La incursión de Ucrania está molestando al oso ruso

El presidente ruso Vladimir Putin (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

He aquí una manera de reflexionar sobre la importancia de las noticias que inundan nuestras vidas: ¿De cuáles seguirán hablando los historiadores dentro de 50 años? ¿Hay alguna de la que hablarán dentro de 100?

La respuesta es sí. Sin lugar a dudas, los historiadores hablarán de la guerra entre Rusia y Ucrania incluso dentro de 100 años. Es un sangriento enfrentamiento entre dos naciones avanzadas de Europa que tiene inmensas implicaciones estratégicas para Estados Unidos (y el mundo). Es una lucha que está cambiando la naturaleza de la guerra -con su uso masivo de drones y otras nuevas tecnologías- y que podría alterar el equilibrio de poder mundial, especialmente si la voluntad occidental fracasa y Rusia arrolla a Ucrania.

Y ahora mismo, tras meses de noticias sombrías y desalentadoras desde el frente, Ucrania ha tomado la iniciativa. Una importante fuerza ucraniana logró por sorpresa penetrar en la frontera rusa cerca de Kursk, una región que fue escenario de una de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial. Aquel enfrentamiento costó alrededor de un millón de bajas combinadas y entregó definitivamente la iniciativa estratégica al Ejército Rojo soviético.

Esta batalla de Kursk es mucho, mucho más pequeña. Miles de tropas ucranianas han avanzado kilómetros en territorio ruso. Los titulares son emocionantes y las redes sociales están repletas de imágenes del asalto ucraniano, así que he querido echar un vistazo más de cerca.

¿Qué importancia tiene realmente el ataque ucraniano? ¿Es un golpe potencialmente decisivo que podría cambiar el curso de la guerra a favor de Ucrania, o es una apuesta que al final le costará cara? ¿Cuál es la situación real sobre el terreno? Para intentar responder a estas y otras preguntas, hablé con varios analistas militares, y sus conclusiones (con algunas ligeras variaciones) fueron notablemente similares.

Los soldados ucranianos capturaron una sede Gazprom en Kursk.

He aquí las principales conclusiones que saqué de esas conversaciones.

No llames invasión al ataque de Ucrania. Los ataques de Rusia a Ucrania en 2014 y 2022 fueron verdaderas invasiones, decisiones de apoderarse, mantener e incluso anexar territorio ucraniano. Ucrania no tiene designios permanentes sobre territorio soberano ruso.

Volví a hablar con Frederick y Kimberly Kagan. Frederick es el director del Proyecto de Amenazas Críticas del American Enterprise Institute, y Kimberly es la fundadora y presidenta del Instituto para el Estudio de la Guerra, que elabora informes en tiempo real sobre la evolución de los combates en Ucrania.

Fred me dijo que el propósito del ataque ucraniano es casi con toda seguridad lograr efectos en el campo de batalla en Ucrania tras la invasión rusa. En otras palabras, es un movimiento ofensivo con un propósito defensivo.

Según esta lógica, Ucrania no está atacando a Rusia para apoderarse de territorio ruso; está atacando para aliviar la presión sobre sus asediadas fuerzas en la región de Donbás. Si puede crear una crisis suficiente en Kursk, con una fuerza lo suficientemente fuerte, los líderes rusos no tendrán más remedio que trasladar tropas de combate del frente de batalla en Ucrania al nuevo campo de batalla en Kursk para tratar de desalojar a los soldados ucranianos que están allí.

De hecho, hay informes preliminares de que Rusia ya está transfiriendo fuerzas desde la principal zona de conflicto en el sur para ayudar a bloquear el avance ucraniano en Kursk.

El objetivo de Rusia sería repeler el ataque ucraniano utilizando reservistas o fuerzas de seguridad internas y no un número significativo de tropas que están comprometidas con la ofensiva en el Donbás. Si Rusia tiene que reducir significativamente su poder de combate en el Donbás para bloquear el avance ucraniano en Kursk, entonces es una clara victoria para Ucrania.

El ataque de Kursk por parte de las fuerzas ucranianas fue una soproresa para Vladimir Putin y sus asesores de seguridad. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Ucrania está corriendo un grave riesgo. También hablé con Michael Kofman, investigador principal del programa sobre Rusia y Eurasia de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Kofman es uno de los mayores expertos del mundo en el ejército ruso, y sus informes sobre la guerra de Ucrania me han parecido de un valor incalculable. Una y otra vez, sus comentarios han sido predictivos sobre el curso futuro de la guerra.

Advirtió que es demasiado pronto para saber cómo se desarrollará la ofensiva. “Cómo empiezan las cosas es importante”, dijo, “pero no tanto como cómo terminan”. Al retirar tropas de las abatidas líneas del frente en el Donbás y Kharkhiv y enviarlas a combatir a Kursk, Ucrania está apostando, y puede encontrarse en una posición difícil: defender en el Donbás con formaciones mermadas mientras también defiende sus nuevas líneas en Kursk y sus alrededores.

La historia militar está repleta de ejemplos de avances esperanzadores seguidos de derrotas devastadoras y retiradas humillantes. El esfuerzo de Ucrania en Kursk es lo suficientemente modesto como para no jugarse a los dados todo el esfuerzo de guerra, pero podría terminar su ataque en una posición peor que la que tenía cuando empezó.

Al mismo tiempo, Ucrania ha creado algunas oportunidades reales. Rusia tenía la iniciativa en todo el teatro de operaciones y ahora ya no la tiene. Rusia no sólo está reaccionando ante las acciones de Ucrania, sino que también ha demostrado la vulnerabilidad rusa y ha puesto de relieve las persistentes debilidades rusas. Una vez más, Rusia sufrió un grave fallo de inteligencia. Aunque pudo ver a las fuerzas ucranianas concentrándose, no pudo discernir la intención ucraniana y, obviamente, no previó que los ucranianos cruzarían la frontera por la fuerza.

Kimberly Kagan observó que la capacidad ucraniana para lograr la sorpresa mostraba los límites de la idea de que los drones y otras capacidades de vigilancia han creado un campo de batalla tan transparente que la sorpresa ya no es posible.

Las fotografías de las fuerzas militares siguen requiriendo interpretación, y las cámaras de los drones no pueden asomarse a las mentes humanas. Pueden ver una concentración de fuerzas sin comprender realmente su intención. ¿Están planeando un ataque? ¿O se trata de una mera finta, diseñada para alejar a las fuerzas y defenderse de un ataque que nunca llegará? E incluso las mejores pruebas de la concentración de fuerzas a veces no pueden penetrar un simple rechazo a creer que los ucranianos sean tan agresivos.

El ataque también puso de relieve una vez más que, en palabras de Kofman, “los militares rusos no se desenvuelven bien en una situación dinámica”. La respuesta inicial a la incursión ucraniana fue caótica, dijo.

Un dron captó la rendición de soldados rusos luego del ataque de Ucrania en Kursk.

Ucrania ha explotado una vulnerabilidad rusa, y exponer la vulnerabilidad rusa cambia la percepción pública de la guerra, en Ucrania, en las naciones aliadas y quizás incluso en la propia Rusia.

Ucrania ha desbaratado la propaganda de Vladimir Putin. Como sostiene Frederick Kagan, Putin ha tratado de presentar la imagen de un “Ejército Rojo reconstituido con recursos humanos ilimitados y la capacidad de abrumar a Ucrania y la voluntad de durar más que Occidente, y que el resultado de la guerra no está en duda”. Sin embargo, el ataque de Ucrania ha destrozado esa imagen.

Kimberly Kagan añadió que “la operación ucraniana y sus consecuencias deberían mostrarnos a todos que la guerra en Ucrania no ha terminado”. Los ucranianos nos han hecho abrir nuestra imaginación y cambiar la narrativa de que la guerra está simplemente estancada en las líneas del frente.

Kofman destacó el efecto del ataque en el frente interno de Ucrania. El ataque de Ucrania es muy significativo para levantar su moral, dijo, y al menos por el momento, está cambiando la trayectoria negativa de la guerra.

Aunque el ataque ucraniano sólo ha avanzado unos pocos kilómetros a través de la frontera rusa, está provocando evacuaciones masivas en la zona de conflicto y -hasta cierto punto- envía un mensaje a los rusos: La guerra vuelve a casa.

No pienses en el ataque de Ucrania como una moneda de cambio para las negociaciones de paz, al menos no todavía. Es posible que el objetivo del ataque no sea únicamente aliviar la presión sobre el Donbás. Se especula que podría sentar las bases para las negociaciones -tal vez para ofrecer un intercambio de tierra por paz-, pero es demasiado prematuro pensar que este ataque hará algo para poner fin a la guerra.

Para obligar a Rusia a negociar la paz en condiciones más favorables, Ucrania necesita someter a Rusia a una mayor presión militar, pero no está nada claro que este ataque vaya a crear una influencia ucraniana duradera. La operación está todavía en sus primeras etapas, y es demasiado pronto para decir incluso si va a interferir significativamente con la ofensiva de Rusia en el Donbás. De hecho, hay indicios de que Rusia ha acelerado sus ataques allí. Rusia tiene impulso, y es obvio que quiere seguir presionando su ventaja tanto como pueda.

La guerra en el Donbás, en junio de 2022. (Image: 696662738, License: Rights-managed, Restrictions: Model Release: no, Credit line: Celestino Arce Lavin/Zuma Press/ContactoPhoto)

Hay demasiadas incógnitas. ¿Querrá Ucrania mantener lo que ha tomado durante mucho tiempo? ¿Puede hacerlo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tiene Ucrania otras cartas que jugar? Este ataque, después de todo, parece haber cogido por sorpresa tanto a los enemigos de Ucrania como a sus aliados, y nadie debería pretender tener una visión autorizada de los planes de Ucrania.

A corto plazo, sin embargo, es de esperar que los combates se intensifiquen. Putin ha sido humillado públicamente (otra vez) y, si el pasado sirve para predecir los resultados futuros, es de esperar que intente responder con violencia extrema. Eso es lo que ha hecho en Ucrania y en anteriores conflictos rusos - especialmente las guerras chechenas donde las fuerzas de Putin convirtieron la capital chechena, Grozny, en lo que las Naciones Unidas llamaron la ciudad más destruida de la tierra.

La niebla de la guerra es muy espesa. Todas las personas con las que hablé hicieron hincapié en lo mismo: todas las conclusiones son provisionales. Es difícil tener una visión definitiva del campo de batalla. Puede que el ataque ucraniano no cambie la guerra de forma material. No hay que exagerar su potencial.

De hecho, nada del ataque cambia las duras realidades subyacentes de la guerra. Se acerca el invierno, de nuevo, y la infraestructura energética de Ucrania está sometida a una inmensa presión. Y aunque Ucrania ha demostrado que puede sorprender a Rusia y penetrar en secciones poco defendidas de la frontera, no ha demostrado -al menos desde la fallida contraofensiva del verano pasado- que pueda penetrar de forma fiable en líneas defensivas rusas preparadas.

Al mismo tiempo, Rusia tampoco ha demostrado ninguna capacidad real para lograr una ruptura decisiva de las líneas ucranianas. Sí, ha avanzado durante su actual ofensiva, pero a un coste terrible. El mes pasado, el Ministerio de Defensa británico estimó, por ejemplo, que Rusia sufrió más de 70.000 bajas totales sólo en mayo y junio.

Pero hay algo que sí sabemos. El ataque ucraniano (al menos por ahora) es una buena noticia para una nación valiente que necesita desesperadamente una victoria. Es difícil exagerar la implacable presión de la ofensiva rusa, e incluso las personas más valientes necesitan esperanza para seguir luchando contra probabilidades abrumadoras.

El apoyo aliado proporciona a Ucrania las armas que necesita para repeler a Rusia y hace saber a los ucranianos que no están solos. He visto de primera mano cómo nuestra ayuda militar da a Ucrania una oportunidad de luchar incluso contra las armas convencionales más avanzadas de Rusia. Sin embargo, para mantener la esperanza y el valor tanto en los soldados como en los civiles, no hay nada mejor que el éxito en el campo de batalla.

Otras cosas que hice

El domingo escribí sobre por qué voy a votar a Kamala Harris: en parte para salvar al conservadurismo de sí mismo. En 2016 y 2020, escribí el nombre de otro candidato en lugar de votar por Donald Trump o Hillary Clinton o Joe Biden. Pero este año, voy a votar a Harris. Trump no es solo una amenaza para el Estado de derecho y la Constitución; también es una amenaza a nivel de extinción para el conservadurismo. Si vuelve a ganar, el dominio de MAGA sobre el Partido Republicano será total:

La elección de Estados Unidos en noviembre de 2024 será histórica: Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata. (REUTERS/Carlos Osorio/Elizabeth Frantz/File Photo)

Los votantes de Trump me preguntan a menudo si sigo siendo conservador, y yo respondo que no puedo votar a Trump precisamente porque soy conservador. Detesto el abuso sexual, la pornografía y el adulterio. Trump ha llevado esos vicios a la corriente principal del Partido Republicano. Quiero cultivar una cultura que valore la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, Estados Unidos se ha vuelto más brutal y violento durante el mandato de Trump. Quiero defender la democracia liberal de la agresión autoritaria, y sin embargo Trump abandonaría a nuestros aliados y pondría en riesgo nuestras alianzas más preciadas.

La única esperanza real de restaurar un conservadurismo que valore la integridad, demuestre verdadera compasión y defienda nuestros principios constitucionales fundacionales no es intentar sacar lo mejor de Trump, un hombre que solo se valora a sí mismo. Si vuelve a ganar, validará su crueldad y su transformación ideológica del Partido Republicano. Si gana Harris, Occidente seguirá en pie contra Vladimir Putin, y los conservadores estadounidenses tendrán la oportunidad de construir algo decente a partir de las ruinas de un partido que una vez fue una fuerza para el bien genuino en la vida estadounidense.

Una forma más breve de exponer mi caso es decir que mi anterior compromiso de escribir en mis propios candidatos (probablemente he votado a Mitt Romney para presidente más que cualquier ser humano vivo, incluyendo, muy probablemente, a Mitt Romney) se vio interrumpido por dos acontecimientos: El 6 de enero y la invasión rusa de Ucrania. Eso elevó lo que estaba en juego en las elecciones de 2024 y alteró mi evaluación de los temas y los actores.

Estas no son unas elecciones normales, en las que los candidatos compiten por políticas de izquierdas o derechas, pero dentro de la corriente dominante estadounidense. Por el contrario, Harris está en el lado correcto de las dos cuestiones más importantes de las elecciones: proteger la democracia estadounidense y detener la agresión rusa. Discrepamos en muchas otras cuestiones, pero coincidimos en esas dos, y esa coincidencia es más que suficiente para ganarse mi voto.

En junio, escribí una columna sobre cómo mi antigua denominación, la Iglesia Presbiteriana en América, me canceló. Habiéndome invitado a hablar en un panel sobre los efectos de la polarización en los pastores, canceló el evento después de que los cristianos MAGA y los nacionalistas cristianos de la denominación desataran una avalancha de ataques viciosos, insultantes y engañosos contra mí y contra las personas que me invitaron.

Esa columna generó más respuesta de los lectores que cualquier otra cosa que haya escrito en mi carrera. Recibí cientos de mensajes personales de personas que habían compartido experiencias similares de crueldad y exclusión de sus propias iglesias. El lunes, publiqué una conversación con mi editor, Aaron Retica, sobre esas respuestas, y respondí a los lectores que ofrecieron críticas reflexivas, incluyendo dos que me desafiaron por no ver la podredumbre en la iglesia hasta que me afectó directamente. He aquí mi respuesta:

Son muy buenas preguntas. Así que permítanme responderlas. Y hay varios aspectos en la respuesta. Así que uno de ellos es simplemente mea culpa, hay un montón de estas cosas que debería haber visto.

Y así, para mi vergüenza, mucho de esto simplemente no lo vi. Y algunas las vi, pero las clasifiqué erróneamente como un comportamiento extremadamente malo, en lugar de tan común como he llegado a entender que es. Así que, en primer lugar, y punto, mea culpa, hay cosas que no vi y que debería haber visto.

Ahora, la segunda cosa es que la cultura de la iglesia en general ha hecho todo lo posible para enterrar, encubrir, ocultar la mala conducta y el escándalo dentro de ella. Así que se vuelve literalmente difícil verlo porque mucho de ello está encubierto por acuerdos de no divulgación, mucho de ello está encubierto por procedimientos eclesiásticos confidenciales a puerta cerrada.

Y eso trata de preservar entre la gente de la iglesia la sensación de que somos buenas personas. Somos buenas personas donde nuestra comunidad es buena.