'Adolescencia' es una miniserie que no da pausa en el caos

La nueva serie de Netflix, emocionalmente compleja, trata sobre un adolescente acusado de matar a una compañera de clase y también es una rica obra de crítica social.

Adolescencia, que se estrenó el jueves 13 en Netflix, es una miniserie de cuatro capítulos sobre un chico de 13 años acusado de matar a una compañera de clase. Hasta aquí, muy Netflix. Sus rasgos distintivos son su deprimente realismo y el hecho de que cada episodio sea una escena continua, lo que aumenta la sensación de pánico y premura.

La serie empieza con la policía irrumpiendo en la casa de la familia Miller para detener al hijo menor, Jamie (Owen Cooper), mientras sus padres (Stephen Graham, Christine Tremarco) y su hermana (Amelie Pease) miran horrorizados y desconcertados, llorando y suplicando. No hay pausa en el caos. Nos quedamos con Jamie cuando llega a la comisaría, cuando le toman las huellas dactilares y lo interrogan, cuando la policía hace fotos de su cuerpo mientras su padre permanece impotente y horrorizado.

El mejor episodio de la serie, y una de las horas de TV más fascinantes que he visto en mucho tiempo, es el tercero, un episodio de dos capítulos que transcurre siete meses después de la detención. Jamie está en un centro de detención de menores, y una psicóloga (Erin Doherty) está terminando su evaluación independiente para presentarla al juez del caso. He visto este episodio varias veces, y puede aterrizar de distintas maneras. Desde un punto de vista, ella lo toca como un piano, provocando diversas respuestas emocionales. En otro enfoque, ella es un barco en el océano de él, testigo de su tempestad pero no su causa. El ritmo del episodio es el ritmo de la respiración audible de Jamie, y el futbolín derribado de la esquina del fondo está tan trastornado como la vida de Jamie.

Para bien o para mal, Adolescencia evoca en el espectador los sentimientos de sus personajes: sobrestimulación, confusión, un deseo cada vez más poderoso de decirle a todo el mundo que se siente y se calle durante cinco malditos segundos. También pena, incredulidad, un desgarro del mundo y una rendición a no comprender nunca de verdad, a no saber, pero saber.

Las interpretaciones son soberbias, con un llanto de secundaria y una sensación real de peso y verosimilitud. ¿Es una época extraña para dedicarse a la miseria recreativa? ¿Cuando hay tanta desesperación ambiental gratuita? Sí, probablemente, pero Adolescencia no es la agonía por la agonía. Utiliza su dolor y conmoción como puerta lateral hacia preguntas interesantes y críticas sociales. Trata de un adolescente, pero sus ideas son adultas.

