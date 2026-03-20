Un petrolero ruso podría ir camino a Cuba, desafiando el bloqueo de EE. UU.

Si Rusia está intentando enviar petróleo a Cuba, como sospechan algunos analistas, esto representaría un salvavidas fundamental para el gobierno cubano.

Un petrolero ruso lleno de crudo se desplaza por el océano Atlántico y es objeto de escrutinio para comprobar si se dirige a Cuba, lo que supondría una posible prueba para el bloqueo petrolero que Estados Unidos impone a la isla, según datos de navegación y analistas del sector.

Aún se desconoce el destino final del petrolero. Pero si Rusia está intentando enviar petróleo a Cuba, como sospechan algunos analistas, podría representar un salvavidas fundamental para el gobierno cubano, y potencialmente un nuevo enfrentamiento entre las dos superpotencias por esta pequeña nación insular.

Cuba no ha recibido un cargamento significativo de combustible desde el 9 de enero, poco después de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela y tomara el control de sus exportaciones de petróleo, que en su día fueron la principal fuente de energía de Cuba.

Esto está provocando una grave crisis en Cuba. El gobierno de Donald Trump ha amenazado a otras naciones para que no envíen combustible, con la esperanza de asfixiar al gobierno de Cuba hasta someterlo.

El petrolero, llamado Anatoly Kolodkin y propiedad del gobierno ruso, transporta unos 730.000 barriles de crudo, con los que, según los analistas, Cuba podría abastecerse de energía durante varias semanas.

El barco salió del canal de la Mancha hacia el norte del Atlántico esta semana y podría llegar al Caribe tan pronto como el lunes, según datos de barcos analizados por Kpler, una empresa de datos de transporte marítimo.

El Anatoly Kolodkin zarpó de Primorsk, Rusia, en el mar Báltico, el 9 de marzo, según los datos de Kpler, y difundió públicamente que su destino era "Atlantis, EE. UU.", una posible treta. En 2024, el gobierno estadounidense impuso sanciones al petrolero y a su propietario, una naviera estatal rusa llamada Sovcomflot, lo que significa que sería muy improbable que atracara en Estados Unidos. Kpler informó que su destino real es Matanzas, Cuba, citando a un experto del sector.

El petrolero atravesó el canal de la Mancha escoltado por un buque de la armada rusa, pero su escolta naval dio media vuelta cuando el petrolero entró en el Atlántico, según la Armada británica.

El Anatoly Kolodkin no sería el primer petrolero que intenta llevar combustible ruso a Cuba en las últimas semanas.

El Sea Horse, un petrolero cargado con casi 200.000 barriles de gasóleo que se cree que procede de Rusia, se dirigía a Cuba cuando se detuvo bruscamente en medio del Atlántico el mes pasado, según datos de seguimiento de buques y una persona familiarizada con las operaciones del petrolero que no estaba autorizada para hablar públicamente.

El Sea Horse, propiedad de una empresa china, interrumpió su envío porque sus propietarios temían las represalias del gobierno estadounidense si entregaban combustible a Cuba, dijo la persona. Esta decisión, de la que no se había informado anteriormente, se produjo mientras el presidente Trump continuaba sus amenazas contra el país isleño y contra quien le suministrara petróleo.

Los analistas quedaron perplejos cuando el petrolero pasó las tres semanas siguientes a la deriva en el Atlántico. El martes, el Sea Horse puso rumbo a otro destino en el Caribe y ahora busca un nuevo comprador para su carga, dijo la persona.

Cuba, Rusia y el propietario del Anatoly Kolodkin no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Tras 10 semanas de bloqueo petrolero efectivo por parte de Estados Unidos, la crisis energética de Cuba es cada vez más severa, con los precios de la gasolina por las nubes, apagones casi diarios y un desastre humanitario en ciernes. La atención médica, la nutrición, la educación y el saneamiento se deterioran rápidamente. Y las autoridades cubanas han advertido que la red eléctrica del país está al borde del colapso.

El gobierno de Trump intenta estrangular al gobierno comunista de Cuba para que cumpla sus exigencias, entre ellas que el presidente Miguel Díaz-Canel dimita. La Casa Blanca ha impuesto el bloqueo con amenazas de aranceles y, en un caso, con el ejército estadounidense: el 12 de febrero, un buque de la Guardia Costera estadounidense escoltó a un petrolero cargado de petróleo colombiano hasta la República Dominicana, después de que previamente este hubiera estado en ruta hacia Cuba.

Dos guardacostas estadounidenses actualmente patrullan las aguas cercanas a Cuba, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para poder hablar de cuestiones operativas.

"La Guardia Costera y nuestros socios federales mantienen una presencia continua en el estrecho de Florida y el Caribe", dijo la Guardia Costera.

Desde entonces, parte de la flota militar estadounidense estacionada en el Mar Caribe antes del ataque estadounidense contra Venezuela ha partido hacia Medio Oriente como parte de la guerra en Irán. El jueves, el general Francis L. Donovan, máximo responsable de las fuerzas estadounidenses en América Latina, declaró ante el Congreso que el ejército estadounidense no estaba preparando ningún plan para derrocar al gobierno cubano u ocupar la nación.

Sin embargo, Trump ha intensificado sus amenazas. El lunes, Trump dijo que Cuba está tan debilitada que cree que tendrá "el honor de tomar Cuba" y que "puedo hacer lo que quiera con ella".

Díaz-Canel, presidente de Cuba, respondió que el gobierno estadounidense anuncia "planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos". Y añadió: "Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable".

La mañana siguiente a los comentarios de Trump, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo a los periodistas que Rusia estaba en estrecho contacto con Cuba acerca de su crisis energética y que estaba "dispuesta a proporcionar toda la ayuda posible".

Y añadió que "Cuba es un Estado soberano independiente que se enfrenta a grandes dificultades económicas debido al asfixiante embargo impuesto al país".

Sin embargo, no mencionó a Estados Unidos ni a Trump.

El Anatoly Kolodkin --que lleva el nombre del antiguo representante ruso de derecho marítimo ante las Naciones Unidas-- podría cambiar la trayectoria de la crisis energética cubana.

Sus 730.000 barriles de crudo pueden producir gasóleo, gasolina y combustible para aviones, al tiempo que ayudan a activar la red eléctrica, dijo Jorge Piñón, exejecutivo petrolero que estudia el sector energético de Cuba en la Universidad de Texas.

Pero, si llega a Cuba, primero habría que refinar el crudo. Las refinerías de Cuba son muy ineficaces, dijo Piñón, lo que significa que probablemente se tardaría varias semanas y se desperdiciaría petróleo.

Cuba necesita 100.000 barriles de petróleo al día para mantener el país en funcionamiento, dijo. En la actualidad, la isla sobrevive con sus reservas, que disminuyen rápidamente y pueden estar ya vacías, y con unos 40.000 barriles diarios de petróleo que produce internamente, dijo.

El petróleo ruso sería vital, dijo Piñón, pero solo un arreglo temporal, que daría a Cuba "un respiro de no más de 30 días".

Nota: la Organización Marítima Internacional emite un número OMI, un número de identificación permanente, que permanece asociado a un barco durante toda su vida útil, a diferencia del nombre de un barco, que puede cambiar con frecuencia. Los barcos de este artículo son el Anatoly Kolodkin (9610808) y el Sea Horse (9262584).

Eric Schmitt colaboró reportería desde Washington, y Anatoly Kurmanaev desde Londres.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visuales, un grupo que combina reportería tradicional con análisis forense digital avanzado para verificar y obtener información de todo el mundo.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México y lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

Eric Schmitt colaboró reportería desde Washington, y Anatoly Kurmanaev desde Londres.