Hallan fotografía de cuatro secuestrados en Remedios antes del crimen: tres fueron asesinados y una sigue desaparecida

La imagen obtenida por Caracol Radio en la que aparecen Efraín de Jesús Botero Mejía, Rocío Silva y dos trabajadores de una finca mientras permanecían bajo custodia de un hombre armado en la vereda Las Camelias, en Remedios, Antioquia. - crédito Caracol Radio

Una fotografía obtenida por Caracol Radio muestra a las cuatro personas que fueron secuestradas en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste de Antioquia, antes de que tres de ellas fueran encontradas sin vida y una continúe desaparecida.

La imagen hace parte de la información conocida durante las investigaciones que adelantan las autoridades sobre la incursión armada atribuida al frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, estructura que, según las autoridades departamentales, opera bajo las órdenes de alias “Calarcá”.

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De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas son los esposos Efraín de Jesús Botero Mejía y Rocío Silva, además de dos trabajadores de la finca donde ocurrieron los hechos.

La fotografía fue tomada antes de que se conociera el secuestro

En la imagen se observa a las cuatro personas retenidas por hombres armados en una vivienda de la vereda Las Camelias.

Efraín de Jesús Botero Mejía aparece sentado junto a un hombre que porta uniforme camuflado, un fusil y un brazalete alusivo a las disidencias. A su lado se encuentra Rocío Silva. En la parte frontal de la fotografía aparecen los dos trabajadores de la finca.

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Según la información conocida hasta el momento, las cuatro personas tendrían las manos hacia atrás mientras permanecían bajo custodia de integrantes del grupo armado ilegal.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que fue tomada la fotografía y si corresponde a los momentos previos a los homicidios y la desaparición reportada posteriormente.

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Las autoridades atribuyen el secuestro, los homicidios y la quema de viviendas al frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura que opera en el Nordeste antioqueño. - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Hallazgo de tres cuerpos en zona rural de Remedios

La situación se conoció luego de que hombres armados ingresaran a una finca ubicada en la vereda Las Camelias y secuestraran a las cuatro personas.

Horas después, la Fuerza Pública recibió información sobre la ubicación de tres cuerpos cerca del lugar donde ocurrió la incursión armada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Nos informa la Fuerza Pública que, en el lugar donde incineraron una vivienda en zona rural de Remedios, encontraron tres cuerpos sin vida. Aún está desaparecida una persona. Los uniformados siguen su rastro para encontrar su paradero”.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los cuerpos corresponderían a Rocío Silva y los dos trabajadores de la finca, mientras que Efraín de Jesús Botero Mejía continúa desaparecido.

Las labores de búsqueda continúan en la zona con apoyo de unidades especializadas de la Fuerza Pública.

Cuatro personas fueron secuestradas en Remedios, Antioquia, durante una incursión armada atribuida al frente 4 de las disidencias de las Farc en la vereda Las Camelias - crédito Captura de Video X

Incendiaron viviendas y dejaron mensajes alusivos a las disidencias

Además del secuestro de las cuatro personas, los responsables del hecho incendiaron dos viviendas ubicadas en la propiedad rural.

Según la información recopilada por las autoridades y El Colombiano, en el lugar también fueron encontrados grafitis y cilindros con mensajes relacionados con el frente 4 de las disidencias de las Farc.

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Estos elementos son analizados dentro de las investigaciones que buscan establecer plenamente la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos.

La Policía Nacional informó que fueron desplegadas capacidades especializadas del Gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer lo ocurrido y avanzar en la ubicación de la persona desaparecida.

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Familiares denunciaron exigencias económicas

La investigación también busca establecer las circunstancias de una llamada recibida por familiares de las víctimas.

Según las denuncias conocidas por las autoridades, los presuntos secuestradores exigieron 60 millones de pesos para liberar a las cuatro personas retenidas.

El hijo de la pareja secuestrada informó que recibió la comunicación, pero manifestó que no contaba con los recursos económicos para responder a la exigencia realizada por los captores.

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Las autoridades verifican si la exigencia económica fue realizada cuando algunas de las víctimas ya habían sido asesinadas.

Gobernación señala a alias “Jhon Fiera”

El gobernador Rendón atribuyó la responsabilidad de los hechos a alias “Jhon Fiera”, señalado cabecilla del frente 4 de las disidencias que operan en esta zona del departamento.

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“El responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato de tres personas y el secuestro de otra, es alias Jhon Fiera, cabecilla del frente 4 de las Farc, estructura que hace parte de la facción del narcoterrorista Calarcá”, aseguró el mandatario.

Las autoridades mantienen presencia en la zona rural de Remedios mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias del secuestro, los homicidios y la desaparición reportada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo de tres cuerpos y señaló que una persona continúa desaparecida tras los hechos ocurridos en zona rural de Remedios. - crédito @AndresJRendonC/X

Alertan por la situación de seguridad en el Nordeste antioqueño

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el riesgo que enfrentan las comunidades del Nordeste antioqueño debido a la presencia de grupos armados ilegales y las disputas por el control territorial.

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, señaló que estos hechos podrían estar relacionados con una reconfiguración de los actores armados en la región, situación que podría derivar en nuevos enfrentamientos y afectar a la población civil.

“El Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y las autoridades locales deben articular acciones para proteger a las comunidades que están quedando en medio de estas disputas”, señaló según El Colombiano.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y los procedimientos judiciales, las autoridades mantienen los operativos en la vereda Las Camelias para ubicar a la persona desaparecida y avanzar en el esclarecimiento de uno de los hechos de violencia más recientes registrados en el municipio de Remedios.