¿Visitas un parque de Disney? Aquí te explicamos cómo pasar menos tiempo en la fila

Aunque el precio para evitar tiempos largos de espera puede ser alto, en algunas atracciones vale la pena.

El atractivo mundial de Mickey Mouse es indiscutible. Millones de personas acuden cada año a parques como Walt Disney World, en Orlando, Florida, y Disneylandia, en Anaheim, California. Algunos visitantes son asiduos: Haydee Chachamovits, de 43 años y residente en Aventura, Florida, ha estado en Disney World más de 50 veces.

Sin embargo, un viaje de una semana a Disney World para una familia de cuatro personas puede costar más de 6400 dólares, según el sitio de finanzas personales NerdWallet. Y el precio solo ha subido desde 2021, cuando los servicios gratuitos para saltarse las filas, como Fast Pass, pasaron a la función de pago Genie+, rebautizada este verano como Lightning Lane.

El aumento de los costos puede ser desalentador, pero las filas para las atracciones y la comida no tendrían que serlo. Aquí hay algunos consejos para aprovechar al máximo la magia de tu visita.

Compra pases para saltarte las largas filas

El Lightning Lane Multi Pass (a partir de 15 dólares por persona y día, dependiendo de la fecha y el parque) permite a los visitantes no hacer las colas normales de determinadas atracciones de los parques Disney World y Disneylandia utilizando las entradas designadas en horas reservadas.

Sin embargo, algunas atracciones de gran demanda, como Tron Lightcycle/Run, no están incluidas en el Pase Múltiple y requieren la compra de un Pase Individual Lightning Lane (a partir de 11 dólares por persona y día; los precios pueden variar diariamente, dependiendo de la demanda). Se pueden comprar hasta dos Lightning Lane Single Passes al día.

En Disney World, los visitantes pueden reservar Lightning Lane a distancia, a partir de las 7 a. m. En Disneylandia, hay que pasar por el escáner para entrar en el parque antes de reservar.

Jenn Johnson, fundadora del blog de viajes familiares Those Johnson Boys, quien ha estado en Disney World 12 veces en los últimos ocho años, recomienda consultar el sitio web Thrill Data antes de ir al parque para saber qué atracciones se reservan más rápido. Los carriles Lightning de algunas atracciones, como Slinky Dog Dash y Remy's Ratatouille Adventure, se llenan en cuestión de minutos a partir de las 7 a. m., dijo, así que si una atracción en específico es prioritaria, asegúrate de reservarla enseguida.

En Disneylandia, las reservas de Lightning Lane rara vez se agotan, como suele ocurrir en Disney World, dijo McCayla Butler, de 42 años, de Seattle, quien a menudo comparte consejos de Disney en su cuenta de Instagram mc.and.mouse.club. En Disneylandia, Butler recomienda específicamente comprar un Lightning Lane Single Pass para Star Wars: rise of the Resistance (normalmente unos 26 dólares por persona), ya que el tiempo de espera es siempre largo y, dijo, es una atracción "imprescindible".

Fórmate en la fila para el viaje individual o reserva una visita guiada

En ambos parques, los miembros de tu grupo pueden separarse para aprovechar las colas de un solo pasajero, que se utilizan para llenar los asientos desocupados en las atracciones. "Suelen avanzar mucho más rápido que la cola de espera normal", dijo Butler, señalando que la fila para un solo pasajero suele estar situada cerca de la salida de la atracción.

Del mismo modo, si un miembro de tu grupo es demasiado pequeño o no puede montar, puedes solicitar un "cambio de pasajero" gratuito en determinadas atracciones, de modo que la persona que se queda atrás para vigilar al pasajero que no puede subir puede seguir teniendo su turno sin tener que volver a esperar. Solo tienes que preguntar a un miembro del personal de cualquiera de los parques Disney, dijo Amy Castro, experta en planificación de Disney.

Si crees que el tiempo es dinero y tienes mucho de este último, puedes reservar una Visita Privada VIP de Disney para acceder rápidamente a los parques, paseos y atracciones. Estas visitas cuentan con un "guía mágico", quien te llevará personalmente a ti y a un máximo de nueve personas más hasta el inicio de la fila por un precio de entre 450 y 900 dólares la hora, sin incluir la entrada al parque.

Aprovecha la entrada anticipada

Los huéspedes que se alojen en uno de los 25 hoteles Disney Resort o en los tres Resorts de Disneylandia suelen poder entrar en los parques 30 minutos antes de que abran al público en general. Disney World ofrece entrada anticipada todos los días en todos los parques, mientras que Disneylandia permite la entrada anticipada en días seleccionados en determinados parques. Un consejo si vas a visitar Disneylandia pero no te alojas en uno de sus hoteles: "Visita los parques los días en que no se ofrece esta ventaja para evitar las aglomeraciones de la entrada anticipada", sugiere Butler.

Prepara la comida o planifica con antelación una comida con Mickey

Una forma segura de evitar las largas filas para comer o cenar es preparar tus propios sánduches. Los visitantes pueden llevar comida y bebidas no alcohólicas en bolsas, mochilas y neveras pequeñas. El vidrio y el hielo suelto no están permitidos.

Si aún así quieres probar la oferta culinaria del parque, prueba usando tu teléfono. La aplicación My Disney Experience y la aplicación Disneyland Resort tienen una función de "pedido móvil" que permite a los usuarios pedir comidas de servicio rápido con antelación para evitar esperar.

Por último, las comidas con los personajes de Disney pueden ser el punto culminante de cualquier visita, pero ¿cómo conseguir esas codiciadas plazas? Johnson recomienda reservarlos por internet en cuanto se abra la ventanilla de reservas de Disney World, a las 6 a.m. hora del Este, 60 días antes de la visita, o para Disneylandia, a las 6 a.m. hora del Pacífico hasta 60 días antes. También puede conseguir una reserva en el último minuto. A veces, la gente cancela hasta dos horas antes de la comida. Prueba la aplicación My Disney Experience o Disneyland Resort, o apúntate a una lista de espera en un restaurante.

(Weston Wei/The New York Times)