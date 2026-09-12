Reseña de 'Hechizo de amor: La magia continúa': las brujas Owens vuelven

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Sandra Bullock y Nicole Kidman retoman los personajes de la película de culto de 1998 para romper por fin su maldición.

Lo mejor de Hechizo de amor: la magia continúa, para decirlo sin rodeos, es que es precisamente lo que esperaba que fuera. Ni más ni menos. La película de 1998 --que fue un fracaso de taquilla en su estreno pero se convirtió en un clásico de culto-- no es buena, hablando con propiedad: su tono es flojo, su ritmo es torpe y, de alguna manera, aunque se le recuerda como una película de empoderamiento femenino, está extrañamente obsesionada con los hombres. (Los hombres también son bastante mediocres).

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Pero me encanta, como a muchas mujeres de mi edad, y cada vez que un escalofrío otoñal se cuela en el aire quiero preparar una margarita de medianoche y verla de nuevo. Ahora tenemos una secuela, esta vez dirigida por Susanne Bier con un guión de Akiva Goldsman (guionista de la primera película), Georgia Pritchett y Kelly Marcel. Está basada en la novela de Alice Hoffman Magia práctica, que pone fin a la saga de la maldición de las Owens.

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Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como las hermanas Sally y Gillian Owens. Sally ha enviudado por segunda vez; resulta que, después de todo, sus sentimientos por Gary no fueron suficientes para romper la maldición que condena a cualquier hombre al que ame una mujer Owens. (Esto es narrativamente necesario y también proyecta retroactivamente un poco de sombra sobre el final de Hechizo de amor). Desolada, hace que Gillian y las tías prometan que nunca les enseñarán a las hijas de Sally quiénes son en realidad: las herederas de un largo linaje de brujas poderosas.

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Avancemos un poco: esas hijas, Kylie (Joey King) y Antonia (Maisie Williams), tienen veintitantos años. Van camino a casa para el cumpleaños de una de las tías, Bridget (Dianne Wiest), a quien todos siempre han llamado Jet, y que todavía vive con su hermana, Frances (Stockard Channing). Pero Jet ha escuchado el sonido del escarabajo de la muerte. Sabe que le queda poco tiempo. Y está decidida a romper la maldición de las Owens de una vez por todas.

A partir de ahí, al más puro estilo de Hechizo de amor, la historia da varios giros: un accidente que le ocurre al cariñoso novio de Kylie (Xolo Maridueña), un viaje a Inglaterra y un encuentro con Ian Wright (Lee Pace), un historiador académico de la magia que además es terriblemente guapo. Esta entrega se siente más congruente en cuanto al tono que la original, con un poco menos de estereotipos de mujeres como tontas y obsesionadas con los hombres y más trabajo hacia el mismo objetivo. Es una película dulce, a veces conmovedora, sobre aceptar tu herencia familiar y asumir tu propio poder. Y, por supuesto, también sobre enamorarse de un chico atractivo.

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Esta sigue siendo la tensión central de estas historias. Por un lado, pregonan la fuerza femenina y la hermandad. Por el otro, presionan para conseguirle un hombre a Sally, no porque ella en particular parezca querer un hombre, sino porque, por supuesto, no puede vivir una vida feliz sola.

Sin embargo, no está sola para nada. Tiene a su hermana, a sus hijas, a sus tías, todas las cuales se han jurado lealtad mutua para siempre; ese es el punto central, y como resultado el tira y afloja se siente poco auténtico.

Por suerte, en el centro de estas películas están las actrices, ahora tres generaciones de ellas. Los papeles de Wiest y Channing son más que cameos, pero han sido relegados en gran medida fuera de escena para dar espacio a la nueva generación. Y aunque a Williams no se le da ni de lejos suficiente que hacer, King está genial en su papel de la voluble hermana menor que sigue siendo sustancial, capaz y audaz.

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El relato todavía se centra en Sally y Gillian, que están a punto de asumir el manto que las tías han llevado la mayor parte de sus vidas. Es una elección narrativa que tiene un par de efectos. En primer lugar, hace que esta sea principalmente una película sobre mujeres de mediana edad que son talentosas, interesantes, devotas las unas a las otras y deseables.

Pero igual de importante es que resulta delicioso recordar que estas dos actrices tienen un sentido del ritmo cómico fuera de lo común. Tienen una química un tanto peculiar que se siente como la de dos hermanas de verdad, que chocan y se reconcilian y que, por momentos, parecen estar haciendo un número de comedia. En particular, la habilidad de Bullock para soltar frases es difícil de superar entre las actrices de su generación, y sus poderes no han disminuido aquí. ("Mis escritos han molestado mucho a algunas personas", dice Ian, al explicar por qué lo encontraron bajo el poder de un hechizo paralizante. "Vaya, debes ser muy mal escritor", le responde ella, y yo no pude contener la risa).

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Sospecho que la primera Hechizo de amor se volvió muy querida no por su historia, sino porque es el tipo de película en la que te gustaría vivir: hay una casa enorme en un acogedor pueblo de Massachusetts, siempre parece haber alguien con un algo recién horneado a la mano y hay una familia de mujeres enérgicas y hermosas que se aman. Me alegra que para esta entrega hayan redoblado la apuesta, incluyendo pintorescas cabañas inglesas y un buen pastel. Además, hay una banda sonora nostálgica y un par de chicos agradables rondando por ahí. Y no está de más que estas mujeres también sepan hacer hechizos.

Y no te preocupes: sí hay margaritas de medianoche.

Hechizo de amor: La magia continúaClasificación PG-13 por algo de humor sexual, lenguaje y temas maduros.Duración: 1 hora y 50 minutos. En cines.

Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Ha estado escribiendo sobre películas desde 2005.