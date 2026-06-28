Los Países Bajos registran su primer caso de muerte asistida de un niño de entre 1 y 12 años

La muerte asistida por un médico para niños con enfermedades terminales de ese grupo de edad está permitida en el país desde 2024.

Un médico en los Países Bajos ayudó por primera vez a un niño de entre 1 y 12 años, con una enfermedad terminal, a morir, según ha comunicado una ministra neerlandesa a los parlamentarios.

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Sophie Hermans, ministra de Salud, Bienestar y Deporte, reveló este caso en una carta enviada esta semana a la Cámara de Representantes neerlandesa. La ayuda para morir en el caso de niños de este rango de edad es legal, bajo ciertas condiciones, desde 2024.

Escribió que a finales del año pasado se había informado del caso a un comité de expertos que revisa este tipo de situaciones, y que era la primera notificación que recibían sobre un niño de entre 1 y 12 años.

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La carta de Hermans se refería a "una interrupción de la vida" sin dar más detalles. El gobierno no ha dado a conocer ningún otro dato sobre el niño ni sobre su enfermedad, y declinó hacer más comentarios.

Según la carta, el comité, que se reúne cada dos meses, debatió el caso y escuchó al médico en cuestión durante sus primeras reuniones de 2026.

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Tal y como exige la ley, el comité revisó las acciones del médico para determinar si el procedimiento se ajustaba a la normativa. La fiscalía también revisará el caso y emitirá un dictamen independiente. Esas conclusiones aún no se han hecho públicas.

En 2020, el gobierno neerlandés anunció planes para permitir a los médicos poner fin a la vida de niños menores de 13 años con enfermedades terminales. Hugo de Jonge, el ministro de Salud de entonces, predijo que la norma --que entró en vigor en 2024-- facilitaría la muerte de unos cinco niños al año.

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Antes del cambio en la normativa, el país ya permitía a los médicos ayudar a morir a personas mayores de 12 años o menores de un año, siempre que sus padres hubieran dado su consentimiento.

Algunos médicos en los Países Bajos expresaron su preocupación antes de que se modificara la normativa, por temor a que se les pudiera considerar penalmente responsables de la muerte de niños de entre 1 y 12 años a los que prestaran cuidados paliativos.

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"Es muy importante que los niños con enfermedades incurables reciban la mejor atención posible y que se evite el sufrimiento innecesario", dijo De Jonge en 2020.

Para solicitar la muerte asistida en los Países Bajos, las personas deben padecer una enfermedad para la que no haya cura ni alivio. Quienes padecen trastornos psicológicos también pueden solicitarla.

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La muerte asistida está permitida en los Países Bajos, así como en muchos otros países de Europa y de otros continentes. Algunos países solo la permiten en caso de enfermedad terminal; los Países Bajos y unos pocos más amplían esta opción a las personas que sufren un dolor insoportable debido a enfermedades crónicas e incurables, incluidas las enfermedades mentales.

La muerte asistida es legal en Canadá desde 2016. Cuatro países en América Latina --Colombia, Cuba, Ecuador y Uruguay-- también la permiten. Además, es legal en la mayor parte de Australia y en Nueva Zelanda.

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En Colombia, la muerte asistida está permitida para niños de entre 6 y 12 años, siempre que el niño entienda el concepto de la muerte. Bélgica también permite que los niños mueran con la ayuda de un médico.

En Estados Unidos, cada vez más estados están aprobando leyes sobre la muerte asistida. En septiembre entrará en vigor una en Illinois, lo que lo convertiría en el decimotercer estado (además del Distrito de Columbia) con una ley de este tipo.

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Claire Moses es reportera del Times en Londres; se enfoca en la cobertura de noticias de última hora y de tendencia.