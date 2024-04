México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención de Jorge Glas en su embajada

International RelationsEcuadorMexicoGlas, Jorge (1969- )FugitivesAsylum, Right ofLopez Obrador, Andres ManuelDiplomatic Service, Embassies and ConsulatesQuito (Ecuador)

El exvicepresidente ecuatoriano, refugiado en la embajada de México en Quito, fue detenido la noche del viernes. El presidente de México calificó el hecho como una violación del derecho internacional.

La policía ecuatoriana detuvo el viernes por la noche a un político que se había refugiado en la embajada de México en Quito, tras lo que México calificó como una entrada forzada que violaba la soberanía del país. El incidente llevó a México a suspender sus relaciones diplomáticas con Ecuador y exacerbó las ya de por sí elevadas tensiones entre ambos países.

El político, Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, había sido condenado a prisión por corrupción, informó la presidencia de Ecuador en un comunicado, en el que se añadía que existía una orden de detención contra él. Glas, quien había estado viviendo en la embajada en la capital de Ecuador desde diciembre, recibió asilo político de México el viernes más temprano.

La oficina del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, añadió que la detención se había llevado a cabo porque México había abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática, y que el asilo de Glas era "contrario al marco jurídico convencional".

Aunque fue difícil confirmar de inmediato cómo se produjo exactamente la detención, las imágenes compartidas por los medios de comunicación ecuatorianos mostraban lo que parecían ser las secuelas: agentes de policía reteniendo a los curiosos mientras dos coches negros, con las sirenas a todo volumen, salían de la embajada. Los periodistas locales identificaron a un hombre como Roberto Canseco, el funcionario mexicano encargado de la embajada, al que se puede oír gritando "¡No!" antes de que se vea a los agentes empujarlo al suelo.

Canseco dijo a los periodistas que estaba a punto de salir de la embajada cuando, de repente, se enfrentó "con policías, con ladrones, que entraron en la noche en la embajada". Dijo que intentó físicamente impedirles la entrada. "Me han golpeado, me he golpeado contra el suelo", dijo. "Como delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador".

La detención se produce tras meses de disputa entre las dos naciones, en parte por Glas, a quien las autoridades ecuatorianas consideraban un fugitivo. Las tensiones entre ambas partes se intensificaron la semana pasada después de que el presidente de México cuestionara la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. El gobierno ecuatoriano ordenó entonces la salida de la embajadora mexicana, a quien declaró "persona non grata". México condenó esa declaración el viernes y también concedió asilo al Glas.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador en un comunicado, afirmando que el personal diplomático mexicano había sufrido lesiones en el episodio de la embajada. Ordenó a los diplomáticos mexicanos que abandonaran Ecuador y dijo que México presentaría un recurso ante la Corte Internacional de Justicia.

Poco después de la detención, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado en el que calificaba el episodio de "violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México" y afirmaba que la policía ecuatoriana había hecho uso de la fuerza para entrar en la embajada.

Los ataques a embajadas tienen un peso especial porque suelen considerarse un santuario para los ciudadanos de sus naciones. Normalmente, la policía del país anfitrión no puede entrar en ellas sin el permiso del personal diplomático. El Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano declaró en marzo que había solicitado permiso a México para entrar en la embajada y detener a Glas.

Glas, quien fue vicepresidente del presidente Rafael Correa entre 2013 y 2017, había sido favorito para ser su sucesor. Pero en 2017, fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht, un gigante internacional de la construcción. La empresa ha admitido haber pagado más de 800 millones de dólares en sobornos en más de una decena de países, implicando a gobiernos de toda América Latina que se han enfrentado a acusaciones de corrupción.

En 2020, Glas recibió una condena adicional de ocho años, junto con Correa, en otro caso de soborno. En noviembre de 2022, fue puesto en libertad anticipada.

Un tercer cargo, de malversación de fondos, fue lo que llevó a las autoridades de Ecuador a obtener la orden de detención que provocó la confrontación del viernes en la embajada de México.

El distanciamiento entre Ecuador y México se amplió hace unos días, cuando López Obrador hizo comentarios públicos sobre el asesinato en 2023 de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano, y criticó al actual presidente de Ecuador, Noboa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador calificó el jueves de "desafortunadas" las declaraciones de López Obrador y anunció medidas contra la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke.

En respuesta, México ordenó a su embajadora que regresara a casa y nombró a Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, para dirigir la embajada. También condenó el aumento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas fuera de la embajada.

Noboa, un outsider político de centroderecha, asumió el cargo en noviembre tras ganar unas elecciones en las que la corrupción y la violencia relacionada con el narcotráfico habían sido los principales problemas. Noboa prometió acabar con las bandas de narcotraficantes y devolver a la nación su próspero pasado.

En los últimos años, Ecuador se ha visto sacudido por una creciente violencia impulsada por poderosas bandas de narcotraficantes. Los atentados con coche bomba y los asesinatos de policías se han convertido en habituales, y el asesinato de Villavicencio, un candidato presidencial que había denunciado los problemas de la corrupción y el crimen organizado, provocó una mayor agitación en el país.

Noboa declaró este año el estado de conflicto interno, lo que le otorga un poder especial para luchar contra el crimen organizado, y ha desplegado tropas contra las bandas. Pero algunos activistas de derechos humanos también han alertado sobre las repercusiones de esa decisión en las libertades civiles.

