Dick Van Dyke, a punto de cumplir 99 años, baila en el último video de Coldplay

En el clip, rodado en octubre, Van Dyke canta, baila descalzo y ofrece reflexiones sobre el envejecimiento, la familia y el amor.

Dick Van Dyke, el ágil e ingenioso nonagenario cuya carrera abarca más de siete décadas, ha añadido otro papel a su extenso currículum: estrella de videos musicales.

Bailando descalzo en el patio trasero de su casa de Malibú, California, Van Dyke, de 98 años, es el protagonista del último video musical de Coldplay, "All My Love".

Van Dyke, quien protagonizó The Dick Van Dyke Show de 1961 a 1966 y bailó durante toda la película Mary Poppins hace 60 años, muestra algunos de sus característicos pasos de baile mientras el líder de la banda, Chris Martin, toca un piano vertical.

El video, dirigido por Spike Jonze y Mary Wigmore, se rodó en octubre. El viernes salió a la luz una versión del director de más de siete minutos; el 13 de diciembre se estrenará una versión más corta con motivo del cumpleaños 99 de Van Dyke.

Van Dyke, que es presentado con un letrero que indica que nació en 1925, se burla de su edad, incluso cuando una voz le pide que cierre los ojos y piense en la gente que significó algo para él. Lo hace y luego los abre. "Soy demasiado viejo para esto: perderé el conocimiento y me dormiré", dice, y añade, con una risita traviesa: "¡Tomaré una siesta!".

Martin dijo el jueves en Jimmy Kimmel Live! que fue idea suya y de Jonze tener a Van Dyke en el video. Martin dijo que él y Van Dyke son vecinos y que se conocieron hace varios años.

"Puede que sea lo más divertido que he hecho jamás", dijo Martin sobre el video. "Me siento muy agradecido. Es algo muy importante para mí".

En el video, fotografías de la familia de Van Dyke y de su larga carrera --incluida una foto con Mary Tyler Moore, su compañera de reparto en The Dick Van Dyke Show, y recuerdos de Mary Poppins-- aparecen en la pantalla. Van Dyke, con traje y corbata pero sin zapatos, baila y muestra algunos de sus viejos movimientos cómicos.

Muchas escenas muestran a su esposa, Arlene Silver, y a su familia reunida a su alrededor. Y a veces se muestra pensativo, meditando sobre el envejecimiento, la familia y el amor. "Soy muy consciente de que podría morirme en cualquier momento, pero no sé por qué no me preocupa", dice Van Dyke. "No me da miedo. Tengo esa sensación, totalmente en contra de cualquier cosa intelectual, de que voy a estar bien."

Van Dyke añade que ha tenido suerte de poder "jugar y hacer cosas graciosas" para ganarse la vida.

