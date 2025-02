Cómo es la nueva “visa dorada” para inversionistas que planea Donald Trump para conseguir la ciudadanía

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene el certificado de comisión de Howard Lutnick, el día en que Lutnick jura su cargo como secretario de Comercio de Estados Unidos ante el vicepresidente JD Vance, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, 21 de febrero de 2025. REUTERS/Nathan Howard

El presidente Donald Trump dejó entrever el martes sus planes para un nuevo programa de visados al que llamó la tarjeta dorada, describiéndolo como “algo parecido a una green card, pero con un mayor nivel de sofisticación”.

El nuevo y ostentoso programa permitiría a “personas de muy alto nivel” una nueva “ruta hacia la ciudadanía”, dijo Trump. El precio, dijo, sería de unos 5 millones de dólares.

Trump reveló su plan de la tarjeta dorada a los periodistas en el Despacho Oval, donde estaba firmando su más reciente ronda de órdenes ejecutivas, incluida una relacionada con los aranceles sobre las importaciones de cobre. Su secretario de Comercio, Howard Lutnick, aportó algunos detalles.

Lutnick explicó que “la tarjeta dorada de Trump”, como la denominó, sustituiría al programa de visados EB-5, que ofrece de manera similar una vía a la ciudadanía para ciertos tipos de inversores extranjeros adinerados, pero que ha sido una oportunidad para el fraude. Lutnick dio a entender que el gobierno sería más exigente en cuanto a quién podría optar a una tarjeta dorada, aunque los detalles eran escasos en esta fase inicial.

“Nos vamos a asegurar de que sean maravillosos ciudadanos globales de talla mundial”, dijo Lutnick.

Trump añadió: “Será gente con dinero y gente que cree puestos de trabajo”.

A la pregunta de si un oligarca ruso podría optar a una tarjeta dorada, Trump pareció divertido. “Sí”, respondió. “Posiblemente”.

Y añadió: “Oigan, conozco a algunos oligarcas rusos que son buena gente. Es posible”.

Lutnick empezó a reírse mientras Trump continuaba: “Ya no son tan ricos como antes”. El presidente empezó a reír también y añadió: “Creo que pueden permitirse cinco millones de dólares”.

Predijo que el programa de la tarjeta dorada sería una fuente de ingresos para el gobierno, razonando que muchas empresas pagarían la cuota de cinco millones de dólares para traer trabajadores cualificados.

“Podremos vender quizá un millón de estas tarjetas, quizá más que eso”, dijo Trump. “Si sumas las cifras, son bastante buenas”.

(C) The New York Times.-