Cómo asegurarte de que te gusten las fotos de tu boda

Primer paso: elige al profesional indicado. Los expertos tienen algunas recomendaciones para ti.

Cuando Alexandra Weinstein recibió las fotos de su boda en Anguila en noviembre de 2023, le encantaron todas. Al principio.

Unas semanas más tarde, después de revisarlas con más atención, sintió que había algo que no encajaba con la edición que les habían hecho y no estaba contenta. Sentía que su maquillaje parecía apagado, sus dientes amarillos y el fondo del océano gris.

Meses después de un estira y afloja con su fotógrafa, recurrió a TikTok para relatar la experiencia en una serie de videos que acumularon millones de visitas. Dijo que pidió que se reeditaran algunas fotos, pero cuando no le gustaron las versiones actualizadas, pidió las imágenes sin editar. La fotógrafa compartió algunas, que la propia Weinstein editó para que se ajustaran mejor a lo que tenía en mente.

Al final, Weinstein pidió todas las imágenes en bruto, y la fotógrafa le ofreció un precio que ella y su marido consideraron poco razonable, después de haber pagado inicialmente casi 8000 dólares. Ella publicó una historia de Instagram donde decía algo así: "No deberías estar en la industria de las bodas si no tienes como objetivo complacer a un cliente", contó Weinstein en una entrevista telefónica.

"Y ya le había enviado un correo electrónico diciendo espero que no quieras que comparta una crítica negativa sobre esta situación", comentó Weinstein, de 30 años, quien vive en Tampa, Florida.

"Como novia primeriza, vas a ciegas", dijo. "No sabes qué preguntas hacer". Explicó que encontró a la fotógrafa en Instagram, hablaron y ella le envió un tablero de Pinterest con ideas de lo que quería.

Dijo que desde que publicó sus videos, ha recibido mensajes de otras mujeres que tuvieron experiencias similares con sus fotografías de boda. La supuesta fotógrafa de Weinstein no respondió a las solicitudes de comentarios.

Como es tradición en las redes sociales, fotógrafos de boda, futuras novias y curiosos digitales opinaron sobre lo que ahora se conoce como la historia de la "novia sepia", llamada así por cómo algunos usuarios describen las imágenes de tonos dorados que aparecen en los videos. Algunos se mostraron de acuerdo con la fotógrafa y dijeron que los resultados parecían coincidir con el estilo que ofrecía desde un inicio. Algunos no estaban de acuerdo con la decisión de Weinstein de compartir su experiencia en Internet.

Otros simpatizaron con ella, argumentando que para una boda, un fotógrafo debe hacer lo que sea necesario para hacer feliz al cliente. La conversación se extendió de TikTok a Reddit, Threads y otras plataformas (y, por el camino, incluso provocó un debate sobre la pronunciación de "sepia").

Las discusiones dejaron a algunas personas preguntándose: ¿Cómo puedes asegurarte de que te gusten las fotos de tu boda?

Entrevistamos a varios fotógrafos que nos dieron consejos sobre qué hacer si tienes dudas sobre tus fotos y cómo contratar al fotógrafo adecuado para tu gusto y estilo.

"El secreto de una buena fotografía de boda es el mismo que el de un buen matrimonio: comunicar, y sobrecomunicar, y luego comunicarse de nuevo, solo para estar seguro", dijo Kayla Lang, una fotógrafa y camarógrafa en West Lafayette, Indiana, quien dirige The Lang Co. con su marido, Mike Lang.

En una entrevista telefónica, Lang dijo que hay variables que un fotógrafo no puede controlar, como las condiciones meteorológicas, pero a menudo, una preocupación de edición --como si los padrinos de boda llevaban azul marino, pero sus trajes se ven negro en las fotos-- puede ser abordada si el cliente lo plantea tan pronto como sea posible.

Lang y otros fotógrafos recomiendan a los clientes que vean el trabajo de un fotógrafo con distintas condiciones de luz, en distintos lugares y con distintas condiciones meteorológicas antes de hacer la reserva. Miren ejemplos de su trabajo con personas de distintos tonos de piel y tipos de cuerpo. Vayan más allá de las muestras que aparecen en sus páginas de Instagram y, si es posible, consulten varias galerías de bodas completas. (Lang, quien ha publicado consejos para parejas en TikTok, dijo que sus ediciones fotográficas intentan coincidir con la energía del día, más que con un estilo concreto).

Considera la posibilidad de hacer una sesión de fotos de compromiso como prueba. Lee atentamente las reseñas, las ofertas y los contratos. Utiliza referencias de amigos y familiares. Sobre todo, dicen muchos fotógrafos, mantén una conversación abierta, a ser posible cara a cara, al principio del proceso.

Kesha Lambert, fotógrafa afincada en New Rochelle, Nueva York, dijo que en esta primera conversación hay que hacerse una idea del fotógrafo como persona. Piensa si quieres que esa persona se introduzca en los espacios íntimos y la dinámica familiar del día de tu boda.

En cuanto a la edición, Lambert considera útil que las parejas tengan referencias visuales, como un tablero de Pinterest, que puedan comentar juntos. Utiliza ejemplos visuales porque dice que muchas personas no tienen el lenguaje para describir el aspecto exacto y el estilo de edición que prefieren. Y si lo tienen, ese lenguaje puede ser muy subjetivo.

"Alguien puede decir: 'Me gusta un retoque natural, no quiero parecer demasiado editada', pero natural significa dos cosas completamente distintas", explicó Lambert. "Natural puede significar una cosa para mí y otra distinta para ellos".

Lambert añadió que si estás decepcionada con tus fotos, habla con el fotógrafo y "aborda la conversación de forma no conflictiva". Describe cómo te sientes y pregunta si hay alguna opción disponible. Dijo que cree que la mayoría de los fotógrafos agradecerían saber si un cliente está descontento con su trabajo, para tener la oportunidad de corregir el rumbo dentro de lo razonable.

También es bueno saber que los fotógrafos tienen distintos enfoques de las bodas. Hay quien tiende al estilo "documental", captando los momentos tal y como suceden, y quien se dedica a hacer posar a las parejas y sus seres queridos.

"Una forma de verlo es que algunos fotógrafos son directores y otros coleccionistas", dijo John Dolan, autor de "The Perfect Imperfect: the Wedding Photographs of John Dolan", cuya próxima edición recoge su trabajo en las bodas de Gwyneth Paltrow, AnnaSophia Robb y Naomi Biden.

Dolan señaló que el fotógrafo desempeña un papel único en una boda. A menudo, en la primera hora de trabajo, te verán llorar, estresado o vistiéndote. Los fotógrafos tienen la tarea no solo de conservar los recuerdos, sino de realizar una especie de alquimia emocional.

"Creo que es una actuación en directo, una operación delicada", dijo Dolan. "En cierto modo me veo como un especialista del corazón, que entra y realiza estas operaciones realmente especiales y hace que algo salga realmente hermoso".

Para él, sentarse juntos es un primer paso vital con los clientes, pero señaló que las parejas no deben sentir que tienen que tener todas las respuestas o hacer una cantidad exhaustiva de deberes antes de llegar a un fotógrafo.

"La mayoría de las personas que se casan lo hacen por primera vez y, en cuanto te comprometes, recibes una lista de miles de preguntas", explicó Dolan, cuyo estudio tiene su sede en Manhattan. Desde las flores a la comida, pasando por la música y las listas de invitados, puede resultar abrumador. "Pedir a la gente que sea experta es pedir mucho".

Para Dolan, la magia de la fotografía de bodas se reduce a la confianza. Si se fomenta la confianza, los fotógrafos pueden sentirse libres para utilizar su arte de forma que sorprenda y deleite, y con suerte enriquezca la forma en que recuerdas el día de tu boda.

En pocas palabras: "Encuentra un fotógrafo en el que confíes, y luego confía en él".

