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Machado pide volver a Venezuela, lo que habría irritado a funcionarios de EE. UU.

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María Corina Machado, la líder exiliada de la oposición venezolana, desea volver a casa. Funcionarios de EE. UU. consideran que su deseo es inoportuno.

Según dos funcionarios de la Casa Blanca, autoridades estadounidenses dicen estar frustradas con María Corina Machado, la líder exiliada de la oposición venezolana, por pedir ayuda para facilitar su regreso a Venezuela tras los dos devastadores terremotos.

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Dijeron que las repetidas peticiones de Machado eran inoportunas, y uno de los funcionarios las calificó de "maniobra política". Estados Unidos, al igual que decenas de otros países, se ha dedicado el sábado a prestar ayuda a Venezuela.

Al menos 1400 personas habían muerto a causa de los dos terremotos hasta el sábado, y equipos de rescate de todo el mundo han estado intentando ayudar a encontrar sobrevivientes. Autoridades estadounidenses dijeron que asumirían un papel de liderazgo en la respuesta, lo que incluye enviar equipos de rescate de todo el país y desplegar un buque de la Marina para brindar asistencia médica.

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Machado lleva meses queriendo volver a Venezuela. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que apoyaban su deseo de hacerlo, pero dejaron claro que no querían que regresara al país en un futuro inmediato.

Machado salió de Venezuela en diciembre en una arriesgada operación para recoger el Premio Nobel de la Paz, que luego le entregó al presidente Donald Trump. Después de que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, el líder del país, en enero, Machado quiso volver a Venezuela, pero Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado, le aconsejaron que no lo hiciera.

En una reunión en la Casa Blanca en marzo, los líderes estadounidenses dijeron que les preocupaba su seguridad, ya que habían dado prioridad a colaborar con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, y con el gobierno interino. Una vocera de Machado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Julie Turkewitz colaboró con reportería.

Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.

Julie Turkewitz colaboró con reportería.

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