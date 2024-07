El diario de un adolescente judío relata el dolor y la resiliencia en un gueto nazi

Yitskhok Rudashevski en la década de 1930, antes de la toma nazi de Vilnius, Lituania (Israel/Archivo fotográfico, vía Instituto YIVO para la Investigación Judía)

No ha tenido el impacto del diario clásico de Ana Frank, pero el diario de otro adolescente de la Segunda Guerra Mundial ha proporcionado durante mucho tiempo una imagen vívida de las miserias de la vida en un gueto judío y las sorprendentes formas en que soportaron sus condenados habitantes.

Ahora, a partir del 17 de julio, el Instituto YIVO para la Investigación Judía en Manhattan centrará su atención en el diario del adolescente Yitskhok Rudashevski, convirtiéndolo en la segunda entrega de lo que el instituto llama su “museo en línea” de la historia judía.

En junio de 1941, a la edad de 13 años, Yitskhok comenzó a hacer una crónica de la vida cotidiana en Vilnius, Lituania (Vilna en yiddish). Registró la toma de la ciudad por parte del ejército alemán de manos de sus ocupantes soviéticos, describió el confinamiento de los 55.000 judíos de Vilnius en dos guetos y documentó los primeros informes de masacres sistemáticas en el suburbio boscoso de Ponar, donde finalmente murieron 70.000 judíos, 8.000 prisioneros de guerra soviéticos y 2.000 intelectuales polacos fueron asesinados a tiros o ametrallados por los escuadrones de exterminio nazis “einsatzgruppen” y voluntarios lituanos.

Yitskhok fue asesinado en Ponary en octubre de 1943. Su primo localizó el diario, escrito en yiddish, en un escondite en un ático y se lo entregó al poeta Abraham Sutzkever, quien había rescatado decenas de preciosos libros, manuscritos y cartas de la biblioteca original de YIVO en Vilna. El diario ha sido exhibido anteriormente, principalmente en una traducción hebrea en Yad Vashem en Israel, pero no en un texto completo en inglés ni con una nueva traducción de Solon Beinfeld.

El diario de Yitskhok ofrece una perspectiva más amplia sobre la vida bajo la persecución nazi que el diario de Ana Frank (Instituto YIVO para la Investigación Judía)

Alexandra Zapruder, cocuradora de la exposición en línea, dijo que el diario se destacaba entre los 85 diarios del Holocausto escritos por adolescentes judíos por su elocuencia juvenil. ”Tenía un talento literario extraordinario”, dijo. “Después de haber leído docenas de diarios de adolescentes, muy pocos alcanzan este nivel de habilidad literaria, dominio del lenguaje y espíritu de observación”.

El diario difiere del de Ana Frank, dijo Zapruder, porque detalla la narrativa amplia de los judíos de una ciudad, mientras que el aislamiento de Ana con miembros de su familia y otras personas en un “anexo secreto” la llevó a narrar esa experiencia claustrofóbica.

La exposición, “El relato de un adolescente sobre la vida y la muerte en el gueto de Vilna”, utilizará una variedad de materiales para explorar el diario y sus implicaciones, incluyendo animación, novelas gráficas, dramatizaciones en video y otras características interactivas, dijo el instituto.

El diario de Yitskhok comienza con una descripción exuberante de una reunión de su grupo juvenil comunista, los Pioneros. Pero su bonhomía se ve repentinamente destrozada por el aullido de las sirenas y el ruido sordo de las bombas. En cuestión de semanas, se ordena a los judíos abandonar sus hogares hacia dos guetos.

“Es una imagen de la Edad Media”, escribe Yitskhok. “Una gran masa negra de gente se mueve, enganchada a sus grandes bultos. Entendemos que pronto será nuestro turno. Miro la habitación desordenada, los bultos, la gente abrumada y desesperada”.

Docenas de judíos se alineaban para ser ejecutados en el bosque de Ponar, en la Lituania ocupada por los alemanes, en 1941. Yitskhok sería asesinado en este bosque en 1943 (Instituto YIVO para la Investigación Judía)

La familia de Yitskhok estaba hacinada en un apartamento que tenían que compartir con otras familias.”Además de nosotros cuatro, hay 11 personas en la sala”, escribió. “La habitación está sucia y embarrada. Es estrecho. La primera noche del gueto. Tres de nosotros nos acostamos en dos puertas. No duermo. Mis oídos se llenan del lamento de este día. Escucho la respiración intranquila de las personas con las que tan repentinamente me he encontrado, personas que de repente han sido desarraigadas de sus hogares, como yo”.

A pesar de la desnutrición y las malas condiciones sanitarias que sufrieron los habitantes en los meses siguientes, establecieron escuelas y clubes juveniles, publicaron un periódico, organizaron una exposición sobre un poeta popular y celebraron el libro número 100.000 prestado de la biblioteca del gueto.

“A las nueve nos reunimos en la cocina”, escribió sobre un evento social en el que se repartió un kugel (pastel) de papa. “Miro a mi alrededor a los presentes. Todos ellos nuestros más cercanos y queridos profesores, amigos y camaradas. Se siente tan íntimo, tan cálido, tan placentero. Esta tarde hemos demostrado quiénes somos y qué podemos hacer”.

“Hasta altas horas de la noche cantamos junto con los adultos canciones que hablan de juventud y esperanza”, escribió. “Estábamos tan felices, tan felices”.

“Hemos demostrado que no será una juventud destrozada la que saldrá del gueto”.

En abril, su destino quedó claro. Llegaron noticias de que 85 vagones de ferrocarril llenos con 5.000 judíos fueron llevados a Ponary, donde fueron asesinados a tiros en fosos destinados al almacenamiento de combustible. “El gueto quedó profundamente sacudido, como si hubiera sido golpeado por un trueno”, escribió Yitskhok. “El ambiente de masacre se ha apoderado de la población”.

“Las garras del halcón han vuelto a aparecer ante nosotros”, escribió. “La gente está encerrada en una jaula y al otro lado acecha el enemigo, que se prepara para aniquilarnos de forma refinada y según un plan, como lo ha demostrado la masacre de hoy”.

© The New York Times 2024