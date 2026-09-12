El piloto español de F1 Carlos Sainz podrá ponerse el traje en Madrid, su ciudad natal

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Sainz nació en Madrid y siempre había deseado un Gran Premio allí. Ocurrirá el domingo.

Carlos Sainz, del equipo Williams, se unirá a un círculo selecto este fin de semana cuando conduzca en un gran premio en su ciudad natal.

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Al competir en el Gran Premio de España en Madrid, Sainz sigue a Louis Chiron y Charles Leclerc, quienes corrieron en Mónaco; a Lance Stroll, en el Gran Premio de Canadá en Montreal, y a Zhou Guanyu, en el Gran Premio de China en Shanghái.

"Siempre ha sido un sueño para mí tener un gran premio en Madrid", dijo Sainz en una entrevista en septiembre. "Madrid nunca ha sido una ciudad muy aficionada al automovilismo en los últimos 20 o 30 años. La mayor parte del mundo del automovilismo ha estado más en Cataluña, alrededor de Barcelona".

"Así que estaba presente en mi mente; deseaba que algún día tuviéramos un gran premio en Madrid, pero fue apenas hace tres o cuatro años cuando empecé a escuchar rumores. Obviamente, tan pronto como me enteré, me subí a un tren, y he intentado ayudar lo más posible".

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Aunque Sainz vive en Mónaco, sus padres (Carlos, su padre, fue bicampeón mundial de rally) viven a 20 minutos del centro de Madrid y a la misma distancia de Madring, la pista de carreras, en el noreste de la capital española.

"Empecé la relación con Madrid hace poco más de un año", dijo Sainz, quien es embajador del evento. "Para cuando me uní al proyecto, ya era un poco tarde para que yo influyera en el diseño de la pista".

"He dado tantos consejos como ha sido posible para tratar de ayudar a las personas involucradas, y estoy muy seguro de que una vez que pase el primer gran premio, lo cual es un gran hito, asegurándonos de que todo funcione bien, entonces espero empezar a tener una mayor participación".

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Sainz dijo que el diseño del circuito, de unos 5,4 kilómetros y 22 curvas, es agresivo, lo que crea "un trazado muy desafiante con muchas curvas de alta velocidad con los muros muy cerca, y las frenadas y los giros son muy difíciles".

"Se ha descrito como una mezcla entre Bakú, Yeda y Macao", dijo Sainz, en referencia a las ciudades que albergan grandes premios en Azerbaiyán y Arabia Saudita, y al Circuito da Guia en Macao, el territorio chino al oeste de Hong Kong.

"Puedes imaginar que eliges tres de las pistas probablemente más locas del mundo y las pones todas juntas. Va a ser bastante interesante".

Al convertirse en el anfitrión del Gran Premio de España el domingo, Madrid toma el relevo de la carrera del Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se llevó a cabo durante 35 años. La pista de Barcelona comenzará a albergar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en años alternos a partir de 2028. Sainz dijo que recibía con agrado una nueva sede en España.

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"Barcelona ha hecho un gran trabajo al ser anfitrión del Gran Premio de España todos estos años", dijo. "Ha sido mi hogar en España en lo que respecta a conducir un auto de Fórmula 1".

"El problema con Barcelona es que ha albergado tantas pruebas, tantas cosas para la F1 que todos los pilotos la conocemos como la palma de nuestra mano. No es que sea repetitiva, sino que tiene tanto renombre como una gran pista de pruebas que, cuando llega el gran premio, hay menos emoción porque ya hemos estado allí muchas veces".

Sainz dijo que se sentía "afortunado" de tener dos grandes premios en su país este año. La parte negativa es que tras el cambio de regulaciones para esta temporada, según la cual los autos serán impulsados de forma casi equitativa por el motor de combustión interna y la energía eléctrica, el equipo Williams ha tenido dificultades.

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El equipo terminó en el quinto lugar en el campeonato de constructores la temporada pasada, su mejor resultado desde 2017. Sainz puso fin a la espera de cuatro años de Williams por un podio al terminar en el tercer lugar en Azerbaiyán y Catar.

El mejor resultado de Sainz esta temporada ha sido el noveno puesto en China, Miami y Canadá. No ha logrado terminar entre los 10 primeros en los últimos ocho grandes premios. Sin embargo, firmó un nuevo contrato multianual con el equipo en agosto.

"Es un bache en el camino, no un pequeño bache, un gran bache, probablemente un bache más grande del que cualquiera esperaba dentro del equipo", dijo sobre el pobre desempeño de Williams este año. "Ha sido un año muy duro, luchando por posiciones que jamás hubiéramos imaginado disputar tras el final de la temporada pasada".

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"Lo único que le pido a todo el equipo es que mostremos resiliencia ante la situación, y una reacción rápida para demostrar que solo es un bache en el camino, y que estas cosas pueden pasar en un proyecto a largo plazo como en el que estamos".

James Vowles, el director del equipo, dijo que les había demostrado a Sainz y a Alex Albon, su compañero de equipo, quien también firmó un nuevo contrato en agosto, que Williams iba por el camino correcto con su desarrollo.

"No hay ninguna duda al respecto, estamos muy lejos de donde queríamos estar", dijo Vowles. "Tenemos un auto que tenía peso de más, que llegó tarde y que no cumplía con las especificaciones de desempeño requeridas".

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"Pero lo que haremos durante los próximos seis meses es una combinación de personas, procesos, sistemas y estructuras. No solo es una cosa, y les demuestra que vamos por el camino correcto. Simplemente hay elementos de este año, y el dolor que nos causamos a nosotros mismos durante el invierno, que han tenido un impacto, probablemente a lo largo de 2026".

Albon dijo que él y el equipo tuvieron "las conversaciones correctas" sobre cómo se veía el futuro.

"Es un cliché decirlo, pero no se trata de caer, sino de cómo te vuelves a levantar", dijo. "La cultura, la mentalidad, las charlas tras bastidores han sido buenas, han sido positivas. No nos estamos tomando esto a la ligera".

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Sainz, quien condujo para Ferrari de 2021 a 2024, dijo que no habría firmado un nuevo acuerdo en medio de una temporada tan difícil si no creyera que el equipo podía revertir su situación.

"El hecho de que este bache haya sido tan grande ha desencadenado cambios mucho más grandes y muchas cosas reveladoras", dijo. "Solo nos va a tomar más tiempo llegar a la posición en la que queremos estar".