Los secretos del cuidado labial: cómo mantener una hidratación duradera, según los expertos

Expertos revelan cómo el bálsamo labial puede empeorar la sequedad de tus labios en algunos casos (Joyce Lee/The New York Times)

Mis labios siempre están secos y me aplico bálsamo constantemente. ¿Podría esto estar exacerbando el problema?

Cada invierno es lo mismo: el viento azota, tus labios se agrietan, entonces recurres al bálsamo labial y te preguntas, ¿realmente me está ayudando? La piel de los labios es delgada, por lo que necesita un poco de protección adicional, dijo Heather Rogers, dermatóloga en Seattle. Y el bálsamo labial es uno de los productos más prácticos para añadir ese escudo extra.

Pero algunos bálsamos pueden empeorar la irritación y la sequedad, provocando la necesidad de aplicar más, dijo Rogers. Por eso es importante saber qué buscar y qué evitar al utilizar ciertos productos en tus labios.

Por qué se secan los labios

Además de ser delgada, la piel de tus labios carece de ciertas características que retienen la humedad que otras áreas de la piel tienen, como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y una capa gruesa de células muertas de la piel, dijo Rogers. Eso es lo que hace que los labios sean “tan suaves y sensibles”, agregó.

Conoce los factores que contribuyen a la sequedad y agrietamiento de tus labios (Getty)

Cuando nuestros labios están expuestos a factores estresantes del medio ambiente como la luz ultravioleta, los contaminantes del aire, temperaturas frías o calientes y ciertos alimentos y bebidas, pueden secarse e irritarse, dijo Sam Awan, dermatólogo en McKinney, Texas. Lamerse los labios, algo que es probable que hagas cuando están secos, puede empeorar el problema porque las enzimas digestivas en la saliva pueden causar irritación. Es por eso que los labios agrietados son tan comunes, dijo Awan.

Qué buscar y evitar en un bálsamo labial

Los bálsamos labiales más efectivos contienen ingredientes que atraen la humedad (conocidos como humectantes), añaden humedad y aceite (emolientes) y forman una barrera protectora para sellar la humedad (oclusivos), dijo Awan.

Busca productos que contengan vaselina (comúnmente listada como petrolato o petrolato blanco en las etiquetas), aceite de ricino y glicerina, dijo Rogers. La Academia Americana de Dermatología también recomienda bálsamos labiales que contengan ceramidas, aceite de semilla de cáñamo, dimeticona, aceite mineral y manteca de karité. Los aceites de coco, aguacate y oliva extra virgen también ayudan a nutrir los labios agrietados, dijo Danny del Campo, dermatólogo en Chicago.

Hay que evitar ciertos ingredientes en el bálsamo labial para que no se irriten los labios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utiliza un producto labial con un SPF 30 o mayor si planeas estar al aire libre, incluso en invierno, dijo Del Campo. Esto no solo te protege contra el daño UV que puede causar sequedad, sino también contra el daño que provoca quemaduras solares y, potencialmente, cáncer de piel.

Awan dijo que la gente a menudo disfruta de la sensación refrescante y de hormigueo de ingredientes como el aceite de menta, el alcanfor y el mentol, pero estos pueden causar irritación, por lo que deberías evitarlos. La academia también sugiere evitar artículos con fragancias, saborizantes (como menta, cítricos y canela), ácido salicílico, eucalipto y lanolina (una grasa derivada de la lana de oveja que la Sociedad Americana de Dermatitis de Contacto nombró alérgeno del año 2023).

Rogers dijo que muchos productos labiales populares contienen estas sustancias irritantes para los labios. Aunque pueden aliviar temporalmente tus labios, en última instancia pueden causar tanta irritación y sequedad que crean la necesidad de aplicar el bálsamo labial con frecuencia. Esto es por lo que podría parecer que tu bálsamo labial está empeorando tus labios agrietados o que eres adicto a él, dijo Awan.

Dermatólogos comparten consejos para cuidar adecuadamente tus labios y prevenir problemas (Imagen ilustrativa Infobae)

Otras maneras de prevenir los labios agrietados

Además de usar bálsamo labial, mantenerse hidratado puede prevenir los labios agrietados, dijo Del Campo. Bebe mucha agua (tus necesidades pueden variar dependiendo de tu edad, hábitos de ejercicio y el clima en el que vives) y usa un humidificador cuando duermas durante el invierno, dijo Awan.

Aplicar una capa gruesa de bálsamo labial con ingredientes hidratantes como petrolato o manteca de karité antes de acostarse también nutrirá tus labios y prevendrá que se agrieten, dijo Rogers. Si tus labios se empiezan a pelar, no jales las capas de piel ni uses un exfoliante labial abrasivo, que puede quitar piel sana y empeorar los labios agrietados, dijo. Aunque puede ser un hábito difícil de detener, dijo Del Campo, trata de no lamer tus labios.

Qué hacer cuando nada está funcionando

Si tus labios siguen excesivamente agrietados después de intentar con bálsamo labial con ingredientes no irritantes durante unas semanas, puede ser útil ver a un dermatólogo, especialmente si hay costras en las esquinas de tu boca o si tus labios duelen o pican, dijo Del Campo.

Estos podrían ser signos de una reacción alérgica o una infección por hongos o bacterias en tus labios, dijo. En estos casos, los dermatólogos pueden recetar medicamentos.

En ciertos casos un profesional puede recetar un producto específico para la salud labial (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada vez que tengas labios realmente inflamados, dolor, agrietamiento excesivo o simplemente una sequedad excesiva que no puedes mejorar con tus productos de venta libre, es una buena idea sacar una consulta con tu médico”, dijo Awan.