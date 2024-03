Trump se basa en fantasías distópicas

El candidato presidencial republicano y ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jay Paul/File Photo

El presidente Biden fue recientemente a Nueva York para aparecer en “Late Night With Seth Myers”. En el programa era el mismo tipo que hemos visto los que hemos hablado con él: no es un polluelo, evidentemente, pero sí es lúcido, bien informado y medianamente divertido. El contraste no podría ser mayor con Donald Trump, cuyos desvaríos se han vuelto cada vez más incoherentes; Después de confundir a Nikki Haley y Nancy Pelosi hace unas semanas, ahora parece confundir nuevamente a Biden con Barack Obama.

Pero no se preocupen: Trump recientemente aseguró a la audiencia: “No hay ningún problema cognitivo. Si lo hubiera, lo sabría”.

Oh.

Los republicanos no van a reconocer ni la lucidez de Biden ni la cada vez más notable falta de ella de Trump. Pero la reacción a la aparición de “Late Night” que encontré más reveladora no fue sobre la edad presidencial; se trataba de lo que pasó después. Biden y Myers fueron a tomar un helado después del espectáculo, y el senador Tommy Tuberville de Alabama hizo una publicación en las redes sociales esperando que Biden disfrutara de su helado “mientras el resto de la ciudad tiene miedo al crimen y a los inmigrantes”.

Los periodistas y lectores se apresuraron a señalar que, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2021 Alabama tuvo una tasa de homicidios más de tres veces mayor que la del estado de Nueva York y, como señala Justin Fox de Bloomberg, Nueva La ciudad de York se encuentra entre las grandes ciudades más seguras de Estados Unidos. Tuberville se ha hecho conocido por enfadarse sobre estos temas, pero su comentario ilustró dos aspectos más amplios de nuestra política.

En primer lugar, existe un sorprendente doble rasero en la forma en que se permite a los políticos hablar sobre diferentes regiones de Estados Unidos. Los votantes de los estados rurales a menudo se quejan de que no reciben suficiente respeto, pero ¿se imaginan la reacción si, digamos, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, describiera Alabama, que en 2021 tuvo una tasa extraordinariamente alta de armas de fuego? mortalidad, ¿como un lugar donde todos corren disparándose unos a otros y a sí mismos?

En segundo lugar, y lo que es más importante, siempre me sorprende hasta qué punto la política de derecha actual está impulsada por una imagen sombría y distópica de Estados Unidos, especialmente de las ciudades estadounidenses, que simplemente no se basa en la realidad.

El presidente estadounidense Joe Biden se ríe durante una pausa en una entrevista televisiva grabada en 'Late Night with Seth Meyers' de NBC en la ciudad de Nueva York, EE.UU., el 26 de febrero de 2024. REUTERS/Leah Milis

Mucho de esto parece reflejar percepciones que se congelaron hace mucho tiempo y no se han actualizado para reflejar las formas en que la América urbana ha cambiado para mejor. Nueva York era realmente un lugar peligroso hace unas décadas: hubo 2.262 asesinatos en 1990. Sin embargo, el año pasado, cuando el aumento de la criminalidad de la era de la pandemia disminuyó rápidamente, solo hubo 391 (todavía demasiados) y los primeros indicios son que los violentos la delincuencia sigue cayendo.

A nivel nacional, los delitos violentos, al menos según el FBI, se están acercando a su nivel más bajo en 50 años.

Esas son estadísticas oficiales, pero ¿qué pasa con la experiencia personal? Recuerdo Nueva York en los viejos tiempos, y ya no es nada de eso. Las encuestas sobre la delincuencia son notables, especialmente cuando se desglosan por afiliación partidista: según Gallup, el 78 por ciento de los republicanos dice que la delincuencia es un problema extremadamente o muy grave para la nación, pero sólo el 16 por ciento dice que es un problema grave en el lugar donde viven. Eso no se debe a que los republicanos vivan en lugares más seguros: sólo el 15 por ciento de los demócratas dice que la delincuencia local es un problema grave.

El crimen no es el único tema en el que los republicanos parecen vivir en el pasado. En otro discurso reciente, Trump declaró: “Somos como una nación del tercer mundo. Mire nuestros aeropuertos. … Quiero decir, ¿qué tan malos son los aeropuertos?” Quizás estuviera pensando en La Guardia en los años 1970. Hace poco aterricé en la nueva Terminal A de Newark y fue un sorprendente recordatorio de cuán aburguesados se han vuelto los principales aeropuertos de Estados Unidos.

Trump también ha estado hablando últimamente de que el “crimen migratorio” está “por las nubes”, destacando a Nueva York (naturalmente). Pero como ya he señalado, los homicidios en Nueva York (donde el 36 por ciento de la población nació en el extranjero) han estado disminuyendo rápidamente.

Y si bien, por supuesto, ha habido crímenes violentos cometidos por inmigrantes, incluidos aquellos que están aquí ilegalmente, un análisis de NBC News encontró que “a pesar de varios episodios horripilantes de alto perfil, no hay evidencia de una ola de crímenes impulsada por los inmigrantes en los Estados Unidos”. Estados Unidos”.

Nada de esto dice que debamos tener una frontera abierta. De hecho, este año los demócratas y republicanos del Senado acordaron un proyecto de ley que habría reforzado considerablemente la seguridad fronteriza; Luego, los republicanos se echaron atrás a instancias de Trump, claramente porque Trump quiere mantener el factor miedo.

Ahora bien, no digo que todo esté bien. Los estadounidenses se vieron gravemente sacudidos por un aumento de la delincuencia en 2020-21 y un aumento de la inflación en 2021-22, los cuales probablemente fueron, en su mayor parte, réplicas de la pandemia de Covid-19. Ahora ambos aumentos parecen estar disminuyendo rápidamente, pero el malestar persiste y aún quedan muchos problemas sociales y económicos que abordar.

Sin embargo, en 2024, Trump y su partido parecen competir no contra los crecientes problemas de Estados Unidos, sino contra problemas que en realidad se han vuelto mucho menos graves.

¿Puede realmente un partido político ganar una elección nacional basándose en fantasías distópicas? Desafortunadamente, las encuestas actuales sugieren que sí es posible.

