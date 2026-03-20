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El cuerpo de un joven estadounidense es hallado en España, según la policía

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La desaparición de James Gracey, de 20 años, estudiante de la Universidad de Alabama, fue reportada el martes. Desapareció durante una visita a un club nocturno en Barcelona.

El cuerpo de un estudiante de la Universidad de Alabama que desapareció durante la madrugada del martes en Barcelona, España, durante una noche de fiesta en un club, fue encontrado el jueves por la noche, según reportó la policía catalana.

El estudiante, James Gracey, de 20 años, visitaba a unos amigos que estudian en el extranjero en España y había ido a Shoko, una popular discoteca frente al mar, antes de desaparecer, según una declaración divulgada por su familia el martes.

El cuerpo de Gracey fue hallado en el mar, cerca de la zona donde fue visto por última vez, dijeron el jueves los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma de Cataluña.

"Estamos muy agradecidos por la amabilidad y la preocupación que han mostrado por nuestra familia durante estos momentos increíblemente difíciles", dijo la familia de Gracey en un comunicado difundido el jueves. "Hemos tomado la decisión de suspender las entrevistas con los medios de comunicación en este momento para enfocarnos en estar juntos y cuidarnos mutuamente".

Allison Gracey, tía de James Gracey, dijo el jueves por la mañana en una entrevista telefónica que la policía española había informado a la familia que tenían su teléfono y su cartera, pero comentó que no les habían dicho dónde ni cómo se encontraron. Añadió que no se habían producido detenciones en relación con el caso.

"Estaba con unos amigos, pero se separaron al final de la noche", escribió su madre, Therese Gracey, en las redes sociales el martes. Dijo que los amigos de su hijo perdieron contacto con él alrededor de las 3:00 a. m., y que nunca regresó al piso de alquiler de corta duración donde se alojaba.

La policía de Barcelona utilizó helicópteros y unidades marítimas y submarinas en los alrededores de Vila Olímpica, el barrio donde desapareció Gracey, según un agente de la policía regional que pidió mantener su anonimato por no estar autorizado para hablar del caso públicamente. La policía también había revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar seguir los pasos de Gracey en la zona, conocida por su vida nocturna.

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Therese Gracey dijo que el padre de Gracey, Taras, había viajado a España para colaborar con los investigadores. Ella había instado a cualquier persona que pudiera haber estado en la zona a revisar los videos y fotos de sus teléfonos para ver si alguno de ellos contenía imágenes de Gracey, a quien se refería por su apodo "Jimmy", y a informar a las autoridades de cualquier avistamiento.

"Jimmy es un chico muy responsable, muy leal y muy activo en la comunidad", dijo, antes de que encontraran su cadáver. "Y no estar en contacto con su familia y amigos, especialmente con los amigos con los que viajaba, no es propio de él".

David Gracey, tío de Gracey y productor de CNN, dijo a la organización de noticias que su sobrino tenía un vuelo de regreso a Estados Unidos reservado para el sábado.

James Gracey, quien era originario de Elmhurst, Illinois, un suburbio de Chicago, era el mayor de cinco hermanos y un ávido jugador de hockey, según dijo su tío a CNN. También era miembro de la fraternidad Theta Chi de la Universidad de Alabama, donde recientemente había sido elegido como capellán, según su perfil de LinkedIn.

Cavin McLay, miembro de la fraternidad de Gracey, dijo a la filial de ABC en Birmingham, Alabama, que Gracey era "el tipo que siempre está ahí cuando alguien lo necesita".

Alex House, vocera de la Universidad de Alabama, dijo en un comunicado que Gracey estaba haciendo un viaje personal cuando desapareció.

En los últimos años, se han producido varios casos de estudiantes universitarios estadounidenses desaparecidos en el extranjero que han atraído una amplia atención. El año pasado, Sudiksha Konanki, estudiante de biología de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció durante un viaje de vacaciones de primavera a la República Dominicana. Su desaparición originó una intensa búsqueda de varias semanas en la que intervinieron drones, helicópteros, buzos y barcos, pero nunca la encontraron.

En 2022, en un caso con resultado positivo, Kenny DeLand Jr. desapareció en Francia antes de aparecer más de dos semanas después en España. DeLand, en aquel momento estudiante de la Universidad St. John Fisher de Rochester, Nueva York, había dejado de comunicarse con su familia, lo que dio lugar a una frenética búsqueda que incluyó una alerta de la Interpol, antes de que, según dijo, se vio "en las noticias" y llamó a su familia.

Rylee Kirk colaboró con reportería.

Jonathan Wolfe es reportero del Times radicado en Londres. Cubre noticias de último minuto.

Aimee Ortiz cubre noticias de última hora y otros temas.

Rylee Kirk colaboró con reportería.

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