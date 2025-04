Expresidente de Perú y ex primera dama son condenados a prisión. Ella huye del país

Politics and GovernmentAsylum, Right ofCorruption (Institutional)Money LaunderingDecisions and VerdictsHumala, OllantaHeredia, Nadine (1976- )PeruBrazilOdebrecht SA

El exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados el martes a 15 años de prisión por lavado de activos. Brasil le concedió asilo diplomático a ella, según las autoridades.

Una ex primera dama de Perú huyó el martes a la Embajada de Brasil en Lima en busca de asilo cuando ella y su esposo eran condenados a prisión en una sentencia por lavado de activos, lo cual lo convierte a él en el tercer presidente peruano encarcelado por cargos de corrupción en las últimas dos décadas.

El expresidente condenado el martes, Ollanta Humala, había sido declarado culpable junto con su esposa, Nadine Heredia, de lavar dinero procedente de una constructora protagonista de un enorme escándalo de corrupción latinoamericano para financiar una de sus campañas a la presidencia.

Tanto Humala, un excomandante del ejército que gobernó de 2011 a 2016, como su esposa fueron condenados a 15 años de prisión.

Se les acusaba de recibir casi 3 millones de dólares en aportes ilegales para su campaña de 2011, en su mayoría de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción vinculado a casos de sobornos en toda Latinoamérica. También fue condenado por recibir cientos de miles de dólares del gobierno venezolano de Hugo Chávez para una campaña fallida en 2006.

Humala y Heredia han negado haber cometido delito alguno.

Prueba de la larga lucha de Perú contra la corrupción y las disfunciones políticas, y de los intentos periódicos de poner freno a estos problemas, Humala es uno de los seis expresidentes que se han enfrentado a posibles penas de cárcel en las últimas dos décadas. Son tantos los mandatarios en esta situación, que las autoridades han convertido una antigua academia de policía de las afueras de Lima en una pequeña prisión para ellos.

El martes, la policía escoltó a Humala, de 62 años, fuera del juzgado tras la lectura de su sentencia. Pero su esposa no asistió a la audiencia, en la que el juez ordenó el encarcelamiento inmediato de ambos.

En lugar de ello, se dirigió con el hijo menor de la pareja a la embajada de Brasil, según dijeron más tarde funcionarios peruanos, que añadieron que Brasil les había concedido asilo a ambos en virtud de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un acuerdo suscrito por ambos países.

El gobierno peruano indicó que no intentaría luchar contra la decisión de Brasil, y afirmó en un comunicado de la cancillería que había brindado a Heredia, de 48 años, y a su hijo garantías para su traslado seguro fuera del país.

Un abogado de Humala negó cualquier delito cometido por la pareja y dijo que apelaría la sentencia.

Varios predecesores y sucesores de Humala también estuvieron implicados en investigaciones relacionadas con Odebrecht. Alejandro Toledo, presidente de Perú de 2001 a 2006, fue condenado el año pasado a 20 años de prisión en un caso que giraba en torno a 35 millones de dólares en sobornos. Alan García, que cumplió condenas en las décadas de 1980 y 2000, murió por suicidio en 2019, justo cuando las autoridades llegaron a su domicilio para detenerlo. Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente después de Humala, pasó años bajo arresto domiciliario durante una investigación que sigue en curso. (Ha negado haber cometido delito alguno).

Pero otros dos se enfrentaron a acusaciones más duras. Alberto Fujimori, quien arrastró a Perú al autoritarismo con tácticas brutales en la década de 1990, fue encarcelado durante más de una década tras ser declarado culpable de abusos contra los derechos humanos y de cargos de corrupción. Fue liberado en 2023, tras un indulto presidencial intensamente controvertido, y murió el año pasado a los 86 años.

Y más recientemente, Pedro Castillo, exmaestro de escuela que se convirtió en el primer presidente de izquierda de Perú en más de una generación, se enfrenta a cargos de rebelión y abuso de autoridad por haber intentado disolver el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia en 2022.

Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima.

Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima.