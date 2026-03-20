El Gobierno de Argentina comienza la desclasificación de documentos secretos de la última dictadura

La comisión asesora de antecedentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina figura entre las fuentes que aportan registros incluidos en la reciente desclasificación de archivos históricos, proceso que también incluye normativa interna, resoluciones y memorandos relacionados con la estructura y funcionamiento de dicha agencia. La difusión de estos documentos atiende una demanda social persistente y se produce en vísperas del aniversario número cincuenta del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha clave en la historia contemporánea del país. Según informó la agencia Europa Press, el gobierno argentino oficializó la liberación de estos materiales con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la inteligencia estatal y la sociedad, transparentar su funcionamiento y brindar acceso a información relevante sobre la última dictadura militar.

De acuerdo con Europa Press, en una primera etapa se divulgaron veintiséis documentos oficiales, los cuales suman un total de 492 páginas. Estos abarcan el periodo comprendido desde el último mandato de Juan Domingo Perón —iniciado en 1973— hasta la finalización de la dictadura cívico-militar en 1983. La SIDE precisó que el acceso a esta información resulta fundamental para comprender los cambios institucionales, las funciones asignadas y las directrices que rigieron el sistema de inteligencia durante una década marcada por graves violaciones a los derechos humanos y modificaciones profundas en la estructura estatal. Tal como publicó Europa Press, el proceso incluye, además, una guía que explica las fases y los criterios de acceso a los archivos, aspecto que facilita la consulta tanto a investigadores como a periodistas y ciudadanos.

El comunicado oficial de la SIDE, consignado por Europa Press, destaca que la publicación persigue reforzar la credibilidad institucional y contrarrestar tanto la proliferación de rumores como la presencia de reconstrucciones históricas no verificadas. En palabras de la propia secretaría, “la publicación de archivos históricos fortalece la credibilidad institucional, ayuda a desmitificar teorías conspirativas y demuestra compromiso con la verdad”. Las autoridades subrayaron el “carácter ético, político y social” de esta medida, la cual adquiere mayor relevancia frente a las interpretaciones divergentes sobre los hechos ocurridos en el pasado reciente argentino. Europa Press apunta que esta política se desarrolla en un contexto en el que diversas iniciativas ciudadanas reclamaban una apertura total de los documentos vinculados a la represión estatal.

Europa Press indicó que, si bien el gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación el 24 de marzo de 2025, en coincidencia con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la base legal de la medida remite a un decreto presidencial firmado en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández. Ese decreto ordenaba la publicación de todos los archivos oficiales correspondientes a los años previos y posteriores al golpe militar, sentando así los lineamientos jurídicos para la apertura progresiva de la documentación reservada.

En cuanto a la organización de los materiales, la SIDE estableció tres bloques temáticos: el primero comprende información sobre la estructura orgánica, misiones y funciones institucionales de la agencia; el segundo incluye normativa interna vigente durante la dictadura; y el tercero reúne registros y actuaciones producidos por la comisión asesora de antecedentes. Según publicó Europa Press, estos documentos posibilitan un análisis más exhaustivo sobre la gestión de información, las directivas operativas y las relaciones administrativas entre la SIDE y otras dependencias estatales. La agencia oficial también precisó que estas acciones apuntan a consolidar la apertura y el control democrático sobre los servicios de inteligencia.

El medio Europa Press reportó que la decisión gubernamental se inscribe además en una política de revisión histórica que reconoce la acumulación de demandas sociales en torno a la transparencia y el acceso público a archivos sobre violaciones a los derechos humanos. En décadas anteriores, distintas administraciones implementaron iniciativas orientadas en el mismo sentido, pero la actual desclasificación se presenta como una de las más amplias en cuanto a volumen de documentación, organización y criterios de referencia. Las autoridades consideran que poner a disposición los reglamentos internos, las comunicaciones y las decisiones administrativas de aquel periodo resulta esencial para el esclarecimiento de hechos y el fortalecimiento de las investigaciones judiciales y académicas sobre la represión estatal.

Entre los objetivos señalados por la SIDE y recogidos por Europa Press figura el propósito de enfrentar la desinformación y las narrativas distorsionadas relacionadas con la intervención de organismos de inteligencia durante la dictadura. El comunicado oficial indica que la publicación de archivos históricos permite desarticular interpretaciones infundadas y contribuye a consolidar la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos del Estado.

Según detalló Europa Press, la administración encabezada por Javier Milei confirmó que la apertura de archivos no concluirá en la etapa actual. Las autoridades planifican avanzar en la publicación total de todos los documentos requeridos por el decreto de 2010, respetando el proceso de acceso paulatino y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. El compromiso manifestado en ese sentido busca garantizar que el público acceda a un repertorio completo de registros oficiales, en tanto insumo fundamental para la reconstrucción de la memoria colectiva y el análisis del funcionamiento del aparato represivo.

La SIDE remarcó, según reiteró Europa Press, que la política orientada a liberar información reservada constituye un paso significativo en la relación entre los organismos de inteligencia y la sociedad. Este enfoque responde tanto a la necesidad de aclarar el papel desempeñado por la agencia en la época dictatorial como a la de fortalecer la transparencia institucional en la actual democracia argentina.

Europa Press agregó que la documentación liberada comprende elementos inéditos sobre la cadena de mando y las decisiones administrativas producidas entre 1973 y 1983. El conjunto incluye también circulares, informes y comunicaciones internas que documentan la interacción entre la SIDE y otras áreas del Estado. Este volcado de información se inscribe en una estrategia de acceso ordenado, que posibilita a investigadores y ciudadanos examinar los detalles y procesos relevantes con un respaldo legal y documental transparente.

A lo largo de los últimos años, el reclamo público por el acceso a documentos oficiales vinculados a violaciones de derechos humanos ha adquirido visibilidad en el escenario político argentino. Europa Press detalló que el presente proceso de desclasificación constituye uno de los intentos más abarcadores, realizado con la intención de profundizar la comprensión social sobre el pasado reciente y robustecer el ejercicio de control democrático sobre las instituciones estatales. Según la información difundida por la agencia, la SIDE y el gobierno actual reiteraron su voluntad de mantener abierto el acceso y responder al mandato jurídico existente hasta completar la publicación del total de archivos involucrados.

La agencia Europa Press consignó finalmente que el gobierno y la Secretaría de Inteligencia de Estado subrayan el valor de la iniciativa como respuesta a la demanda social de transparencia, así como la relevancia de ofrecer registros documentales fiables sobre las decisiones y acciones emprendidas durante los años previos y posteriores al golpe militar de 1976.