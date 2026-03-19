La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EEUU

La Sociedad de la Media Luna Roja iraní ha denunciado este jueves que más de 70.000 infraestructuras civiles, incluidas viviendas y escuelas, han resultado dañadas a causa de ataques de Estados Unidos e Israel en 20 días desde que lanzaran su ofensiva sorpresa contra el país asiático.

El presidente de la organización, Pirhossen Kolivand, ha informado de esta cifra en redes sociales, donde ha denunciado asimismo que 251 centros médicos, 498 escuelas y 17 centros de la Media Luna Roja han sufrido también daños desde el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv atacaron Teherán, matando al entonces líder supremo, Alí Jamenei, y otros altos cargos.

Las autoridades iraníes han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.