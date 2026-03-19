Zelenski anuncia una nueva ronda de conversaciones en EEUU entre las delegaciones ucraniana y estadounidense

Funcionarios ucranianos confirmaron su desplazamiento a Estados Unidos con miras a reactivar las conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, después de una interrupción provocada por la reciente guerra en Irán. De acuerdo con el medio Europa Press, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, precisó que la delegación política de su país ya se desplazaba hacia territorio estadounidense y que la reunión se espera para este sábado.

Según comunicó Zelenski durante una comparecencia nocturna, el encuentro involucrará a representantes políticos de alto nivel, incluyendo al jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov; su adjunto, Sergii Kislitsia; y el líder parlamentario del partido Servidor del Pueblo, David Arajamia. El presidente ucraniano manifestó que han recibido mensajes de “disposición” desde el gobierno estadounidense para continuar el diálogo bajo los marcos de negociación previamente establecidos, reportó Europa Press.

La serie de conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos vuelve a ponerse en marcha tras varias semanas de pausa. Europa Press detalló que la ronda de negociaciones que ambas partes planeaban realizar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, quedó en suspenso debido a la escalada del conflicto con Irán. Dicha escalada surgió luego de ataques iraníes motivados por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que resultó en la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder iraní. La coyuntura llevó a la suspensión de contactos, ya que Abu Dabi fue uno de los blancos de los ataques iraníes.

El presidente Zelenski remarcó la necesidad de retomar las conversaciones y sostuvo que la prioridad de su gobierno radica en “hacer todo lo posible para crear las condiciones para una paz digna”. Según publicó Europa Press, Zelenski aclaró que, aunque existe voluntad de dialogar, persisten desacuerdos profundos, sobre todo en cuestiones relacionadas con el control de los territorios ocupados por las fuerzas rusas, así como la administración y seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia.

Desde el inicio de la guerra, varias rondas de negociaciones han tenido lugar en enclaves neutrales. Europa Press señaló que la cita más reciente entre representantes de Kiev y Moscú se desarrolló en Ginebra, Suiza. En ese encuentro se avanzó en aspectos humanitarios, especialmente sobre el intercambio de prisioneros, además de tratar puntos estrictamente militares. No obstante, temas estructurales sobre la soberanía de los territorios y el futuro energético de Ucrania permanecieron sin resolver.

El canal de diálogo entre las partes había sufrido un estancamiento considerable tras el estallido de la crisis en Oriente Medio. Europa Press consignó que la reanudación ahora supone un intento de ambas partes para sortear las tensiones externas y avanzar en una salida negociada al conflicto, centrando los esfuerzos en el establecimiento de una paz que Ucrania califica como “digna”.

Las autoridades ucranianas no han especificado si la próxima reunión con sus contrapartes estadounidenses se celebrará directamente en Washington. Sin embargo, el anuncio de la reactivación del contacto diplomático ocurre en medio de la presión internacional para canalizar los esfuerzos hacia el cese de hostilidades y la reevaluación de los términos de seguridad regional. Según informó Europa Press, la participación de altos funcionarios políticos en representación del Ejecutivo ucraniano marca la importancia estratégica que el gobierno de Zelenski atribuye a esta ronda de negociaciones.

El contexto de las conversaciones se complica por la serie de incidentes diplomáticos y militares derivados de la crisis con Irán. Tal como publicó Europa Press, la ola de ataques que alcanzó a los Emiratos Árabes Unidos representó un elemento de peso en la suspensión de la agenda negociadora y alimentó la percepción de que cualquier diálogo sobre Ucrania podría quedar vulnerado por crisis internacionales ajenas al propio conflicto.

En los intercambios previamente sostenidos en Ginebra, ambas delegaciones exploraron posibles acuerdos humanitarios y militares, aunque la dificultad reside en los temas políticos y administrativos vinculados a las zonas bajo ocupación rusa y a infraestructuras críticas como la central nuclear de Zaporiyia. Zelenski reconoció a Europa Press que estas diferencias mantienen trabada la resolución definitiva del conflicto.

El reinicio de las conversaciones entre los equipos ucraniano y estadounidense busca sentar las bases para acuerdos más amplios que aborden tanto la dimensión humanitaria como los puntos de fricción política y territorial que persisten desde el inicio de la invasión rusa, reportó Europa Press. Las autoridades esperan que la disposición mostrada por la parte estadounidense contribuya a alcanzar avances concretos durante la próxima sesión, aunque hasta el momento no se han divulgado los puntos específicos que conformarán la agenda de trabajo ni se ha señalado la ubicación exacta del encuentro.