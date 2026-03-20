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Trump bromea sobre Pearl Harbor en su reunión con la líder de Japón

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Rompiendo un tabú, el presidente Trump importunó en el Despacho Oval a la primera ministra de Japón con una mención al ataque de la Segunda Guerra Mundial.

Durante décadas, los presidentes estadounidenses han evitado hablar con dureza sobre el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, deseosos de enfocarse en cambio en profundizar los lazos con Tokio, que ha sido un aliado firme desde la Segunda Guerra Mundial.

No es el caso del presidente Donald Trump.

En una reunión por lo demás agradable con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el Despacho Oval el jueves, Trump aludió al ataque japonés del 7 de diciembre de 1941, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Respondía a una pregunta sobre por qué Japón y otros aliados no habían recibido aviso previo del ataque estadounidense-israelí a Irán.

"No se lo dijimos a nadie porque queríamos la sorpresa", dijo. "¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué ustedes no me dijeron de Pearl Harbor? ¿Verdad?".

Hubo algunas risas entre los funcionarios y periodistas reunidos en la sala. "Ustedes creen en la sorpresa, creo, mucho más que nosotros", añadió.

Mientras Trump hablaba, Takaichi abrió mucho los ojos y pareció respirar hondo. Mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo y no habló.

El comentario fue el más reciente ejemplo de la tendencia de Trump a dejar de lado las normas diplomáticas.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry S. Truman utilizó el ataque a Pearl Harbor para justificar los esfuerzos estadounidenses por rehacer la sociedad japonesa e imponer una constitución pacifista. (Estados Unidos dirigió la ocupación de Japón por los Aliados desde 1945 hasta 1952.) La constitución obligó a Japón a renunciar a la guerra y puso límites a su ejército, e hizo que Tokio dependiera de Estados Unidos para su protección.

Pero durante la Guerra Fría, Estados Unidos cambió su imagen oficial del ataque, describiéndolo como una tragedia histórica en lugar de señalar con el dedo a Japón. Los funcionarios estadounidenses estaban deseosos de mantener a Tokio como aliado a medida que el comunismo se extendía por Asia, y de establecer pactos económicos y de seguridad.

En 2016, 75 años después de que aviones de guerra del Imperio Japonés destruyeran la flota del Pacífico en Pearl Harbor, el presidente Barack Obama visitó el lugar del ataque con Shinzo Abe, entonces primer ministro de Japón, quien ofreció sus condolencias "a las almas de quienes perdieron la vida aquí". Obama y Abe depositaron coronas de lirios de la paz blancos en el monumento conmemorativo.

Obama describió con detalle lo ocurrido el día del ataque, destacó los actos de heroísmo de los miembros del servicio estadounidense y dijo que la visita de Abe "nos recuerda lo que es posible entre naciones y entre pueblos".

Los predecesores de Trump han evitado hablar a detalle sobre Pearl Harbor en presencia de líderes japoneses porque "ha habido un proceso realmente profundo de reconciliación entre Estados Unidos y Japón", dijo Mireya Solís, directora del Centro de Estudios de Política Asiática de la Brookings Institution de Washington.

Las declaraciones de Trump fueron "inusuales, una sorpresa", dijo. "El propósito de esta visita es enfatizar la visión compartida, los fuertes lazos que unen a Japón y Estados Unidos", dijo. "No el pasado divisivo y la amarga rivalidad y el conflicto de la guerra".

Javier C. Hernández es el jefe de la corresponsalía de Tokio del Times, desde donde dirige la cobertura informativa sobre Japón. Ha informado desde Asia durante gran parte de la última década y anteriormente fue corresponsal para China en Pekín.

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