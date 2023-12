Los mejores videojuegos de 2023

El regreso de personajes amados junto con ambiciosos títulos nuevos hicieron de este año uno de los mejores para la industria de los videojuegos, lo que dejó a los jugadores con muchas buenas opciones.

Incluso durante los meses en los que habitualmente no hay muchos lanzamientos, los jugadores tuvieron la oportunidad de navegar los sistemas estelares de "Starfield", embarcarse en las aventuras fantásticas de "Baldur's Gate 3" y combatir las fuerzas monstruosas de "Diablo IV". Los largos ciclos de desarrollo y la disposición a tomar riesgos con la jugabilidad y la narrativa rindieron frutos en cuestiones creativas durante la que fue una dura temporada de despidos, fusiones y recortes dentro de la industria.

A pesar de esos reveses, los videojuegos siguen siendo un sector innovador de la cultura, pues los críticos les dieron a los lanzamientos de este año las mejores reseñas de los últimos veinte años. Los videojuegos que enlistamos a continuación en orden alfabético lograron la excelencia en proporcionar experiencias inmersivas a los jugadores.

"Alan Wake 2"

La extrañeza debería ser recompensada y es evidente que los desarrolladores finlandeses de Remedy Entertainment han aceptado de manera evidente los límites de lo que los jugadores pueden esperar de un juego de terror de supervivencia. El estilo nada común que inquietó a los distribuidores cuando el juego original se lanzó en 2010 regresa en esta secuela sobre un autor de obras de suspenso criminal que camina una línea entre los hechos y la ficción, donde se desdibujan las fronteras entre la realidad y la ilusión. Los jugadores tendrán que resolver asesinatos y esquivar balas, solo para después disfrutar de una presentación musical extendida de una banda real llamada Old Gods of Asgard. (Disponible para PC, Sony PlayStation 5 y Xbox Series X|S)

"Baldur's Gate 3"

Los desarrolladores de Larian Studios en Bélgica crearon una carta de amor a la serie de juegos de mesa Calabozos y Dragones que prioriza la personalización y el asombro. Los vampiros, las criaturas cambiantes, los enanos y los duendes que pueblan el mundo de "Baldur's Gate 3" aportan con frecuencia diálogos ingeniosos que hacen que cada momento de esta historia titánica sea una experiencia agradable. El multijugador en línea también ha convertido a este juego en uno de los favoritos de los aficionados y ha hecho que decenas de personas transmitan en directo sus triunfos y fracasos ante una comunidad creciente. (Disponible para PC, Sony Playstation 5 y Xbox Series X|S)

"Chants of Sennaar"

Una figura encubierta emerge de un ataúd, navega por una serie de acertijos de calabozos cuyas instrucciones están escritas en un idioma que los jugadores no pueden descifrar... todavía. "Chants of Sennaar", creado por el desarrollador francés Rundisc, es un juego maravillosamente inventivo que juega con la idea de no poder traducir con eficacia un idioma. La dirección artística basada en el sombreado plano parece evocar las influencias moras del complejo de Alhambra, lo que crea un laberinto meditativo de castillos y jardines que oculta un secreto más oscuro. La desorientación obliga a los jugadores a depender de un diario pictórico en el que las imágenes y los textos están conectados en un léxico improvisado. Construir ese diccionario se siente como dominar un idioma nuevo. (Disponible para Nintendo Switch, PC, Sony Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Series X|S)

"Dave the Diver"

El sushi y el buceo son solo el comienzo en este extraño juego del desarrollador surcoreano Mintrocket que tiene lugar en un lugar predilecto junto al océano, en el que un pulpo gigante aterroriza a los pescadores locales. Ese es el primero de muchos misterios que aguardan a Dave, un héroe poco probable que se convierte en un MacGyver de la costa y que tiene las responsabilidades de administrar un restaurante y supervisar varias granjas. También trabaja como administrador de redes sociales, entrenador de hipocampos y arqueólogo submarino. (Disponible para PC y Nintendo Switch)

"Final Fantasy XVI"

La franquicia insignia del desarrollador japonés Square Enix atravesaba una especie de crisis de identidad (¿qué define con exactitud un título de "Final Fantasy"?) cuando llegó la trama principal de su entrega número dieciséis. Esta tiene lugar en un nuevo entorno de fantasía, donde los reinos confabulan en una guerra inspirada en la serie de HBO "Juego de tronos". La épica que resulta contiene la misión de un héroe trágico, pero también actividades complementarias mundanas en las que debes recolectar flores silvestres y otros artículos anodinos. Los elementos de intriga política y una trama secundaria que involucra a portadores de magia esclavizados se ven eclipsados a la larga por un dios malvado y gigantes conocidos como "eikons" que llevan al protagonista a enfrentamientos que recuerdan a los disputados entre Godzilla y Mothra. Sin embargo, incluso en sus últimos arcos narrativos poco pulidos, hay destellos de brillantez similares a los que hay en cada título de "Final Fantasy". (Disponible para Sony Playstation 5)

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

Una secuela directa de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", uno de los juegos mejor evaluados de la década pasada, creó expectativas altas para Nintendo. La aventura que produjo marca la llegada de la revolución industrial a Hyrule, donde los jugadores aprenden a combinar reliquias esparcidas por todas las ruinas del reino para crear motocicletas y aviones. "Tears of the Kingdom" decepcionó un poco a aquellos que anhelaban una mayor profundidad narrativa de la serie, pero el enfoque creativo del equipo japonés para los acertijos del entorno sigue siendo incomparable. Confiar en que los jugadores conquisten desafíos de final abierto con una cantidad aparentemente infinita de soluciones (y caminos hacia el fracaso) ha mantenido a "The Legend of Zelda" como una de las franquicias más grandes de la industria. (Disponible para Nintendo Switch)

"Pikmin 4"

Ha habido cambios sustanciales en la fórmula de "Pikmin" en lo que podría considerarse una reinvención de la serie de Nintendo, la cual ha tenido dificultades para encontrar adeptos entre el público tradicional. Este capítulo se destaca por simplificar la mecánica y combinar algunas de las mejores características de los primeros tres juegos, que se centran en liderar ejércitos de "pikmins" (criaturas vegetales alienígenas) para multiplicarlos, recolectar tesoros y luchar contra especies invasoras locales. Toda la acción ocurre a nivel del suelo mientras los jugadores navegan por un equipo de exploradores espaciales cuyo tamaño es menor al de las hormigas. (Disponible para Nintendo Switch)

"Resident Evil 4"

Cuando Capcom comenzó a revisitar juegos más antiguos en su catálogo de "Resident Evil", el desarrollador japonés sabía que las expectativas para uno de estos en particular serían absurdamente altas. Desde su lanzamiento a mediados de la década de los 2000, "Resident Evil 4" ha sido considerado por algunos como uno de los mejores videojuegos de la historia. La nueva versión es un recordatorio de por qué la serie de terror tiene una reputación tan respetable, ya que aporta nuevas características y sustos inesperados. Un equilibrio de terror sangriento y chistes bobos del protagonista, Leon Kennedy, casi suaviza el terror puro de los aldeanos zombis infectados por un parásito que controla la mente y te persigue por la campiña española. (Disponible para PC, Sony Playstation 4 y 5 y Xbox Series X|S)

"Spider-Man 2"

Los desarrolladores en Insomniac Games, un estudio estadounidense, estaban preparados para ofrecer más de la misma fórmula después de que su juego "Spider-Man", de 2018, pareció perfeccionar el bucle de jugabilidad de un superhéroe lanzatelarañas con un mapa realista de Manhattan para explorar. Los jugadores pudieron columpiarse felizmente por la ciudad mucho después de completar la historia principal. Su secuela ofreció más de lo que el público ya conocía y también mejoró algunas de las fallas de su predecesor. El superhéroe ha extendido su jurisdicción hasta Brooklyn y Queens, más villanos están destruyendo la silueta urbana y la asociación entre Peter Parker y Miles Morales se vuelve tensa cuando la mente del viejo Spidey es corrompida por el malvado simbionte alienígena Venom. (Disponible para Sony Playstation 5)

"Viewfinder"

Jugar este título abrirá tu tercer ojo. Los acertijos involucran estrategias de cambio de perspectiva que emplean trucos fotográficos para distorsionar el tiempo y el espacio. Los desarrolladores de la compañía escocesa Sad Owl Studios hacen que los jugadores utilicen una cámara para abrir grietas en el entorno, lo que da como resultado mundos que en ocasiones parecen sacados de una ilustración de M. C. Escher. "Viewfinder", que inspira parte de su ambiente y temática en otros juegos de acertijos prestigiosos --incluyendo "Portal" (2007), "The Witness" (2016) y "Superliminal" (2019)--, no pasa mucho tiempo en la bienvenida, lo que deja a los jugadores ansiosos de sumergirse más en los abundantes misterios de este mundo. (Disponible para PC y Sony Playstation 5)

Una captura de pantalla de "Chants of Sennaar". (Rundisc vía The New York Times).

Una captura de pantalla de "Pikmin 4". (Nintendo vía The New York Times).