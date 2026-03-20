ABC cancela 'The Bachelorette' tras video de Taylor Frankie Paul

La cadena decidió no emitir la nueva temporada luego de que saliera a la luz un video en el que la protagonista ataca a su exnovio.

The Bachelorette, uno de los pilares del ecosistema de programas de citas de ABC, ha perdido audiencia y relevancia desde su apogeo a finales de la década de 2010. Por eso, el anuncio el otoño pasado de que Taylor Frankie Paul, del exitoso programa de telerrealidad de Hulu La vida secreta de las mujeres mormonas, iba a actuar esta temporada como The Bachelorette causó sorpresa. (El eslogan del programa esta temporada es: "Si no encajas en el molde, rómpelo").

El jueves, apenas tres días antes del estreno de la temporada, la cadena anunció que la temporada de Paul no se emitiría después de que TMZ publicara un video en el que se la ve atacando a su exnovio, Dakota Mortensen, en 2023.

"A la luz del video recientemente difundido hoy, hemos decidido no continuar por el momento con la nueva temporada de The Bachelorette, y nuestro enfoque está en apoyar a la familia", dijo un portavoz de Disney Entertainment.

Paul ya había generado atención negativa al show a principios de este mes con la noticia de que ella y Mortensen, padre de su tercer hijo, están siendo investigados por la policía por presuntas acusaciones de violencia doméstica. El Departamento de Policía de Draper City, en Utah, dijo esta semana que el incidente ocurrió después de que Paul terminara de grabar The Bachelorette, pero durante el rodaje de la próxima temporada de La vida secreta de las mujeres mormonas, que desde entonces ha sido suspendido.

Cinnabon retiró a Paul y a sus compañeras de reparto de La vida secreta de las mujeres mormonas de un acuerdo de representación, afirmando que el patrocinio "ya no se ajusta a los valores de nuestra marca", e incluso antes de que saliera el video, ya había llamadas a que ABC cancelara o pospusiera The Bachelorette.

Cuando Paul apareció en Good Morning America el miércoles por la mañana para promocionar el programa, dijo que abordaría la investigación legal "cuando sea el momento adecuado".

Esto es lo que hay que saber sobre la elección poco convencional de ABC para The Bachelorette.

Ha tenido problemas legales

El primer episodio de La vida secreta de las mujeres mormonas mostró imágenes de la cámara corporal de la policía de la detención de Paul en 2023 tras un altercado físico con Mortensen. Inicialmente fue acusada de agresión agravada, abuso infantil y violencia doméstica en presencia de un menor.

Paul llegó a un acuerdo en el que se declaró culpable de un cargo de agresión agravada, un delito grave de tercer grado, y se desestimaron los demás cargos. Presentó una declaración de suspensión de 36 meses, lo que significa que un tribunal revisará el cargo restante en agosto de 2026 y podría reducirlo a un delito menor si cumple con los términos de una libertad condicional supervisada. Un nuevo cargo penal violaría su libertad condicional.

La elección de Paul provocó la consternación de los seguidores de The Bachelor y The Bachelorette, que señalaron fallas previas de las franquicias al evaluar adecuadamente a los concursantes. "Es casi como si hubiera años de este comportamiento documentado antes de que le pidieran ser la bachelorette. Esto estaba condenado al fracaso desde el principio", comentó Katie Maloney, presentadora del pódcast Disrespectfully, en una publicación de Instagram.

En 2024, se reveló que el ganador de la temporada de Jenn Tran, Devin Strader, había sido detenido por un delito grave de robo y se había emitido una orden de restricción en su contra en 2017, antes de ser seleccionado para el programa. (Se declaró culpable de los cargos de allanamiento y daños a la propiedad por menos de 500 dólares, y recibió un año de libertad condicional sin supervisión). Mientras se emitía The Golden Bachelorette ese verano, un investigador en internet descubrió que dos concursantes tenían órdenes de restricción en su contra.

'The Bachelorette' flexibilizó sus reglas por ella

Una de las reglas más estrictas del programa es que la protagonista y los participantes no pueden tener teléfono durante el rodaje. El aislamiento les permite sumergirse por completo en la experiencia y les impide investigar a las personas que están conociendo.

En una entrevista realizada este otoño en el pódcast Call Her Daddy, Paul dijo que había negociado el acceso al teléfono para mantenerse en contacto con sus tres hijos y para promocionar la tercera temporada de La vida secreta de las mujeres mormonas.

Aunque en el pasado se han hecho algunas pequeñas excepciones a la regla del teléfono, como permitir a las concursantes llamadas telefónicas supervisadas y grabadas con sus hijos o padres, ninguna protagonista había tenido antes acceso total.

No está claro si estaba/está realmente soltera.

Gran parte de la cuarta temporada de La vida secreta de las mujeres mormonas, que se estrenó el 12 de marzo, narra la relación intermitente de Paul con Mortensen. El final de temporada dejó en suspenso la posibilidad de que Paul estuviera embarazada de su hijo.

Para muchos, esto ha sido una violación cardinal de las reglas de The Bachelorette, y en el mayor foro de Reddit relacionado con The Bachelor se ha comentado que es un desperdicio de temporada ver a alguien que no está emocionalmente disponible o realmente abierto a encontrar el amor, no solo para los espectadores, sino también para los concursantes de la temporada. "Los programas de citas no son para venir a sanar", publicó en TikTok Charity Lawson, ex protagonista de The Bachelorette. "Uno pensaría que eso ya es casi sentido común a estas alturas".

Shivani Gonzalez es asistente de noticias en el Times, escribe una columna semanal sobre televisión y colabora en diversas secciones.