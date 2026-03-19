Los Premios CETT Alimara galardonan a la Agència Catalana de Turisme y a Spain Film Commission

Entre los invitados a la ceremonia de entrega de los Premios CETT Alimara Barcelona se encontraba el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, quien subrayó la relevancia de impulsar un modelo de turismo sostenible que valore la gastronomía, la lengua y el entorno. Según anunció el CETT este jueves, la campaña ‘Catalunya, la millor cuina del mon’ de la Agència Catalana de Turisme, Spain Film Commission y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de la República Dominicana figuran entre los proyectos reconocidos en la 41ª edición de estos galardones, celebrada en Barcelona. Los premios destacaron iniciativas singulares en los sectores turístico, hotelero y gastronómico, seleccionadas por su aportación innovadora en áreas como comunicación, digitalización, sostenibilidad e investigación.

De acuerdo con la información revelada por el CETT, la entrega de los premios se realizó en el marco de la Nit dels Alimara, un evento que contó con la colaboración del salón B-Travel, la organización ONU Turismo y la Conselleria de Política Lingüística. Los proyectos distinguidos en la presente edición fueron seleccionados por su impacto y carácter innovador en distintos ejes estratégicos que marcan el rumbo de la industria turística en la actualidad. Entre los reconocimientos otorgados, la campaña ‘Catalunya, la millor cuina del mon’ destacó por su aporte en la comunicación y promoción de la cocina catalana como valor turístico global.

El medio CETT detalló que la Spain Film Commission fue otra de las entidades reconocidas, en virtud de su papel en la promoción de rodajes internacionales en España, una labor que contribuye al posicionamiento del país como destino audiovisual de referencia y que genera repercusiones en sectores colaterales del turismo y la economía local. Asimismo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana recibió un galardón como reconocimiento a iniciativas en investigación y formación vinculadas al turismo y la hostelería.

Durante la Nit dels Alimara, los organizadores enfatizaron que la finalidad de los premios es visibilizar y fomentar aquellas propuestas que se anticipan a los nuevos desafíos globales del sector, en un contexto de transformación digital, crecientes exigencias de sostenibilidad y demanda de experiencias turísticas responsables y auténticas. B-Travel, colaborador del evento, integra en su programación contenidos dirigidos a profesionales y público general que buscan actualizarse y conocer las tendencias clave en viajes, turismo, gastronomía y servicios de hospitalidad.

Según publicó el CETT, la edición número 41 de los Premios CETT Alimara reflejó la voluntad de reconocer iniciativas que no solo innovan en lo técnico y lo operativo, sino que también fomentan el uso de la lengua y la cultura como elementos que enriquecen la oferta turística y potencian la identidad de los destinos. En ese sentido, la Conselleria de Política Lingüística desempeñó un papel en la organización de la velada, respaldando actividades y propuestas que preservan y difunden el uso social del catalán dentro y fuera de Cataluña.

Además, los participantes del acto resaltaron la importancia de la digitalización en la transformación de empresas y organismos turísticos, destacando proyectos que promueven la adaptación a entornos tecnológicos avanzados y la integración de nuevas herramientas en la gestión de destinos, atención al cliente y comercialización de productos y servicios relacionados con el turismo y la gastronomía.

El CETT también informó sobre el impacto de la incorporación de criterios de sostenibilidad en la selección de los proyectos premiados, considerando factores como el cuidado del medio ambiente, la reducción de la huella ecológica y la promoción de prácticas responsables en la cadena de valor del sector turístico y hostelero. Las propuestas evaluadas incluyeron componentes de investigación aplicada y colaboración interdisciplinaria, orientados a mejorar la experiencia del visitante y la competitividad de los profesionales del sector.

Entre los galardonados, la Agència Catalana de Turisme recibió una distinción significativa por su labor en proyectos de difusión internacional y por posicionar a Cataluña como un referente en experiencias culinarias de alta calidad, enmarcadas en un modelo que prioriza el respeto por la cultura local y la sostenibilidad. Conforme reportó el CETT, este enfoque ha facilitado la colaboración de la agencia con instituciones y actores del ámbito gastronómico y turístico a nivel nacional e internacional.

La Spain Film Commission, reconocida durante la gala, impulsa la llegada de producciones extranjeras que dinamizan el turismo en los territorios donde se realizan los rodajes, favoreciendo la generación de empleo y el desarrollo económico de regiones diversas. Según señaló el CETT, el trabajo de esta comisión se orienta al fomento de la imagen país y a la atracción de inversiones ligadas tanto al sector audiovisual como al turismo cultural y de experiencias.

En cuanto al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) de la República Dominicana, su galardón pone de relieve la apuesta de ese país por la formación de capital humano y la promoción de la investigación aplicada al desarrollo de la industria turística y hotelera. El reconocimiento realza la cooperación internacional como vía para abordar retos comunes y compartir buenas prácticas entre países de diferentes continentes, según consignó el CETT.

La ceremonia congregó a representantes institucionales, profesionales del sector, responsables de proyectos innovadores y especialistas en comunicación, digitalización, sostenibilidad y ciencias aplicadas al turismo. Durante el evento, los asistentes coincidieron en destacar el valor de la colaboración público-privada y el intercambio de conocimientos para avanzar en la modernización del sector, tal como destacó el CETT en el balance de la gala.

La Nit dels Alimara marca tradicionalmente la culminación del proceso de selección de los premios, en el que se analizan propuestas que aspiran a transformar y potenciar la industria turística bajo criterios de calidad, diversidad y eficiencia. Los organizadores aseguraron que, en esta edición, el enfoque integral y transversal de las iniciativas reflejó el dinamismo de un sector que experimenta modificaciones rápidas en función de las demandas globales y regionales, según informó el CETT.