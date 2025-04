La venganza reina en el segundo episodio de la temporada 2 de 'The Last of Us'

TelevisionThe Last of Us (TV Program)

El gran giro del episodio de esta semana tendrá todo tipo de repercusiones. Una consecuencia es segura: la serie nunca volverá a ser la misma.

Temporada 2, Episodio 2: "A través del valle"

En la mayoría de las historias posapocalípticas --incluida The Last of Us--, una gran idea que se repite es que cuando la muerte es omnipresente e ineludible, la vida se vuelve más valiosa. Piensa en todos los pequeños giros del destino y la fortuna que mantuvieron vivo a Joel Miller durante tanto tiempo. En realidad, es un milagro que viviera hasta una edad avanzada, sin contar que en el episodio de esta semana de The Last of Us se encontraba en el lugar y el momento correcto para salvar la vida de Abby, una mujer que pasó años buscándolo.

El problema es que Abby quiere matar a Joel. Y así, en uno de los momentos más horripilantes de esta serie llena de horror, destruye este gran milagro de la vida --el gran milagro de Joel-- con varios golpes de un palo de golf y una estocada mortal. Es una maldita lástima.

Si no fuera por la muerte de Joel, el episodio llamado "A través del valle" probablemente se recordaría por la impresionante secuencia de la batalla, en la que el pueblo de Jackson resiste --a duras penas-- contra cientos de zombis salvajes e implacables. La acción, ambientada en un paisaje nevado, recuerda el espectáculo de Juego de tronos en su mejor momento.

Pero primero tenemos que ocuparnos de Joel, ¿no? El shock de su asesinato va a ser difícil de soportar para muchos de los seguidores de esta serie.

Sin embargo, si esas personas también jugaron el videojuego The Last of Us Part II", es posible que no se sorprendan tanto. Abby también mata a Joel al principio de la historia. Pero si solo has vivido The Last of Us como una serie de televisión, la muerte de Joel es un puñetazo en el estómago. Es solo el segundo episodio de la segunda temporada. ¿Quién mata al héroe cuando acaba de empezar una nueva temporada?

Además, el asesinato es muy, muy feo. Es sangriento, feroz difícil de ver. Parece un castigo. ¿Pero dirigido contra quién? ¿Y por qué? Los dramas televisivos más prestigiosos suelen aumentar la violencia cuando los espectadores se ponen demasiado cómodos con el mal comportamiento de un antihéroe. ¿Pero qué hizo Joel para merecer esto?

Ah, claro mató a un montón de Luciérnagas, incluyendo al padre de Abby, un médico desarmado. También, si les crees a esas Luciérnagas, condenó a todos los seres vivos del planeta a seguir viviendo esta insidiosa plaga de hongos zombi cuando rescató a Ellie, la persona que posee un cerebro y sangre únicos en su especie que podrían haber tenido la clave para una cura. Separado del contexto que la serie ofrece a la historia de Joel, él podría ser el malo.

Hay muchas ironías sobre la forma en la que muere Joel, empezando por la manera en que salva la vida de su asesina. Mientras Abby se dirige a Jackson para encontrar a Joel --al que nunca ha visto y solo conoce por una vaga descripción--, se topa con una de las hordas invasoras de infectados que últimamente se han convertido en un problema en la zona.

Las bestias han desarrollado un nuevo método de emboscada en el invierno de Wyoming, en el que algunas de ellas se mantienen calientes bajo una capa aislante de sus congéneres congelados. Abby, quien vigilaba a las patrullas de Jackson desde lo alto de una montaña, cayó en una de esas zonas de infectados y tuvo que correr para salvar su vida.

Como gran parte de este episodio, la carrera de Abby por la nieve fue emocionante, y culminó en una secuencia en la que se arrastraba por el suelo mientras los infectados trataban de alcanzarla a través de una valla metálica que colapsó. Una de ellos está a punto de acabar con Abby cuando Joel, que estaba de patrulla con Dina, le disparó a la bestia. Durante unos segundos, Abby se sintió aliviada por haberse salvado. Luego escuchó a Dina llamar a Joel por su nombre, y volvió su sed de venganza.

Mientras una ventisca y un frente frío se ciernen sobre los sobrevivientes, Abby invita a Joel y a Dina a refugiarse con sus compañeros ex-Luciérnagas (sin identificarlos como tal, por supuesto) en una casa a las afueras de la ciudad. Pero cuando Dina y Joel están adentro, estos soldados --que forman parte de una milicia llamada WLF-- sedaron a Dina y luego observaron con recelo cómo Abby le disparó a Joel en la pierna. Después Abby apaleó a Joel, tanto con un palo de golf como con sus propios puños, empujando a su presa al borde de la muerte mientras trataba de mantener su promesa de hacerlo morir "lentamente".

Para agravar la tragedia: Joel murió antes de reconciliarse con Ellie. Aún no sabemos exactamente por qué Ellie le tenía tanto rencor a su tutor, pero en el estreno de la temporada vimos cuánto le dolía haber perdido su fe y su compañía; y vimos el esfuerzo que ponía para tratar de reparar la ruptura.

Ellie se entera de que Joel y Dina tienen problemas mientras estaba de patrulla con Jesse (Young Mazino), su entrenador de combate y exnovio de Dina. Este episodio comienza con un ambiente relativamente relajado, cuando los dos intereses amorosos de Dina salen a cabalgar por la naturaleza nevada, burlándose uno del otro.

Luego, mientras se refugiaban de la ventisca en un 7-Eleven abandonado, Ellie y Jesse escucharon por la radio que Joel y Dina no habían regresado a Jackson ni se habían reportado. Se separaron y regresaron a la tormenta, donde Ellie logró seguir el rastro de Joel hasta el búnker del WLF, en un albergue ubicado en la cima de una montaña. Llegó justo a tiempo para ver a Joel tendido en un charco de sangre, aún vivo pero a duras penas. Tras un breve forcejeo, la capturaron y la inmovilizaron en el suelo, obligándola a ver cómo Abby clavaba el extremo roto del palo de golf en la nuca de Joel, matándolo. Ellie estaba agonizando, pero su reacción es casi feroz. Juró matarlos a todos.

De todos modos, Abby y los demás miembros del WLF la dejaron vivir, dándole una patada al salir por la puerta. Ellie estuvo un rato sollozando junto al cadáver de Joel. En la inquietante toma final del episodio, la vemos a ella, a Jesse y a Dina arrastrando por la nieve su cuerpo envuelto de regreso a Jackson.

La semana pasada sugerí que la tubería rota que conduce a Jackson --con su sospechosa colección de raíces y maleza retorciéndose-- podría servir como símbolo de algo inestable en la comunidad y en la relación entre Joel y Ellie. Y así fue, bastó solo un episodio para que esa putrefacción desembocara en un colapso total y no solo simbólicamente.

Esto me lleva de nuevo al ataque contra Jackson, que sucedió al mismo tiempo que el discurso engreído de Abby y la tortura de Joel en el albergue. (De hecho, Joel puede ver a Jackson consumiéndose en la distancia, lo que parece preocuparle más que su propia muerte inminente). Los infectados llegaron en masa a las puertas de la comunidad, llamados a la acción tal vez por la mente-colmena de cordyceps que existe dentro de esas tuberías en descomposición. Corrieron a toda velocidad contra los muros de madera, incluso cuando les rociaron con gasolina llameante, hasta que finalmente --con la ayuda de un monstruo hongo resistente al fuego y de tamaño doble-- traspasaron las barreras y corrieron en todas direcciones, matando y destruyendo de manera indiscriminada.

Jackson sobrevivió al ataque, pero a un costo enorme. Con Tommy y Maria todavía al mando, es posible que aún pueda reconstruirse. Pero, ¿Ellie querrá seguir formando parte de esto, o está a punto de convertirse en otra Abby, movida solo por la venganza?

Ya en la primera temporada, Joel consoló a una Ellie deprimida y traumatizada --aún conmocionada por los horrores que había presenciado y vivido en Silver Lake-- confesándole que una vez trató de suicidarse, tras la muerte de su hija. El intento fracasó y, en los años transcurridos desde entonces, Joel encontró a otras personas no solo a las que cuidar, sino también por las que vivir: personas como Tommy, Tess y Ellie.

Quizá Dina pueda convertirse en esa persona para Ellie. Porque no debería ser Abby, ¿verdad? Seguir viva solo para destruir, no para cuidar esa no es forma de vivir.

Al principio del episodio, Ellie le dijo a Jesse que estaba pensando suavizar la situación con Joel y volver a ser una especie de hija suya. "Sigo siendo yo, él sigue siendo Joel, y nada va a cambiar eso, nunca", dice. No sabía que se le acabaría el tiempo. Es posible que no se diera cuenta, hasta este momento, del regalo que había sido poder pasar tiempo con Joel.

Misiones secundarias

Este es uno de esos episodios de The Last of Us en los que sus orígenes de videojuego son evidentes, en secuencias de acción llenas de disparos. Sin embargo, esa acción también es muy cinematográfica con tomas amplias para establecer la majestuosidad del paisaje y la magnitud del peligro. ¿Es una coincidencia que este episodio fuera emitido el Domingo de Resurrección? Sin duda, Joel sufre un nivel de tortura propio del Viernes Santo. Sin embargo, es poco probable que resucite, salvo quizá en una secuencia retrospectiva. (Falta contar la historia de cómo mató a Eugene). Hablando de Eugene, el 7-Eleven donde se refugiaron Ellie y Jesse es donde Eugene cultivaba su marihuana. También nos enteramos de que era un ex-Luciérnaga que renunció porque estaba "cansado de matar gente". Por si sirve de algo, Seth (Robert John Burke), el tipo que insultó a Ellie y Dina la semana pasada, se disculpó con Ellie. Ella no se dejó impresionar. Es posible que, para cuando acabe el día, ni siquiera recuerde lo que pasó. Si crees que una muerte televisiva "impactante" tiene que ser totalmente inesperada, entonces el asesinato de Joel probablemente se queda corto comparado, por ejemplo, con el momento en que Rosalind Shays (Diana Muldaur) cayó por el hueco de un ascensor en LA Law. Pero si para ti "impactante" significa brutalmente fuera de lo común, entonces esto está en la misma liga que cuando Glenn Rhee (Steven Yeun) fue apaleado por un bate de béisbol con pinchos en The Walking Dead. Vale la pena señalar que a los compañeros de Abby en WLF no les parece bien lo que le hizo a Joel, ni a Dina, a la que Abby amenazó casualmente con matar. Además, se rigen por un código, que Abby parece violar al incapacitar a Joel antes de golpearlo hasta dejarlo prácticamente inconsciente. No hace falta mucho para convertir a un héroe en villano, ¿verdad?