'Romper el círculo': el drama de la gira de prensa, explicado

La trama de la película ha pasado a un segundo plano ahora que la atención pública se concentra en las diferencias entre Blake Lively y Justin Baldoni, su coprotagonista y director.

Romper el círculo, el drama romántico de Blake Lively, gira en torno a una florista, y la campaña de mercadeo de la película, incluyendo la alfombra roja y los carteles, ha sido totalmente de temática floral. Pero la gira de prensa no ha sido un camino de rosas.

La película en sí es un éxito de taquilla, con una recaudación de 50 millones de dólares tras su estreno el pasado fin de semana. La trama se centra en Lily Bloom (Lively), quien escapa de una infancia dura, abre la floristería de sus sueños y pronto conoce al que parece ser el chico de sus sueños, Ryle Kincaid, interpretado por el director de la película, Justin Baldoni.

Basada en una exitosa novela de Colleen Hoover, Romper el círculo trata en última instancia de romper el ciclo de violencia doméstica que atrapa a una generación tras otra. Pero la película ha estado en el centro de un número sorprendentemente variado de controversias que han suscitado una serie de preguntas:

¿Ha habido discordia entre Baldoni y el reparto?

En los estrenos de Nueva York y Europa surgieron indicios de que las cosas no iban bien. Aunque Baldoni estuvo presente, no posó para las cámaras con ningún otro actor de la película ni participó en entrevistas conjuntas. Los fans especularon con que se trataba de una táctica de mercadeo, dado que interpreta a un marido maltratador. La teoría parecía ser que la distancia era una declaración para no idealizar la relación entre los personajes de Lively y Baldoni.

Pero esa conjetura se descartó rápidamente cuando se supo que Lively, su marido, Ryan Reynolds, otros miembros del reparto e incluso Hoover habían dejado de seguir a Baldoni en las redes sociales. El drama interpersonal se vio alimentado por los reportes de conflicto durante el rodaje de la película, todos ellos relatados por fuentes anónimas, por supuesto.

¿Involucra el distanciamiento a Ryan Reynolds?

Baldoni y su productora, Wayfarer Studios, obtuvieron los derechos del libro en 2019, y en 2023 se anunció que Lively había firmado para protagonizarlo. Y lo que es más importante, ambos eran productores ejecutivos.

Esto es relevante porque las entrevistas durante la gira de prensa sugirieron que había diferencias creativas entre Baldoni y Lively. Cuando Entertainment Tonight preguntó a Baldoni si dirigiría una adaptación de la secuela, Volver a empezar, dijo: "Creo que Blake Lively está preparada para dirigir. Eso es lo que creo".

Las sospechas de diferencias se avivaron aún más con la revelación de Lively de que Reynolds había tenido algo que ver en el guion.

En la alfombra roja con E! News, dijo que Reynolds, cuya película Deadpool & Wolverine también está actualmente en los cines, estuvo muy involucrado en Romper el círculo, a pesar de no tener ningún papel formal, y que fue el responsable de adaptar una escena. "La icónica escena de la azotea de esta película, la escribió mi marido. Nadie lo sabe", dijo.

La guionista, Christy Hall, declaró a People que desconocía la existencia de cualquier reescritura y que, en cambio, pensaba que los actores estaban improvisando.

Además, según The Hollywood Reporter, Lively encargó un montaje de la película a Shane Reid, el mismo editor que trabajó en Deadpool & Wolverine. La mayor incógnita que se cierne sobre Hollywood es si el montaje de Baldoni o el de Lively es el que finalmente se estrenó.

¿Está la campaña de mercadeo restando importancia al tema de la violencia doméstica?

La promoción de la película por parte de Lively ha incluido el impulso de su nueva línea de productos para el cuidado del cabello, el debate sobre la ropa de la película y respuestas a preguntas sobre el abuso, que han sido criticadas por superficiales e insensibles. En la página oficial de TikTok de la película Romper el círculo, Lively dice: "agarra a tus amigos, ponte tus prendas florales y anda a verla".

Para algunos usuarios de las redes sociales, eso parece fuera de lugar para una película sobre la violencia doméstica y ha inspirado TikToks de personas que se burlan de su enfoque ligero. Un usuario de TikTok, @hiremeimfunny, ha publicado una serie titulada "si otras películas se promocionaran como Romper el círculo". En un video, dice: "Llamando a todas las mamás de chicos: tomen sus bocadillos y lleven a su hijo a la película familiar del año, Réquiem por un sueño. Solo en el cine, no en tu mente".

Baldoni, por el contrario, ha hecho hincapié en la importancia de concientizar sobre la violencia doméstica y proporcionar recursos a quienes se encuentran en situaciones similares.

"Si una Lily Bloom en la vida real puede sentarse en este teatro, y hacer una elección para sí misma diferente a la que otros hicieron para ella, tal vez se vea reflejada en esa pantalla y elija algo diferente para ella misma", dijo Baldoni en una entrevista en la alfombra roja. Su compañía, Wayfarer, también se asoció con la Fundación No More para proporcionar recursos e información sobre el abuso.

