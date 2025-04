Óscar Arias dice que EE. UU. le revocó la visa

United States Politics and GovernmentVisasArias Sanchez, OscarRubio, MarcoCentral AmericaCosta RicaUnited StatesUnited States International Relations

El premio nobel y dos veces presidente de Costa Rica ha criticado duramente al presidente Trump al describir su actuar como el de un "emperador romano".

Óscar Arias Sánchez, premio nobel y expresidente de Costa Rica, dijo el martes que Estados Unidos le había revocado la visa para ingresar al país, sin dar ninguna razón.

Arias, crítico declarado del presidente Donald Trump, parece ser el más destacado de una serie de personas a las que se ha cancelado la visa o denegado la entrada, ahora que el gobierno de Trump prohíbe la entrada a quienes considera que tienen "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos.

Arias, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987 por mediar en un plan para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica, dijo que había recibido un breve correo electrónico del gobierno estadounidense en el que se le informaba que se le había revocado la visa.

En una conferencia de prensa en San José, Costa Rica, dijo que el correo electrónico, que recibió el martes por la mañana, citaba la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al secretario de Estado y a los funcionarios consulares revocar visas a discreción.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios, ni tampoco lo hizo el gobierno costarricense.

"No sé por qué me han suprimido la visa", dijo Arias en la conferencia de prensa. "No sé si es producto de una represalia porque digo lo que pienso, y escribo lo que digo".

Arias ha criticado al gobierno de Trump en las redes sociales. En febrero, escribió en Facebook que Trump se comportaba como "un emperador romano, diciéndole al resto del mundo lo que debe hacer".

"Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar", dijo Arias el martes. Dijo que no tenía previsto viajar a Estados Unidos, y no facilitó información sobre qué tipo de visa tenía ni cuándo caducaba.

Arias, quien fue presidente de Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010, es uno de los principales estadistas del país y dirige una fundación que promueve la paz y la democracia.

El gobierno de Trump ha tomado medidas para deportar a algunos residentes y estudiantes extranjeros que han participado en protestas en campus universitarios contra la guerra de Israel en Gaza, o que pueden haber criticado a Estados Unidos.

El secretario de Estado Marco Rubio ha ordenado a los diplomáticos que examinen las publicaciones en las redes sociales de algunos solicitantes de visa. En un cable enviado a las misiones en el extranjero el 25 de marzo, se afirmaba que se puede denegar la visa a los solicitantes si su comportamiento o acciones demuestran que tienen "una actitud hostil hacia los ciudadanos estadounidenses o la cultura estadounidense (incluidos el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales)".

Rubio dijo la semana pasada que había firmado tal vez más de 300 cartas de revocación de visas de estudiantes, visitantes y otras personas a fin de expulsarlos de Estados Unidos por sus opiniones sobre política exterior o sus actividades delictivas.

El mes pasado, el gobierno de Francia dijo que se había impedido la entrada en Estados Unidos a un científico francés por una opinión que había expresado sobre las políticas del gobierno de Trump en materia de investigación académica. Pero las autoridades estadounidenses lo negaron, afirmando que el científico había sido rechazado porque tenía datos "confidenciales" de un laboratorio estadounidense, no por sus creencias personales.

Annie Correal colaboró con reportería.

Yan Zhuang es reportera en la oficina del Times en Seúl y cubre noticias de último momento. Más de Yan Zhuang

