Estos son los 43 países a los que el gobierno de Trump planea restringir el ingreso a EE. UU.

Un borrador que circula dentro del gobierno enumera tres niveles de países cuyos ciudadanos podrían sufrir restricciones de entrada.

El gobierno de Donald Trump está considerando la posibilidad de incluir a ciudadanos de hasta 43 países en una nueva prohibición de viaje a Estados Unidos que sería más amplia que las restricciones impuestas durante su primer mandato, según funcionarios familiarizados con el asunto.

El borrador de una lista de recomendaciones elaborado por funcionarios diplomáticos y de seguridad sugiere una lista "roja" de 11 países a cuyos ciudadanos se prohibiría rotundamente la entrada a Estados Unidos. Se trata de Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas, advirtieron que la lista había sido elaborada por el Departamento de Estado hace varias semanas, y que era probable que hubiera cambios para cuando llegara a la Casa Blanca.

Funcionarios de embajadas y oficinas regionales del Departamento de Estado, así como especialistas en seguridad de otros departamentos y agencias de inteligencia, han estado revisando el borrador. Están aportando comentarios sobre si las descripciones de las deficiencias en determinados países son exactas o si hay razones políticas --como no arriesgarse a perturbar la cooperación en alguna otra prioridad-- para reconsiderar la inclusión de algunas.

El borrador de la propuesta también incluía una lista "naranja" de 10 países para los que se restringirían los viajes, pero no se prohibirían. En esos casos, podría permitirse la entrada a los viajeros de negocios adinerados, pero no a las personas que viajaran con visados de inmigrante o turista.

Los ciudadanos de esa lista también estarían sujetos a entrevistas personales obligatorias para recibir un visado. En ella figuraban Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán.

Cuando tomó posesión de su cargo el 20 de enero, Trump emitió una orden ejecutiva por la que exigía al Departamento de Estado que identificara los países "para los que la información de investigación y selección es tan deficiente que justifica una suspensión parcial o total de la admisión de nacionales de esos países".

Dio al departamento 60 días para terminar un informe para la Casa Blanca con esa lista, lo que significa que debe presentarse la próxima semana. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado ha tomado la iniciativa, y la orden decía que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional debían colaborar en la tarea.

Los portavoces de varias agencias declinaron hacer comentarios o no respondieron a una solicitud de comentarios. Pero el Departamento de Estado dijo previamente que estaba siguiendo la orden de Trump y que estaba "comprometido a proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos manteniendo los más altos estándares de seguridad nacional y seguridad pública a través de nuestro proceso de visados", aunque declinó discutir específicamente las deliberaciones internas.

El Times y otros medios de comunicación informaron este mes de que Afganistán, que no formaba parte de las prohibiciones de viaje del primer mandato de Trump, pero que cayó en manos de los talibanes cuando Estados Unidos retiró sus fuerzas en 2021, probablemente formaría parte de la prohibición de su segundo mandato. Pero no estaba claro cuáles serían los demás países considerados.

Tampoco está claro si las personas con visados vigentes quedarían exentas de la prohibición, o si se anularían sus visados. Ni si el gobierno tiene intención de eximir a los titulares de una green card, a quienes ya se ha aprobado la residencia legal permanente.

La semana pasada, el gobierno de Trump dijo que había cancelado la tarjeta de residencia de un exalumno de posgrado de ascendencia palestina nacido en Siria y graduado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, porque había dirigido protestas de alto nivel en el campus contra la guerra en Gaza, que según el gobierno eran antisemitas, lo que desencadenó un conflicto judicial sobre la legalidad de esa medida.

Algunos de los países incluidos en el borrador de las listas roja y naranja fueron sancionados por Trump en sus prohibiciones de viaje del primer mandato, pero muchos son nuevos. Algunos comparten características con las listas anteriores: suelen ser de mayoría musulmana o no blancos, pobres y con gobiernos considerados débiles o corruptos.

Pero la razón por la que se incluyeron otros no quedó clara de inmediato. Bután, por ejemplo, fue propuesto para una prohibición de entrada absoluta. Este pequeño país budista e hinduista está situado entre China e India, países que no figuraban en ninguna de las listas del proyecto.

La propuesta de restringir drásticamente, si no prohibir totalmente, la entrada de visitantes procedentes de Rusia plantea una cuestión diferente. Aunque el gobierno ruso tiene fama de corrupto, Trump ha intentado reorientar la política exterior estadounidense en una dirección más favorable con Rusia.

La decisión de incluir a Venezuela también podría perturbar la incipiente relajación de las relaciones, que ha sido útil para los esfuerzos de Trump, por separado, de deportar a los migrantes indocumentados.

La propuesta también incluye un borrador de una lista "amarilla" de 22 países a los que se daría 60 días para subsanar las deficiencias percibidas, con la amenaza de pasar a una de las otras listas si no cumplieran.

Tales problemas podrían incluir no compartir con Estados Unidos información sobre los viajeros entrantes, prácticas de seguridad supuestamente inadecuadas para la expedición de pasaportes o la venta de la ciudadanía a personas de países prohibidos, lo que podría servir como un tecnicismo para eludir las restricciones.

Esa lista, dijeron los funcionarios, incluía Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Chad, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Dominica, Guinea Ecuatorial, Gambia, Liberia, Malawi, Malí, Mauritania, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Vanuatu y Zimbabue.

Durante el primer mandato de Trump, los tribunales impidieron que el gobierno aplicara las dos primeras versiones de su prohibición de viaje, pero la Corte Suprema permitió finalmente que entrara en vigor una prohibición reformulada, que prohibía la entrada a ciudadanos de ocho países, seis de ellos predominantemente musulmanes. La lista evolucionó posteriormente.

Poco después de convertirse en presidente, en enero de 2021, Joe Biden emitió una proclama revocando las prohibiciones de viaje de Trump, calificándolas de "mancha en nuestra conciencia nacional" e "incoherentes con nuestra larga historia de acoger a personas de todas las creencias y de ninguna fe en lo absoluto".

La orden ejecutiva de Trump de enero decía que reviviría las prohibiciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses "de los extranjeros que pretendan cometer atentados terroristas, amenazar nuestra seguridad nacional, propugnar una ideología de odio o explotar de otro modo las leyes de inmigración con fines malévolos".

Zolan Kanno-Youngs y Edward Wong colaboraron con la reportería desde Washington.

