Trump dice que solo una persona 'estúpida' rechazaría el avión que ofrece Catar

El presidente se enfadó cuando se le preguntó sobre las implicaciones éticas de aceptar una aeronave de lujo de un gobierno extranjero.

El presidente Donald Trump descalificó airadamente las preocupaciones éticas en torno a la aceptación de un lujoso avión de 400 millones de dólares de Catar para utilizarlo como nuevo Air Force One, afirmando que solo una persona "estúpida" rechazaría semejante oferta.

Trump dijo que el regalo de Catar será para el Departamento de Defensa de Estados Unidos --y no para él en lo personal-- y que no lo utilizaría después de dejar el cargo. El avión será retirado del uso militar y luego se entregará a su futura biblioteca presidencial, dijo Trump.

"Creo que es un gran gesto por parte de Catar. Lo aprecio mucho", dijo Trump. "Nunca sería de los que rechazan ese tipo de oferta. Es decir, podría ser una persona estúpida y decir: 'No, no queremos un avión gratis y muy caro'. Pero fue, me pareció, un gran gesto".

Funcionarios cataríes afirman que el plan para que Trump acepte el avión para emplearlo mientras él esté en el cargo no está ultimado. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses de alto rango han dicho que el asesor jurídico de la Casa Blanca y la fiscala general, Pam Bondi, ya han dado su visto bueno. Bondi ha trabajado anteriormente como lobista, y tuvo a Catar como uno de sus clientes.

En 2017, Trump calificó a Catar de patrocinador del terrorismo y expresó su apoyo a un bloqueo económico y diplomático regional dirigido por Arabia Saudita contra el país, un importante emplazamiento militar para Estados Unidos en Medio Oriente. Ese bloqueo finalizó justo cuando Trump dejó el cargo, en enero de 2021.

El lunes, Trump se enfadó ante los cuestionamientos de un posible embrollo ético, entre ellos si Catar esperaba algo a cambio de la donación del avión de pasajeros, que dijo que sería para el Departamento de Defensa y no para él en lo personal. Los demócratas y los organismos de vigilancia del gobierno han sugerido que la donación violaría la cláusula de emolumentos extranjeros de la Constitución, que prohíbe los regalos de gobiernos de otros países a quienes ocupan cargos públicos, y crearía una estructura de incentivos para Trump en relación con Catar. De hecho, la empresa privada de Trump tiene varios proyectos en la región, incluido un campo de golf en Catar.

"Debería darte vergüenza hacer esa pregunta", le dijo Trump a una periodista de ABC News que lo presionó sobre el tema. "Nos están dando un avión gratis. Podría decir: 'No, no, no, no nos lo den. Quiero pagarles 1000 millones o 400 millones de dólares, o lo que sea'. O podría decir: 'Muchas gracias'".

A continuación, invocó una analogía del gran jugador de golf Sam Snead al aceptar un putt concedido durante una ronda, sugiriendo que seguir las reglas cuando uno no tiene por qué hacerlo es una tontería.

"Recuerden que Sam dijo: 'Cuando te dan un putt, lo tomas y te diriges al siguiente hoyo, y das las gracias'", dijo Trump.

Trump se ha quejado repetidamente de los retrasos y sobrecostes en un contrato con Boeing para dos nuevos aviones presidenciales, y volvió a hacerlo el lunes.

También dijo que, de igual manera, Estados Unidos da "cosas gratis". Y añadió: "Creo que fue un gesto por el hecho de que nostros ayudamos" a proteger a Catar y a algunos de sus vecinos de Medio Oriente.

"Si no fuera por nosotros", dijo Trump, "probablemente ahora no existirían".

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.