camino, por largo que sea, hacia una solución de dos Estados con una Autoridad Palestina reformada.

No es de extrañar que Donald Trump no quiera perder el tiempo con Netanyahu: no puede ganar dinero con él y Netanyahu no permitirá que Trump haga historia con él.

Cuanto más les argumentaba a los israelíes que Netanyahu estaba cometiendo un error histórico —negociando la paz con Arabia Saudita a cambio de la paz con los extremistas de ultraderecha que lo mantienen en el poder—, más me preguntaban: “¿Crees que Trump puede salvarnos?”. Esa pregunta es la señal definitiva de que su democracia está en problemas.

Tuve que explicarles que Trump acude a países que le dan cosas —dinero en efectivo, aviones 747, venta de la moneda meme de Trump y del meme oficial de Melania, compra de armas, ofertas de hoteles, campos de golf, centros de datos de IA— y no a países que le piden cosas, como Israel.

Para ser justos con Trump, probablemente no tenga ni idea de cuánto ha cambiado Israel internamente. Incluso muchos judíos estadounidenses desconocen el tamaño y el poder que ha adquirido la comunidad ultraortodoxa y nacionalista religiosa de colonos en Israel, y hasta qué punto considera Gaza una guerra religiosa.

“Bibi es en realidad su peón, no el verdadero protagonista”, explicó Avrum Burg, expresidente de la Knéset, refiriéndose a la derecha religiosa nacionalista de colonos en Israel. “Les dices que Israel podría lograr la paz con Arabia Saudí, y se encogerán de hombros y dirán que esperan al Mesías. Les dices que podrían lograr la paz con Siria, y te dirán que el pueblo judío ya es dueño de Siria: es parte del Gran Israel. Les hablas de derecho internacional, y te hablarán de la ley bíblica. Les hablas de Hamás, y te hablarán de Amalec” (un enemigo bíblico de los israelitas).

La verdadera división en Israel hoy, concluyó Burg, quien enseña sobre las relaciones entre religión y Estado, no es entre conservadores y progresistas: “Es entre la tribu judía y la tribu democrática. Y la tribu judía ahora está ganando. Si el sionismo fue originalmente el triunfo del nacionalismo secular sobre el judaísmo religioso, lo que está sucediendo hoy es el resurgimiento del judaísmo nacionalista religioso sobre la democracia”.

Y así, después de una semana, volé a casa desde Off Broadway —Israel— solo para descubrir que la misma obra, solo que más grande, se está representando en Broadway, en Estados Unidos. Es inquietante ver cómo Trump y Netanyahu usan una estrategia similar para socavar sus respectivas democracias. Mi única pregunta es qué impulsos autoritarios desencadenarán primero una crisis constitucional a gran escala.

Cada líder está acusado de intentar socavar los tribunales de su país y el “estado profundo”, es decir, todas las instituciones que defienden el Estado de derecho. En el caso de Trump, su objetivo es enriquecerse personalmente y transferir la riqueza del país de los menos privilegiados a los más privilegiados. En el caso de Netanyahu, su objetivo es eludir las numerosas acusaciones de corrupción en su contra y desviar el poder y el dinero del centro democrático y moderado israelí hacia los colonos y los ultraortodoxos. Este grupo mantendrá a la coalición de Netanyahu en el poder mientras exima a los ultraortodoxos de combatir en Gaza y permita a los colonos continuar su marcha hacia la anexión de Cisjordania hoy y de Gaza mañana.

Cuando Netanyahu fue elegido en noviembre de 2022 y comenzó a formar su coalición supremacista judía, a la mañana siguiente escribí una columna titulada “El Israel que conocíamos se ha ido”. Espero haberme precipitado, pero espero aún más no tener que escribir pronto la misma columna sobre Estados Unidos.

El año 2026 dirá mucho sobre si se pueden contener las sectas de Netanyahu y Trump. Ese año, Netanyahu tendrá que celebrar elecciones nacionales y Trump tendrá que enfrentarse a las elecciones intermedias. Quienes están comprometidos con la democracia y la decencia en ambos países tienen una sola tarea de aquí a entonces: organizar, organizar, organizar para ganar el poder.

Nada más importa. Y todo depende de ello.

© The New York Times 2025.