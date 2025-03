La Corte Suprema de EE. UU. confirma los límites impuestos por el gobierno de Biden a las 'armas fantasma'

Supreme Court (US)Decisions and VerdictsGun ControlFirearmsBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and ExplosivesRegulation and Deregulation of Industry

El gobierno había endurecido la normativa sobre los kits que pueden ensamblarse con facilidad para convertirse en armas de fuego casi imposibles de rastrear.

El miércoles, la Corte Suprema confirmó las restricciones federales destinadas a limitar el acceso a kits que pueden ensamblarse con facilidad para fabricar armas de fuego caseras y casi imposibles de rastrear, una medida poco habitual por parte de un tribunal que ha adoptado una visión expansiva de los derechos sobre las armas.

En una decisión de 7 a 2, redactada por el juez Neil M. Gorsuch, uno de los conservadores del tribunal, los jueces dejaron en vigor los requisitos promulgados durante el gobierno de Biden como parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia armada mediante la imposición de restricciones a las denominadas "armas fantasma".

Gorsuch incluyó fotografías, poco habituales en las opiniones judiciales, para ilustrar cómo uno de los kits de armas, el "Buy Build Shoot" (Compra, Ensambla, Dispara) de Polymer80, venía con "todos los componentes necesarios para construir" un arma semiautomática estilo Glock. Escribió que era "tan fácil de ensamblar" que podía montarse en unos 20 minutos.

"Claramente, el kit 'Buy Build Shoot' acabado es un instrumento de combate", escribió Gorsuch, añadiendo que nadie confundiría la pistola "con una herramienta o un juguete".

La sentencia a favor de la regulación de las armas supone un cambio para el tribunal, que se ha mostrado escéptico ante ella y ante el poder de las agencias administrativas. Los jueces Samuel A. Alito Jr. y Clarence Thomas, ambos conservadores, presentaron votos en contra.

Los "kits de piezas de armas en sí no se ajustan a la definición legal de 'arma de fuego'", escribió Thomas, lo que es importante porque el Congreso acordó en 1968 que el gobierno podía imponer legalmente algunas regulaciones sobre las armas de fuego. "Eso debería poner fin al caso".

Los expertos jurídicos dijeron que la decisión era una victoria para quienes abogan por una mayor regulación de las armas.

"Aunque no se trata de una sentencia sobre la segunda enmienda, demuestra que los jueces no son uniformemente hostiles a la regulación de las armas", dijo Adam Winkler, profesor de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles. "Cada vez se encuentran más armas fantasma en las escenas de los crímenes, y la decisión de hoy debería ayudar a resolver el problema".

En 2022, el gobierno de Biden promulgó normas que endurecían el acceso a los kits de armas, después de que las fuerzas del orden informaran que las armas fantasma estaban ganando popularidad y se utilizaban para cometer delitos graves.

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estimó que el uso de los componentes y kits de armas en delitos se multiplicó por diez en los seis años anteriores a la adopción de las normas.

Entre las normas: exigir que los vendedores y fabricantes de armas tengan licencia para vender los kits, obligar a que los componentes lleven un número de serie para poder rastrear las armas y añadir comprobaciones de antecedentes para los posibles compradores.

Steven M. Dettelbach, exdirector de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, quien dirigió la normativa, instó al gobierno de Trump y al Congreso a "apoyar plenamente" a la agencia para aplicar la normativa sobre armas fantasma. Con el apoyo del gobierno, dijo en un comunicado, "la decisión de hoy puede salvar vidas".

Los grupos defensores de los derechos de las armas basaron su impugnación de la normativa en que el gobierno se había extralimitado al regular los kits de armas porque no se ajustaban a la definición de armas de fuego de la Ley de Control de Armas de 1968.

Los detractores de la normativa sobre armas argumentaron que la mayoría de quienes compraban los kits eran aficionados, no delincuentes. En sus demandas judiciales, los grupos alegaron que la mayoría de las armas de fuego utilizadas en delitos eran armas tradicionales fabricadas profesionalmente.

Los abogados del gobierno, que presentaron sus argumentos en octubre mientras el presidente Joseph R. Biden Jr. estaba en el cargo, dijeron que los kits de armas debían regularse como armas de fuego porque permitían "a cualquiera con herramientas básicas y acceso a tutoriales de video en internet ensamblar un arma de fuego funcional 'rápida y fácilmente', a menudo en cuestión de minutos".

Durante la audiencia oral del caso Bondi contra VanDerStok, núm. 23-852, la mayoría de los jueces parecía estar a favor de mantener las normas. Al menos dos conservadores, el presidente de la corte, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, plantearon mordaces preguntas sobre los argumentos de los demandantes de que el gobierno se había extralimitado.

Los jueces se habían debatido sobre la mejor manera de establecer analogías con los kits de armas. Roberts se mostró escéptico ante los intentos de los abogados defensores de los derechos de las armas de decir que quien montaba los kits se parecía a un aficionado a los coches, y afirmó que el montaje de los kits parecía requerir mucho menos esfuerzo.

"Taladrar un agujero o dos", dijo el presidente de la corte, "no da el mismo tipo de recompensa que trabajar en tu coche los fines de semana".

Gorsuch volvió sobre este punto en la opinión, explicando que los kits de armas podían considerarse armas aunque fueran objetos inacabados porque "su función prevista está clara".

Un autor podría pedir una opinión sobre su última novela, escribió Gorsuch, aunque la persona se refiriera a un borrador inacabado. Un amigo podría hablar de una mesa que compró en IKEA, aunque tuviera horas de montaje por delante.

En ambos casos, escribió el juez, "la función prevista del objeto inacabado es obvia tanto para el hablante como para el oyente".

Lo mismo, dijo, ocurría con los kits de armas fantasma.

"Sí, tal vez se requiera media hora de trabajo antes de que alguien pueda disparar un tiro", escribió Gorsuch. "Pero incluso tal como se vende, el kit viene con todos los componentes necesarios, y su función prevista como instrumento de combate es obvia. Realmente, el nombre del kit lo dice todo: 'Buy Build Shoot'".

Al igual que Gorsuch, Thomas también incluyó fotografías de kits de armas para ilustrar su argumento. Pero llegó a la conclusión opuesta.

Thomas escribió que, en su opinión, un objeto que "puede convertirse fácilmente" en un arma solo se consideraría un arma de fuego si ya fuera un arma.

"El significado ordinario de 'arma' no incluye los kits de piezas de armas", escribió.

Su argumento se hizo eco de un debate de la audiencia oral, cuando Alito cuestionó la idea de que los kits de armas pudieran considerarse armas de fuego. Alito hizo una analogía con cocinar un omelette en sus preguntas al abogado del gobierno.

Es decir, ¿cuándo los componentes de un arma se convierten en un arma de fuego?

"Si te enseño pongo en una encimera unos huevos, un poco de jamón picado, un poco de pimiento picado y cebolla, ¿es eso una tortilla occidental?", preguntó el juez Alito.

Adam Liptak y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.

Adam Liptak y Glenn Thrush colaboraron con la reportería.

