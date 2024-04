El Tribunal Europeo critica a Suiza en materia de clima en una sentencia histórica

Global WarmingSuits and Litigation (Civil)Human Rights and Human Rights ViolationsEuropean Court of Human RightsPortugalSwitzerlandFrance

Los expertos afirmaron que era la primera vez que una corte internacional determina que los gobiernos están obligados a cumplir sus objetivos climáticos en virtud de la legislación sobre derechos humanos.

El máximo tribunal europeo de derechos humanos declaró el martes que el gobierno suizo había violado los derechos humanos de sus ciudadanos al no hacer lo suficiente para frenar el cambio climático, una sentencia histórica que, según los expertos, podría brindar esperanza a los activistas que buscan utilizar la legislación de derechos humanos para exigir responsabilidades a los gobiernos.

En el caso, presentado por un grupo llamado KlimaSeniorinnen, o Mujeres Mayores por la Protección del Clima, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia, declaró que Suiza no había cumplido su objetivo de reducir las emisiones de carbono y debía actuar para subsanar esa deficiencia.

Las mujeres, de 64 años y más, afirmaron que su salud corrió peligro durante las olas de calor relacionadas con el calentamiento global. Alegaron que el gobierno suizo, al no hacer lo suficiente para mitigar el calentamiento global, había violado sus derechos.

Se trata de la más reciente decisión de una oleada más amplia de demandas relacionadas con el clima que pretenden presionar a los gobiernos para que actúen contra el calentamiento global; los tribunales nacionales de distintos países han tratado casos similares. Sin embargo, según los expertos, se trata del primer caso en que un tribunal internacional determina que los gobiernos tienen la obligación legal de cumplir sus objetivos climáticos en virtud de la legislación sobre derechos humanos.

"Es la primera vez que un tribunal internacional afirma claramente que una crisis climática es una crisis de derechos humanos", dijo Joie Chowdhury, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional, un grupo internacional que expresó su apoyo al caso de KlimaSeniorinnen.

Si bien la decisión es jurídicamente vinculante, los expertos afirman que los Estados son en última instancia los responsables de su cumplimiento.

Annalisa Savaresi, catedrática de derecho medioambiental de la Universidad de Finlandia Oriental, dijo que esperaba que el país acatara la sentencia del tribunal. "Simplemente porque Suiza es Suiza: es un Estado de derecho, no un Estado rebelde", dijo. "Les interesa que se vea que hacen lo correcto".

En vista de que muchos otros países no cumplen sus objetivos climáticos, la sentencia podría animar a más ciudadanos a presentar demandas, según los expertos.

"Anticipo que veremos una racha de demandas en otros países europeos, porque la mayoría de ellos han hecho lo mismo", afirmó Michael Gerrard, director del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, en Nueva York. "No han cumplido sus objetivos climáticos y no han fijado objetivos climáticos que sean adecuados".

Los abogados enfocados en clima también esperan que la sentencia sirva de base para otros próximos dictámenes de tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia.

Según Gerrard, es poco probable que la sentencia europea afecte a los fallos judiciales en Estados Unidos, donde los estados, ciudades y condados demandan a las empresas de combustibles fósiles por los daños causados por el cambio climático y los jóvenes presentan demandas por lo que consideran un fracaso de los gobiernos estatales y federales a la hora de protegerlos de los efectos del calentamiento global.

Pero, dijo Gerrard, "la idea de que el cambio climático menoscaba los derechos fundamentales resonó en todos los casos".

El fallo del tribunal del martes se refería a tres casos en los que ciudadanos alegaban que sus gobiernos, al no hacer lo suficiente para mitigar el cambio climático, estaban violando el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Rechazó dos de los casos, presentados por el exalcalde de una ciudad costera de Francia y un grupo de jóvenes de Portugal, argumentando que eran inadmisibles.

Con las olas de calor que han azotado Suiza en los últimos veranos, las demandantes, que han trabajado en la demanda durante casi una década con Greenpeace y un equipo de abogados, señalaron que los estudios demuestran que las mujeres mayores son especialmente vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor.

Cuatro de ellas declararon padecer enfermedades cardiacas y respiratorias que las exponen a un riesgo de muerte en días muy calurosos. Muchas otras integrantes del grupo, que viven en toda Suiza, afirmaron que sufrían fatiga, mareos y otros síntomas a causa del calor extremo.

En virtud de sus compromisos climáticos, Suiza se había comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para 2020 en comparación con los niveles de 1990. Pero, según la sentencia, entre 2013 y 2020, Suiza solo había reducido sus emisiones en torno al 11 por ciento. Además, el país no había utilizado herramientas que pudieran cuantificar sus esfuerzos para limitar las emisiones, como un presupuesto de carbono.

Al no actuar "a tiempo y de forma adecuada y coherente", según la sentencia, el gobierno suizo no había protegido los derechos de sus ciudadanos.

El tribunal ordenó a Suiza adoptar medidas para subsanar esas deficiencias y pagar a las KlimaSeniorinnen 80.000 euros, unos 87.000 dólares, para cubrir sus costos y gastos.

El gobierno suizo había alegado que la legislación sobre derechos humanos no se aplica al cambio climático, y que abordarlo debería ser un proceso político. Pero la oficina federal de justicia de Suiza, que representa al país ante el tribunal europeo, declaró el martes en un comunicado que las autoridades suizas analizarían la sentencia y examinarían las medidas que debe tomar el país.

El tribunal dictaminó que, dada la complejidad de las cuestiones implicadas, el gobierno suizo era el más indicado para decidir cómo proceder. Un comité de representantes gubernamentales de los Estados miembro del tribunal supervisará que Suiza adopte medidas para dar cumplimiento a la sentencia.

Rosmarie Wydler-Wälti, una de las presidentas de KlimaSeniorinnen, calificó la decisión de "victoria para todas las generaciones" en un comunicado emitido el martes.

Un segundo caso examinado por el tribunal versaba en una denuncia relativa a Grande-Synthe, localidad francesa de la costa del canal de la Mancha que se enfrenta a un mayor riesgo de inundaciones debido al cambio climático. Damien Carême, quien fue alcalde de la ciudad entre 2001 y 2019, argumentaba en la demanda que Francia había puesto en peligro Grande-Synthe al no tomar medidas suficientes para prevenir el calentamiento global.

Sin embargo, el tribunal dictaminó que su caso era inadmisible porque Carême, quien ahora es miembro del Parlamento Europeo, ya no vive en Francia y, por lo tanto, ya no tiene un vínculo jurídicamente relevante con la ciudad.

El tribunal también declaró inadmisible una demanda presentada por seis jóvenes portugueses contra 33 países firmantes del Acuerdo de París sobre cambio climático, entre ellos Portugal, por incumplir sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los demandantes alegaban que los efectos actuales y futuros del cambio climático --incluidas las olas de calor, los incendios forestales y el humo de esas llamas-- afectaban a sus vidas, su bienestar y su salud mental.

El tribunal falló que los demandantes no habían agotado todas las opciones legales en Portugal y que presentar una demanda contra los otros 32 países supondría una "ampliación ilimitada" de la jurisdicción de los Estados.

David Gelles colaboró con reportería desde Nueva York.

Isabella Kwai es reportera de noticias en vivo en la oficina de Londres. Se incorporó al Times en 2017 como parte de la corresponsalía de Australia. Más de Isabella Kwai

Emma Bubola es periodista del Times y trabaja en Londres, desde donde cubre noticias en toda Europa y alrededor del mundo. Más de Emma Bubola

