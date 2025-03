La política exterior de Trump puede ser cruda, pero es realista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

La destrucción de la USAID, las amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51, la humillación de Ucrania. ¿Qué está pasando con la política exterior de Estados Unidos?. Algunos la ven impulsada por la codicia personal del presidente Trump o su afición por los dictadores. Ambas cosas pueden sonar ciertas, pero ninguna cuenta toda la historia. Lo que más le importa a Trump no es la riqueza o la ideología de un país, sino lo poderoso que es. Él cree en dominar a los débiles y dar deferencia a los fuertes. Es una estrategia tan vieja como el tiempo. Se llama realismo.

No me malinterpreten. Gran parte de lo que hace Trump en el extranjero, como lo que hace en su país, es torpe, miope y cruel. Pero también detecto en su administración un reconocimiento de que el orden mundial liberal internacional fue posible solo gracias al poderío militar de Estados Unidos y que los estadounidenses ya no quieren pagar la factura. Eso es realismo, un “realismo neandertal” crudo y poco estratégico, como lo llamó alguna vez el politólogo Stephen Walt, pero una forma de realismo al fin y al cabo.

Los realistas ven el mundo como un lugar brutal y anárquico. Para ellos, la seguridad no consiste en difundir la ideología de la democracia y crear leyes internacionales que luego debemos hacer cumplir, sino en ser el matón más fuerte del barrio y evitar batallas con otros matones. Trump quiere evitar una guerra con Rusia. Eso significa endurecer nuestros corazones ante la difícil situación de Ucrania.

La historia del origen del realismo se remonta a la Guerra del Peloponeso, cuando Atenas, una superpotencia de la época, puso sitio a la isla de Melos y anunció que si su gente no juraba lealtad, los hombres serían masacrados, las mujeres y los niños esclavizados y la isla colonizada.

Los melios protestaron diciendo que Atenas no tenía derecho a hacer eso. A Atenas no le importó. Las ideas nobles sólo son tan duraderas como el ejército que las hace cumplir. Los atenienses pronunciaron la frase todavía famosa de la historia de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.

Si soy sincero, probablemente me hubiera arrodillado y hubiera vivido para luchar otro día en la resistencia secreta, pero los líderes de Melos fueron más valientes que yo. Eligieron luchar. ¿El resultado? Los hombres fueron masacrados, las mujeres y los niños fueron esclavizados y la isla fue colonizada. ¿Eran héroes o tontos? Si los consideras héroes, eres un internacionalista liberal, que cree que la paz y la seguridad dependen de gobiernos justos que respeten las reglas ilustradas. Si crees que eran tontos, eres realista.

La semana pasada, en la Casa Blanca, Trump jugó el papel de un ateniense. Cuando le dijo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, “No tienes las cartas en este momento”, estaba hablando de la posición estratégica del país, no de ideas nobles o valores compartidos. Una razón por la que esta administración es tan desconcertante es que la política exterior estadounidense ha estado guiada durante décadas por lo opuesto al realismo. Las luchas clave en Washington, especialmente en las últimas décadas, fueron entre los neoconservadores que querían difundir la democracia a través de la guerra y los liberales que querían difundir la democracia a través del poder blando, como los contratos de la USAID para reforzar la sociedad civil.

Durante años, los pensadores realistas han sido desterrados al mundo académico o ignorados. Hans Morgenthau, un importante politólogo del siglo XX que fue uno de los realistas más famosos de su generación, aconsejó a la administración Johnson que no ampliara la guerra de Vietnam y fue despedido en 1965. George Kennan argumentó en estas páginas en 1997 contra la expansión de la OTAN, prediciendo que inflamaría el militarismo ruso y socavaría la democracia rusa. Nadie escuchó. Brent Scowcroft le dijo al presidente George W. Bush que invadir Irak sería un grave error. Después de eso, fue tratado como un extraño.

Pero en los últimos años, el realismo ha ido en aumento en Washington. Han aparecido centros de políticas realistas como el Instituto Quincy para el Arte de gobernar responsablemente, Prioridades de Defensa y el Centro para el Análisis de la Gran Estrategia de Estados Unidos en la Corporación RAND. La etiqueta de “realista” se está utilizando para describir a personas de toda la nueva administración, como el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard. Uno de los pensadores realistas más importantes de esta era, Elbridge Colby, es el candidato de Trump para subsecretario de Defensa para Políticas.

“Estamos entrando en una nueva era de realismo estadounidense”, declaró recientemente en Fox News el senador republicano por Missouri, Eric Schmitt.

¿Qué ha provocado este giro? En parte, la inseguridad, la motivación de todos los acosadores. En la época en que Estados Unidos era la superpotencia sin rival del mundo, los estadounidenses podían permitirse el lujo de utilizar su poderío militar para promover la democracia, ignorando en esencia el interés de China en Taiwán y el interés de Rusia en Ucrania. Hoy Rusia y China tienen misiles hipersónicos que el ejército estadounidense aún no sabe cómo contrarrestar de manera efectiva. China ya tiene la capacidad de derribar satélites estadounidenses en el espacio, destruyendo los sistemas GPS de los que dependen el ejército estadounidense y nuestra economía, y se cree que Rusia está probando esas armas.

Los estadounidenses no están preparados para una guerra con China. De hecho, gran parte de la capacidad industrial necesaria para librar una guerra de ese tipo se encuentra ahora en China, gracias a la ingenuidad de los internacionalistas liberales que decidieron convertir a China en la fábrica del mundo. Aun así, Estados Unidos y sus aliados son más fuertes que Rusia y China si se mantienen unidos, pero muchos estadounidenses ya no quieren luchar con nuestros aliados por ideas nobles en el extranjero, especialmente después de las desastrosas guerras en Irak y Afganistán.

La pregunta ahora es qué tipo de realismo adoptará Trump. Los realistas ofensivos como John Mearsheimer consideran que la guerra con China es una posibilidad muy real y mortalmente seria, y todo lo demás una distracción. Los realistas defensivos sostienen que las grandes potencias deberían evitar hacer cosas que impulsen a los estados más débiles a fortalecerse. Ahí es donde Trump se distancia de muchos realistas. Ningún verdadero realista amenazaría con anexar Canadá, Gaza y Groenlandia, me dijo Walt.

Si bien Trump adopta algunos elementos de realismo (ceder ante los fuertes y sacrificar a los débiles), sus guerras arancelarias y amenazas contra vecinos pacíficos podrían terminar siendo tan costosas como el aventurerismo militar del orden liberal anterior. Rajan Menon, profesor emérito del City College de Nueva York, me dijo que quienes esperan que la administración Trump “siga el manual del realismo” mostrando moderación “se van a sentir muy decepcionados”.

En la reunión en la Casa Blanca, Zelensky le recordó a Trump que la guerra también podría afectar a los estadounidenses algún día. “No lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro”, dijo Zelensky.

Trump se ofendió y replicó: “No lo saben. No nos digan lo que vamos a sentir”.

Para Trump, Estados Unidos es una gran potencia que Rusia no se atrevería a atacar, y Ucrania es un peón que se puede sacrificar. Pero esto es lo que pasa con las grandes potencias: todas acaban decayendo. El realismo neandertal no las salva. Después de que Atenas saqueara Melos, se difundió la noticia de su brutalidad. Sus aliados se volvieron contra ella. Atenas perdió la guerra. Resulta que las ideas nobles sí importan.

