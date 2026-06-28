Rumbo a 2028: en la ruta de las elecciones de medio término en EEUU, el demócrata Andy Beshear apunta a un premio mayor

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, habla en la anual y mundialmente famosa "World Famous Fish Fry" del representante estadounidense Jim Clyburn -demócrata por Carolina del Sur-, en el Museo Infantil EdVenture en Columbia, Carolina del Sur (REUTERS/Sam Wolfe)

El gobernador Andy Beshear de Kentucky hizo una peregrinación en abril al congreso de la National Action Network del reverendo Al Sharpton en la ciudad de Nueva York. En una sofocante noche de mayo, estuvo en la “Fritada de Pescado Mundialmente Famosa” del representante James E. Clyburn en Carolina del Sur. Este mes, ha movilizado a los demócratas en Colorado, Nevada, Minnesota y Iowa.

“¡Yo soy la prueba viva de que los demócratas pueden ganar en cualquier lugar y deberíamos luchar en todas partes!”, gritó Beshear en un mitin en Des Moines en apoyo a Rob Sand, quien acababa de ganar la nominación del partido para gobernador de Iowa.

PUBLICIDAD

Beshear, quien parece estar en todas partes en el circuito de las elecciones de medio término de 2026, es demandado como representante en campañas demócratas en distritos clave, mientras se posiciona para una esperada candidatura presidencial en 2028. Los demócratas, que necesitan urgentemente ser competitivos en más estados si quieren recuperar el Congreso y eventualmente la Casa Blanca, ven esperanza en Beshear, un gobernador demócrata electo dos veces en un estado profundamente conservador que el presidente Trump ganó por 30 puntos en 2024. Pero algunos se preguntan si su éxito podría replicarse fuera de Kentucky, donde se benefició de la popularidad de su padre, gobernador dos veces entre 2007 y 2015.

Beshear, quien impulsa la moderación mientras los socialistas democráticos ganan fuerza en la ciudad de Nueva York y en otras contiendas recientes, ahora expone su caso ante electores clave, particularmente votantes negros.

PUBLICIDAD

“Soy nieto y bisnieto de ministros laicos bautistas del oeste de Kentucky”, dijo Beshear, diácono en la iglesia cristiana Beargrass en Louisville, al grupo de derechos civiles de Sharpton.

“Nunca podré sentir el dolor del racismo”, dijo poco después, pero “puedo escuchar y puedo intentar entender”.

El mensaje de Beshear es que, como demócrata pragmático del sur, proempresarial y a favor de los sindicatos, que conoce la Biblia, puede atraer a electores más allá de la base liberal del partido. En sus discursos resalta el crecimiento de empleos, la inversión económica y el acceso a la salud que se han dado bajo su liderazgo en Kentucky, uno de los estados más pobres del país. Afirma que Estados Unidos está listo para alguien que pueda sanar.

PUBLICIDAD

“No creo que, en última instancia, la gente quiera una versión demócrata de Trump”, dijo Beshear en una entrevista reciente en la Antigua Mansión del Gobernador, en la tranquila capital estatal de Frankfort, Kentucky. Era una clara referencia al gobernador Gavin Newsom de California, uno de los favoritos iniciales.

En un campo ya saturado de posibles candidatos demócratas, Beshear enfrentaría un reto formidable. No tiene el brillo ni el gusto por el combate de Newsom, ni el reconocimiento de nombre de la exvicepresidenta Kamala Harris, ni el poder adquisitivo del gobernador JB Pritzker de Illinois, ni el reciente entusiasmo en torno al senador Jon Ossoff de Georgia. El representante Ro Khanna, demócrata de California que representa Silicon Valley, iguala la agresiva agenda de viajes de Beshear, incluyendo su aparición en la fritada de Clyburn.

PUBLICIDAD

Beshear es el “Boy Scout” de este grupo: disciplinado, sincero, deseoso de agradar, un poco rígido. Nadie lo ha acusado jamás de ser emocionante. Sin embargo, proyecta más energía y pasión en la tribuna que incluso hace dos años, y sus modales y su suave acento de Lexington disimulan cierta intensidad. Cuando no puede dormir por la noche, dijo, se levanta y corre en la caminadora, luego se va a trabajar.“Eso es probablemente una vez a la semana”, dijo. “Me acuesto a las 22:00, me despierto a las 4:00.”

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, habla durante la Convención Nacional de la Red de Acción Nacional (NAN) en la ciudad de Nueva York, el pasado 11 de abril (REUTERS/Eduardo Munoz)

Creció en la zona de caballos de Lexington, Kentucky, donde su padre exigía buenas calificaciones y mucho trabajo, y su madre, una amazona, lo subió al caballo en la Granja Hourglass de la familia, de 14 hectáreas (35 acres), casi antes de que pudiera caminar. Su primer trabajo fue en una granja cercana limpiando establos, lo que incluía palear estiércol.

PUBLICIDAD

“La broma que puedo hacer, porque es real, es que te prepara para la política”, dijo Beshear. “Los caballos son grandes animales, pero nunca puedes estar demasiado cómodo. El único caballo que me pateó fue uno de los más tranquilos”.

Sus primeras evaluaciones este año han sido buenas. Sharpton incluso comparó a Beshear con el expresidente Bill Clinton, un gobernador demócrata de un estado del sur a quien pocos veían venir antes de las primarias de 1992.

PUBLICIDAD

“No puedes descartar a Beshear porque podría ser un tapado que llegue sin previo aviso”, dijo Sharpton en una entrevista.

Clyburn, el peso pesado demócrata de Carolina del Sur que durante años fue el miembro negro de mayor rango en la Cámara, también fue elogioso. “Creo que el pueblo estadounidense está esperando a alguien que enuncie una visión a la que puedan apegarse emocionalmente, y Beshear ha estado haciendo eso”, dijo en la cena anual Blue Palmetto del Partido Demócrata estatal, donde Beshear fue el orador principal.

PUBLICIDAD

En Kentucky, Beshear se mantiene popular a pesar de su apoyo al derecho al aborto y su veto en 2023 a un proyecto de ley que imponía severas restricciones a jóvenes transgénero. Una encuesta estatal de febrero mostró que el 52 por ciento de los votantes de Kentucky aprobaba la labor que realizaba como gobernador, incluyendo el 81 por ciento de los demócratas, el 50 por ciento de los independientes y el 30 por ciento de los republicanos.

El proyecto de ley sobre personas transgénero fue “la pieza más vil de legislación anti-L.G.B.T.Q.+ que el estado haya visto”, dijo Beshear en mayo, en un discurso en la convención anual del Partido Demócrata de New Hampshire, en Dover, N.H. “Creo que todos los niños son hijos de Dios. Y no quería que se metieran con esos chicos”.

PUBLICIDAD

El veto fue anulado por la poderosa legislatura estatal republicana, liderada por el presidente del Senado, Robert Stivers, quien ha tenido duras peleas con Beshear por presupuestos y poderes ejecutivos. Él es escéptico respecto al futuro de Beshear.

“En el infierno una bola de nieve tendría más posibilidades”, dijo Stivers a The Lexington Herald Leader al ser preguntado por la posible candidatura presidencial de Beshear en 2028.

Otros en el estado le dan a Beshear probabilidades algo mejores. “Muchos habitantes de Kentucky eran naturalmente escépticos porque lo recuerdan cuando era un candidato muy inexperto y como fiscal general”, dijo Al Cross, un veterano periodista político de Kentucky. “Le llevó un tiempo encontrar su espacio”. Pero cada vez que Cross ha visto recientemente a Beshear, dijo, “mejora un poco. Mantiene ese progreso incremental. La pregunta es, ¿cuál es su techo?”.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear (AP Foto/Timothy D. Easley)

Padre e hijo

Lo que sorprende de Beshear, de 48 años, es cuánto ha seguido su carrera el camino de su padre, Steven L. Beshear, de 81. Antes de ser gobernadores, ambos trabajaron en el bufete White & Case en Washington y en el bufete Stites & Harbison en Louisville, y ambos fueron fiscales generales de Kentucky. (Steve Beshear también fue vicegobernador).

El joven Beshear descartó cualquier sensación de competencia. “Amo al hombre, y si me comparas con él, lo tomo como un gran halago”, dijo. “Ahora, sí le hago saber que, cuando ves a los gobernadores que lograron mayor inversión privada, él es el segundo”. Beshear sonrió con eso, y luego se puso más serio.

“Oh, hace mucho que no me siento a la sombra de papá”, dijo.

El padre de Beshear restó importancia a cualquier motivo familiar detrás de la posible candidatura presidencial de su hijo. “¿Quieres decir que quiere superarme?”, dijo riendo.

Steve Beshear habló en un Starbucks cerca de la granja familiar, que según él ahora tiene 22 hectáreas (55 acres). La propiedad se ha referido en los medios locales como “una pequeña granja de caballos”, que el joven Beshear sostiene que es una descripción acertada, aunque solo en comparación con las legendarias granjas de purasangres de a veces miles de hectáreas alrededor de Lexington. Tenía un cuarto de milla, un “poni realmente malo” y compitió en algunos espectáculos ecuestres cuando era joven.

Pero no ha montado un caballo en 20 años. “Lo hacía para estar con mi familia”, dijo. “Simplemente no era mi pasión”.

En 2019 Beshear ganó su primera elección a gobernador con la ayuda de su apellido, y aun así derrotó al impopular republicano Matt Bevin por menos de medio punto porcentual. Consiguió una victoria sólida cuatro años después frente a Daniel Cameron, ex fiscal general de Kentucky.

El primer mandato de Beshear como gobernador estuvo marcado por un tornado en el oeste de Kentucky que mató a 80 personas, unas inundaciones en el este que se cobraron 45 vidas y el Covid-19, que mató a más de 18.000. Para muchos en el estado, el hijo del exgobernador resultó ser un líder fuerte en la crisis.

En los primeros meses de la pandemia de coronavirus, Beshear actualizaba a los habitantes de Kentucky a diario ante las cámaras, contando incluso historias de quienes habían muerto. A veces se le quebraba la voz y frecuentemente invocaba su fe. Aunque despertó enfado por el uso obligatorio de mascarillas y el cierre de escuelas, sus simpatizantes citan su empatía como una de las razones de su popularidad en el estado.

Muchos creen que Beshear podría ser una gran revelación en las próximas elecciones (REUTERS/Mike Segar)

‘En el momento lo creí’

Beshear habló en dos iglesias negras durante su visita a Carolina del Sur en mayo, incluyendo la Zion Benevolent Baptist Church cerca de Columbia. “Guío con mi fe”, dijo al pastor y a los feligreses.

En una entrevista posterior, criticó a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, quien ha pedido a los estadounidenses orar “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Oriente Medio “en el nombre de Jesucristo”. Invocar el nombre de Cristo en la guerra, dijo Beshear, “es manipulación”.

En marzo, Beshear fustigó al vicepresidente JD Vance, otro probable candidato presidencial en 2028, como “el político más arrogante que he visto jamás” y dijo que “Hillbilly Elegy”, las memorias de Vance sobre su difícil juventud en Kentucky y Ohio, “trafica con ese cansado estereotipo” de la región. El libro equivalía a “turismo de pobreza”, afirmó Beshear.

Por ahora, Beshear planea pasar más tiempo en el circuito político antes de una gira en septiembre para lo que será su libro de campaña, “Ve y haz lo mismo”, acerca de su fe y su tiempo como gobernador. Dijo que decidiría más adelante este año si se postulará a la presidencia.

Después de ser reelegido como gobernador, dijo: “Me bajé del escenario en 2023, respiré hondo, miré a mi esposa y le dije: ‘Nunca más tendremos que postularnos para nada’”.

Las cosas cambiaron en noviembre de 2024. La derrota electoral de la presidenta Harris dejó el campo demócrata totalmente abierto para 2028, y lo que Beshear ha llamado el “caos, incompetencia y crueldad” del segundo mandato de Trump le dio algo contra lo cual postularse.

“No dejaré un país roto a mis hijos ni a los hijos de los demás”, dijo recientemente en Nevada.

¿Y lo que dijo en 2023? “Lo creí realmente en ese momento”, afirmó.

© The New York Times 2026.