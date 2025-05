Gérard Depardieu es condenado por agresión sexual

#MeToo MovementSex CrimesSexual HarassmentActors and ActressesDepardieu, GerardFrance

El actor francés fue declarado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres en el rodaje de una película que protagonizó en 2021. Se le impuso una sentencia suspendida de 18 meses.

La estrella de cine francesa Gérard Depardieu fue condenado el martes por un tribunal de París, acusado de agredir sexualmente a dos mujeres que trabajaban en el rodaje de una película que protagonizó en 2021. Se le impuso una sentencia suspendida de 18 meses y su nombre será añadido al registro nacional de delincuentes sexuales.

El juez también dictaminó que Depardieu, que ahora tiene 76 años, pagará una indemnización de 15.000 euros, unos 17.000 dólares, a una de las dos víctimas y de 14.040 euros, incluidos sus gastos médicos, a la otra.

Depardieu no estuvo en el tribunal para asistir a la sentencia. Su abogado, Jérémie Assous, dijo que apelaría.

El veredicto fue bien recibido por las abogadas de las víctimas como una victoria histórica para las mujeres francesas en el mundo pos MeToo.

"Para mí es una victoria, de verdad", dijo una de las dos víctimas, quien ha accedido a ser identificada solo por su nombre de pila, Amélie. "Vamos avanzando".

Su abogada, Carine Durrieu Diebolt, dijo que esperaba que la sentencia significara el "fin de la impunidad para los artistas de la industria cinematográfica".

"Últimamente he oído que algunos actores siguen apoyando a Depardieu. Ahora, con esta sentencia, nadie podrá decir que Gérard Depardieu no es un depredador sexual, y eso es muy importante", dijo.

Las dos víctimas trabajaron en Les Volets Verts, película francesa de 2021 protagonizada por Depardieu: Amélie, como encargada de decorados, y la otra demandante, que no ha accedido a ser identificada públicamente, como asistente de dirección.

El tribunal oyó que Depardieu agarró a Amélie por la cintura y la jaló hacia él un día en el plató mientras estaba sentado. Luego la encerró entre sus piernas y le pasó las manos por las nalgas, los genitales y los pechos mientras murmuraba obscenidades, testificó Amélie.

La asistente de dirección, que ahora tiene 34 años, declaró que el actor le había tocado los pechos y las nalgas en tres ocasiones en el plató en París.

El juez calificó su versión de los hechos de coherente y consistente, y respaldada por otras pruebas. Depardieu, de 76 años, negó las agresiones sexuales en ambos casos.

El actor dijo que no era "la persona vulgar, grosera y basura que se burla de la gente" como lo han pintado los medios de comunicación. "Respeto a la gente. Me gusta ayudar a la gente", declaró al tribunal en marzo.

Pero también dijo que pertenecía a otra generación y que su personalidad extravagante, rimbombante y sin remordimientos era inadecuada para la época actual.

Desde el principio, quedó claro que el juicio iba más allá de dos agresiones sexuales cometidas por una de las estrellas de cine más conocidas de Francia. Lo que ocurrió en el tribunal, en cambio, fue parte de un ajuste de cuentas largamente esperado con la obsesión del país por la seducción, la adulación irreflexiva de sus artistas y el estancamiento en Francia del movimiento #MeToo.

Depardieu es considerado uno de los mejores actores de su generación, y ha protagonizado más de 230 películas, entre ellas Matrimonio por conveniencia y Cyrano de Bergerac.

Saltó a la fama tras protagonizar la película de 1974 Las cosas por su nombre, en la que interpretaba a un matón de pueblo que retozaba por Francia robando coches y acosando y agrediendo sexualmente a las mujeres. Dijo que la película reflejaba su dura educación en el centro de Francia como miembro de una pandilla que robaba carros y traficaba con whisky y cigarros.

En 1978 y 1991, Depardieu declaró a dos diferentes reporteros de cine estadounidenses que había participado en su primera violación en grupo a los 9 años, y que "había habido muchas después de eso". Más tarde, dijo que había sido un error de traducción y parte de una campaña de desprestigio estadounidense contra él. Dijo que nunca había violado a nadie, pero que había hablado de sus experiencias sexuales.

En Francia era muy conocido por su personalidad desbordante: un hombre que conducía su automóvil de forma temeraria y llegaba borracho a los rodajes. Más tarde, se codeó con dictadores como Fidel Castro y Aleksandr Lukashenko de Bielorrusia, y abandonó Francia por Bélgica y luego por Rusia para eludir un nuevo impuesto a los superricos.

Ha estado en el centro del debate en Francia sobre el movimiento #MeToo desde la llegada del mismo al país en 2017, con acusaciones de abusos sexuales que se acumulan contra él. Ha negado enérgicamente las acusaciones y ha sido defendido públicamente por muchas personas destacadas y poderosas del país.

Más de 20 mujeres lo han acusado de abusos sexuales, la mayoría de ellas mediante declaraciones a medios de comunicación franceses, en particular el sitio web de investigación Mediapart. Seis de esas mujeres presentaron denuncias ante la policía, dos de las cuales fueron archivadas por haber prescrito.

Entre las personalidades que se han apresurado a defender a Depardieu a lo largo de los años se encuentra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien condenó lo que calificó de "cacería humana" contra el actor, quien, afirmó, "enorgullece a Francia".

Este fue el primer caso contra Depardieu que llegó a juicio.

Otras tres mujeres del cine y la televisión declararon como testigos durante el proceso, describiendo escenas de abusos sexuales que habían sufrido al trabajar con Depardieu en el pasado.

Una de ellas, Lucile Leider, dijo que el actor la agredió varias veces cuando trabajaba como asistente de vestuario en 2014. Contó al tribunal cómo tiró de ella para llevarla detrás de una cortina, la apretó contra él y le acarició los pechos y los genitales mientras le susurraba obscenidades.

"Recuerdo que le dije que no en voz baja, pero Gérard Depardieu no conoce esa palabra", declaró ante el tribunal. "Este hombre es peligroso", dijo. "Todos los que lo rodean lo saben y no hacen nada".

Sentado en un taburete en forma de cubo durante el juicio, Depardieu fue un ejemplo de confusión y distracción. Murmuraba, se las arreglaba con respuestas a medias y mezclaba ideas inconexas en frases atropelladas. Cuando le preguntaron por las mujeres, mencionó al psicoanalista francés Jacques Lacan, los hospitales que amaba y Víctor Hugo.

En un momento dado, admitió que no sabía lo que era una agresión sexual, diciendo que debía ser "más grave" que poner una mano en las nalgas de una mujer.

"Probablemente" anunció que hacía demasiado calor para tener una erección en el plató, como había descrito Amélie, dijo, "pero la obscenidad no iba dirigida a ella".

Dijo al tribunal que pertenecía a otra generación --que encontraba divertidos sus chistes obscenos-- y que utilizaba un lenguaje vulgar en el plató para irritar a la gente y provocar una reacción.

Aquella época y su tiempo, dijo, habían terminado.

"Vengo del viejo mundo, por supuesto, y no estoy seguro de que este nuevo mundo me interese", dijo.

Dijo que el movimiento #MeToo podría "convertirse en un terror" y lo culpó de haberlo privado de trabajo durante tres años, aunque recientemente se le ha visto rodando en Portugal.

El abogado de Depardieu, Assous, se convirtió en objeto de debate público casi tanto como su cliente durante el juicio. Las tácticas y la estrategia de defensa de Assous en la sala del tribunal fueron denunciadas por más de 180 abogados franceses en un artículo de opinión publicado en el periódico Le Monde como plagadas de "sexismo y misoginia".

En una audiencia previa al juicio, Assous dijo que las dos víctimas estaban motivadas por la codicia. También interrumpió ruidosamente al tribunal decenas de veces, gritando que las dos abogadas de los demandantes eran "abyectas", "estúpidas" e "histéricas", y denunciando el juicio como "estalinista".

Llamó mentirosas a las dos víctimas de Depardieu, diciendo que una nunca había sido una "víctima real". "No les creemos", dijo al terminar un interrogatorio.

El tribunal dictaminó que las mujeres habían sufrido una "victimización secundaria" por la conducta de Assous durante el juicio, señalando que el derecho a la defensa no legitimaba "palabras ultrajantes y humillaciones". En la indemnización por daños y perjuicios que el tribunal les concedió se incluían 1000 euros por victimización secundaria.

Catherine Porter es reportera internacional del Times y cubre Francia. Está radicada en París.

Ségolène Le Stradic es una periodista e investigadora que cubre Francia.