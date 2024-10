El sitio de criptomonedas donde las probabilidades electorales se inclinan a favor de Trump

Presidential Election of 2024GamblingVirtual CurrencyPolls and Public OpinionStart-upsComputers and the InternetPolymarket (Adventure One QSS Inc)Trump, Donald JCoplan, Shayne

Donald Trump, Elon Musk y CNN han citado las predicciones electorales de Polymarket, un sitio de apuestas donde los entusiastas de las criptomonedas han apostado más de 100 millones de dólares sobre quién ganará la presidencia.

Donald Trump publicó un colorido gráfico en redes sociales en el que daba a entender que se encaminaba a la victoria en las elecciones presidenciales.

El gráfico mostraba que Trump tenía un 64 por ciento de probabilidades de derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris el mes que viene, un panorama mucho más halagüeño para él que las encuestas que indican que las elecciones siguen siendo un cara o cruz. La publicación de Trump recibió más de 10.000 "me gusta", y sus seguidores respondieron con emojis de puños en alto y banderas estadounidenses.

Las probabilidades electorales citadas por Trump proceden de un sitio web de apuestas basado en criptomonedas llamado Polymarket. Utilizando monedas digitales, los jugadores de Polymarket han apostado más de 100 millones de dólares sobre el resultado de la contienda presidencial, convirtiendo el sitio en el fenómeno de las apuestas en internet de las elecciones de 2024.

Elon Musk ha promocionado las probabilidades de Polymarket en X, calificándolas de "más precisas que las encuestas, ya que hay dinero real en juego". CNN y otros medios de comunicación han incluido las proyecciones en su cobertura electoral. Y a medida que el mercado ha oscilado fuertemente a favor de Trump, él ha publicitado implacablemente los números del sitio, tratando de crear una sensación de inevitabilidad sobre el resultado de las elecciones.

"Una encuesta de apuestas, como ellos la llaman", dijo Trump recientemente sobre Polymarket. "No sé qué demonios significa, pero significa que lo estamos haciendo bastante bien".

Pero la aparente ventaja de Trump puede ser una ilusión. Las probabilidades en Polymarket comenzaron a favorecerle este mes después de que solo cuatro cuentas, con nombres de usuario como Fredi9999 y PrincessCaro, apostaran más de 30 millones de dólares a una victoria de Trump, según un análisis de los registros de transacciones realizado por Chaos Labs, un proveedor de datos de criptomonedas. Polymarket dijo el jueves que las cuatro cuentas estaban controladas por una persona, a la que describió como un ciudadano francés con experiencia en servicios financieros, sin revelar la identidad de la persona.

Las apuestas electorales han puesto bajo enorme escrutinio a Polymarket, una empresa emergente con sede en Nueva York que permite a la gente apostar criptomonedas sobre cualquier cosa, desde deportes hasta las perspectivas sentimentales de Taylor Swift. La legalidad de las apuestas sobre política sigue siendo turbia en Estados Unidos. Polymarket dejó de ofrecer sus servicios a clientes con sede en EE. UU. en 2022, tras llegar a un acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos por operar sin registro.

Las apuestas que reforzaron las probabilidades de Trump han hecho saltar las alarmas de que Polymarket podría ser vulnerable a la manipulación. El operador que realizó las apuestas podría haber estado "dispuesto a asumir las pérdidas para cambiar la percepción pública", dijo Rajiv Sethi, profesor de economía del Barnard College. "Y tal vez a tener un efecto en cosas como las donaciones y la moral y el apoyo de los voluntarios y la participación".

El frenesí por las probabilidades electorales de Polymarket también ha suscitado sospechas de que quienes apuestan puedan estar eludiendo la prohibición impuesta a los usuarios de EE. UU. Un antiguo empleado, que habló bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado, dijo que era "un secreto a voces" que los clientes de EE. UU. podían hacer apuestas utilizando redes privadas virtuales, que ocultan la verdadera ubicación de un usuario de internet.

Pero la atención también ha impulsado el negocio de Polymarket y lo ha diferenciado de otros sitios web de predicción que ofrecen mercados de apuestas sobre política. La empresa, que cuenta con el respaldo de una firma de inversión del magnate tecnológico conservador Peter Thiel, está a punto de completar una nueva ronda de financiación de 50 millones de dólares que la valoraría en 300 millones, dijo una persona con conocimiento del asunto. En julio, el experto en pronósticos electorales Nate Silver se unió a la empresa como asesor.

Polymarket "se ha convertido en un factor realmente significativo" en las elecciones, dijo Sethi.

Un portavoz de Polymarket dijo que la empresa utilizaba "medidas de cumplimiento líderes en el sector" para evitar que los clientes de Estados Unidos apostaran. También dijo que la empresa había investigado las apuestas sobre Trump y que se había puesto en contacto con el apostante francés que las había realizado. La persona actuaba por "opiniones personales sobre las elecciones" y no intentaba manipular el mercado, dijo el vocero.

Polymarket fue fundada en 2020 por Shayne Coplan, un universitario que abandonó sus estudios en la Universidad de Nueva York y que a veces lleva colgada del cuello una figurita de Lego de Steve Jobs. Coplan, de 26 años, es un gran conocedor de las redes de criptomonedas y ha establecido numerosos contactos. En el ático de la empresa, en el SoHo, ha contado a sus colegas sobre sus conversaciones con Adam Neumann, fundador de WeWork, y con el actor Orlando Bloom, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

En entrevistas en pódcasts como Star Spangled Gamblers, Coplan ha argumentado que Polymarket podría convertirse algún día en una fuente confiable de noticias, ofreciendo "periodismo basado en el mercado". A menudo promociona las probabilidades en su sitio como más confiables que las encuestas.

"Es una forma más útil de apostar", dijo Nick Tomaino, de la empresa de criptomonedas 1confirmation, que ha invertido en Polymarket. "En realidad está produciendo información que es útil para la gente".

Gran parte de la popularidad del sitio proviene del potencial de grandes pagos. Mientras que un sitio rival de apuestas políticas, PredictIt, limita las apuestas a 850 dólares, Polymarket permite a los usuarios apostar una cantidad ilimitada de dinero.

En 2021, Polymarket fue objeto de un escrutinio reglamentario. La empresa no estaba registrada en la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, que ha intentado erradicar las apuestas políticas en Estados Unidos. Polymarket acordó pagar una multa de 1,4 millones de dólares a la Comisión e instituyó las denominadas medidas de geobloqueo para impedir que personas de Estados Unidos apostaran en su sitio.

El sitio atrajo la atención del gran público este verano después de que sus usuarios anticiparan correctamente que el presidente Joe Biden abandonaría la contienda presidencial. Coplan asistió a la Convención Nacional Republicana, donde fue fotografiado socializando con Donald Trump Jr. También organizó un evento para Polymarket en la Convención Nacional Demócrata, y posó con el gobernador Tim Walz de Minnesota, candidato demócrata a la vicepresidencia, en una recaudación de fondos esta semana.

Últimamente, es más difícil contactar con Coplan. En septiembre, accedió a reunirse con The New York Times, pero canceló la semana de la reunión propuesta. El portavoz de la empresa dijo entonces que Polymarket se enfrentaba a "un entorno muy delicado" y que el discurso en internet en torno a la empresa estaba "al rojo vivo".

Durante gran parte del otoño, las probabilidades de Polymarket daban a entender que Trump y Harris estaban enzarzados en una reñida contienda, imitando a las encuestas. Sin embargo, las probabilidades se desviaron sustancialmente este mes, después de que las cuatro cuentas hicieran grandes apuestas por el expresidente.

El 11 de octubre, Trump publicó una captura de pantalla de Polymarket que mostraba que tenía un 55,5 por ciento de posibilidades de ganar las elecciones. El lunes, publicó una nueva captura de pantalla que mostraba que sus posibilidades habían aumentado hasta el 64 por ciento.

El aumento de la atención ha hecho que Polymarket sea vulnerable a los malos actores, dijo Cristian Pérez Ramírez, quien trabajó en la compañía de 2021 a 2023. "Las personas con suficiente motivación y suficiente capital pueden manipularlo fácilmente", dijo.

El vocero de Polymarket dijo que el usuario que hizo las apuestas electorales "se ha comprometido a no abrir más cuentas sin previo aviso".

Y los inversores de la empresa rechazaron las preocupaciones sobre manipulación, diciendo que se necesitaría mucho dinero para hacer oscilar un mercado durante un periodo sostenido y que los usuarios estarían motivados para hacer apuestas en la dirección opuesta si las probabilidades estuvieran sesgadas.

"Si crees que el mercado ha sido manipulado, hay un incentivo de ganancia para corregir el precio", dijo Joey Krug, inversor de Founders Fund, la empresa creada por Thiel que ha respaldado a Polymarket.

Polymarket está a punto de cerrar una ronda de financiación en las próximas semanas de 50 millones de dólares liderada por la empresa de capital riesgo Blockchain Capital, dijo una persona con conocimiento del asunto. La empresa está considerando la posibilidad de crear su propia criptomoneda, y los inversores en la nueva financiación tendrían la opción de recibir algunos de esos tókenes, dijeron dos personas con conocimiento de la puesta en marcha. (Algunos detalles de la financiación fueron reportados anteriormente por The Information, y el vocero dijo que la compañía no tenía "planes inmediatos" para crear una moneda).

Polymarket no genera ingresos, pero ha estudiado la posibilidad de cobrar comisiones a sus clientes, dijo una de las personas. La empresa también está estudiando la forma de empezar a operar legalmente en Estados Unidos después de que un competidor más pequeño, Kalshi, ganara un pleito contra la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos en septiembre.

Por ahora, Coplan parece estar disfrutando del creciente perfil de su empresa. Este mes, Musk, un firme partidario de Trump, publicó un gráfico de Polymarket en X. "La victoria no es suficiente, debe ser una victoria absolutamente decisiva", escribió.

Coplan volvió a publicar el mensaje de Musk, con una nota de asombro.

"Tuve que verlo para creerlo", escribió.

