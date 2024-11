Un fallo generalizado de Microsoft deja fuera de servicio el correo electrónico y las videoconferencias

Computer Network OutagesSoftwareVideophones and VideoconferencingComputers and the InternetMicrosoft Corp

Este lunes, los clientes de Microsoft no pudieron acceder a Outlook y Teams. Esto se debió a un "cambio reciente" en su software que había afectado a varios de sus servidores.

Los clientes de Microsoft no pudieron acceder a su correo electrónico ni a sus sistemas de videoconferencia el lunes, debido a una oleada de fallos que se extendió por todo el país tras una actualización de software defectuosa dentro de la enorme red informática de la empresa.

La falla afectó principalmente a Microsoft Outlook, el software de correo electrónico de la empresa, y a Microsoft Teams, el programa de comunicaciones y video de la compañía.

Los usuarios empezaron a reportar problemas alrededor de las 9 a. m. del lunes, según los informes rastreados por el sitio Downdetector.com, que supervisa las fallas de internet en todo el mundo. No estaba claro el número de personas afectadas, pero parecía que los clientes de Microsoft al menos en Estados Unidos y varios otros países habían experimentado problemas.

En un mensaje publicado el lunes en X, Microsoft reconoció el fallo y dijo que se debía a un "cambio reciente" en su software que había afectado a varios de sus servidores. La compañía dijo que había desplegado una actualización que se estaba extendiendo al 98 por ciento de sus clientes, pero que todavía estaba tardando en volver a poner en línea las máquinas que se encontraban en un "estado insalubre".

"Nos enfrentamos a retrasos en nuestros esfuerzos de recuperación y estamos tomando medidas inmediatas para hacerles frente", declaró la compañía en una publicación en X. "Entendemos el impacto significativo de este suceso para sus negocios y estamos trabajando para proporcionar alivio tan pronto como sea posible".

Microsoft no brindó un plazo para solucionar por completo los fallos. La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

El fallo es algo inusual para la empresa de Redmond, Washington, que brinda software de trabajo a cientos de millones de personas. También es un recordatorio de la fragilidad ocasional de los sistemas informáticos actuales, así como de la dependencia que el mundo tiene de ellos.

En julio, una actualización de software defectuosa de CrowdStrike, una empresa de ciberseguridad, afectó a los usuarios de Microsoft y se propagó por todo el mundo hasta hacer caer sistemas utilizados por servicios que iban desde aerolíneas a hospitales y redes ferroviarias. Aunque no fue culpa directa de Microsoft, la empresa fue criticada por depender de la empresa menos conocida.

