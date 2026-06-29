Defensoría del Pueblo exige proteger a periodista señalado por el Clan del Golfo en Antioquia

Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia - crédito AFP/Colprensa

La Defensoría del Pueblo rechazó los señalamientos públicos realizados por el Clan del Golfo contra el periodista antioqueño Norbey Valle David y pidió a las autoridades adoptar medidas inmediatas para proteger su vida, integridad y el libre ejercicio de su labor informativa. El organismo advirtió que este tipo de mensajes, aunque sean presentados como comunicados, pueden tener un efecto intimidatorio contra la prensa.

La información publicada por Blu Radio señala que la Defensoría calificó como inadmisibles las afirmaciones del grupo armado ilegal contra el comunicador por el desarrollo de su trabajo periodístico en Antioquia. La entidad sostuvo que ninguna organización armada tiene legitimidad para pronunciarse sobre el trabajo de los medios, cuestionar el ejercicio informativo o intentar fijar límites a la labor de los periodistas.

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El grupo armado está adelantando el inicio de un diálogo de paz con el Estado - crédito Colprensa

El organismo también alertó que los señalamientos aumentan el riesgo para el periodista, incluso si el comunicado del Clan del Golfo afirma que no constituye una amenaza. Para la Defensoría, este tipo de pronunciamientos envía un mensaje de presión no solo contra el comunicador señalado, sino también contra otros medios que cubren asuntos relacionados con seguridad y conflicto armado.

Defensoría pidió medidas urgentes

La Defensoría instó a las autoridades competentes a evaluar de manera urgente el nivel de riesgo de Norbey Valle David. También pidió implementar las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar condiciones seguras en el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región.

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La entidad exigió, además, que los grupos armados ilegales se abstengan de cualquier forma de intimidación o interferencia contra periodistas y medios de comunicación. Su pronunciamiento pone el foco en la responsabilidad del Estado de actuar de forma preventiva cuando actores con capacidad de violencia desacreditan públicamente a un comunicador.

La entidad exigió, además, que los grupos armados ilegales se abstengan de cualquier forma de intimidación o interferencia contra periodistas y medios de comunicación - crédito Colprensa

El rechazo de la Defensoría se suma a otros pronunciamientos institucionales y gremiales. La Procuraduría General de la Nación también condenó las amenazas contra el periodista y recordó que la libertad de prensa, de expresión y de culto son pilares fundamentales de una democracia.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, también rechazó el comunicado atribuido al Frente Edwin Román Velásquez Valle, estructura del Clan del Golfo. La organización consideró que los señalamientos públicos hechos por grupos armados constituyen actos de intimidación que elevan el riesgo para quienes cubren el conflicto armado.

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FLIP alertó por agresiones contra periodistas

Según la FLIP, el grupo ilegal cuestionó una publicación de Valle David relacionada con la muerte de un integrante del Ejército Nacional, información que, de acuerdo con la organización, había sido confirmada por la propia institución militar a través de sus canales oficiales.

La Fundación también señaló que el panfleto invitó a otros medios y a la ciudadanía a desconfiar del trabajo del periodista. Para la organización, esa acción busca deslegitimar su labor y puede favorecer escenarios de censura o autocensura.

La FLIP advirtió que, cuando actores armados desacreditan públicamente a un periodista, aumentan las posibilidades de represalias y se genera un ambiente de presión sobre la prensa. En su balance, la organización recordó que entre 2022 y mayo de 2026 documentó 387 agresiones contra periodistas atribuidas a grupos armados.

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La FLIP advirtió que, cuando actores armados desacreditan públicamente a un periodista, aumentan las posibilidades de represalias y se genera un ambiente de presión sobre la prensa - crédito Colprensa

Solo en Antioquia, durante este año, la FLIP ha registrado 36 ataques contra la libertad de prensa. Esa cifra incluye el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente de Yarumal.

La organización también pidió a la Gobernación de Antioquia revisar con urgencia la situación de seguridad de Valle David, solicitó a la Unidad Nacional de Protección activar un trámite de emergencia y pidió a la Policía y al Ejército coordinar medidas preventivas mientras avanzan las investigaciones.

A los llamados se sumaron Asomedios y el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, que expresaron solidaridad con Norbey Valle David y rechazaron cualquier intento de intimidación contra quienes ejercen el periodismo.

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